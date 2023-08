Mechelse metal en een dwarse smartlappenkoningin: onze tips voor de openingsavond van Pukkelpop

De tijd dat Pukkelpop bescheiden begon, ligt al lang achter ons. Op de affiche van de eerste avond staan maar liefst 24 bands en dj’s, verspreid over vier podia en negen uur. Wat u nu voelt, daar achteraan in uw mond, is je reinste kiespijn. Gelukkig zijn er de tips van Humo: nu kunt u alleen nog maar foute keuzes maken aan de toog en in uw tent.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

De Geheimtip: Sophie Straat (Club, 19.00)

Geef deze Amsterdamse een geweten, liefst van een politicus of een arrogante yup, en ze schopt het met de glimlach. Debuteerde drie jaar geleden met ‘‘t Is niet mijn schuld’, een bijtend ironische smartlappenplaat, maar wij kijken vooral uit naar haar cover van Fleetwood Macs ‘Everywhere’, getiteld ‘Wat is het kut om agent te zijn’.

De Belgen: Psychonaut (Club, 20.30)

De Mechelse metalheads, vaste klanten in Studio Brussels Zwaarste Lijst, zweven nog altijd na van het gloeiend hete onthaal dat ze afgelopen weekend op Alcatraz kregen, inclusief vierenhalve ster van Onze Man. Voor wie nog niet mee is: verwacht fluwelen, in twee stemmen gezongen melodieën over loden stonerriffs.

De Headliner: The Subs + Special Guests (Dance Hall, 23.15)

De troepen van Jeroen De Pessemier gaan twee uur en vijftien minuten door, meteen goed voor de langste liveshow van Pukkelpop 2023, en brengen daarvoor zeven uiterst fijne gasten mee: Chibi Ichigo, gala dragot, Sylvie Kreusch, Tsar B, Fahad Seriki (formerly known as Dvtch Norris), Mario Barrantes en, recht van Wallifornia, The Pope of Dope.