Mea culpa, mea maxima culpa! Bij aanvang van deze show dacht ik nog: ‘Miles Kane, is dat niet het behulpzame maatje van Alex Turner van de Arctic Monkeys - samen bestierden ze het heerlijke The Last Shadow Puppets - zoals Watson het behulpzame maatje is van Sherlock Holmes: verre van waardeloos, maar grijzer, braver, minder briljant?’ Na hem de Main Stage vakkundig in de prak te zien spelen, zeg ik: dat die omhooggevallen Turner nog wat verder in zijn eigen gat kruipt, híér is waar de fun te beleven valt!

In de eenvoud toont zich de meester, en dus gingen de teksten van ‘ay-aay’ (‘Don’t Let It Get You Down’) over ‘papapa papapapa’ (‘Never Get Tired of Dancing’) en ‘aa-aaah, oo-oooh’ (‘Come Closer’) tot ‘lalala lalalalala!’ (‘Don’t Forget Who You Are’). Wildste vondst: in ‘Blame It on the Summertime’ (steengoeie titel) pleegde ‘oo-ooh’ op ‘no-ooh’ te rijmen - voorzichtig, of daar komen Pulitzers van. En anders wel een Beatles-cover: ‘Don’t Let Me Down’ was drie minuten samengebalde pret.

In nummers als ‘Cry on My Guitar’ zat geen theelepel duisternis, alleen de wilde vreugde van een plectrum dat tegen een stel half gestemde gitaren wordt geraspt. Voor de apotheose van ‘Don’t Forget Who You Are’ - aangezwengeld door het publiek zélf, terwijl Miles, nochtans zichtbaar een Liverpool-supporter, er beheerst naar stond te kijken - is ooit, eventueel door een ondernemende Werchterse boer, de festivalweide uitgevonden.

Miles Kane is een man met okselhaar en een gitaar: meer moet je daar niet van maken, maar minder - up yours, Alex Turner! - al helemáál niet.

