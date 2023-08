Megan Thee Stallion: ‘Toen ik uitstapte, trok Tory een pistool. ‘Dance, bitch!’ riep hij, en hij schoot’

Tien jaar in de gevangenis: dat is de straf voor Tory Lanez nadat hij op collega-rapper Megan Thee Stallion schoot. De feiten dateren van 2020, en lang wilde niemand haar geloven. ‘De berichten die ik moet incasseren, zijn… bijzonder pijnlijk.’ De it-girl van de hiphop kan nu dus eindelijk verder met haar leven: ‘Wat het ook is, ik wil niet dat iemand me ziet huilen. Dan zouden die anderen alleen maar blij zijn.’

Dit artikel is voor het eerst verschenen op 22 augustus 2022.

Van haar huiskamer in Houston tot op het podium van Coachella, de rode loper van het prestigieuze Met Gala en die van de Oscar-uitreiking: Megan Thee Stallion (28) heeft een indrukwekkend parcours achter de rug sinds ze haar eerste freestyle raps op sociale media heeft gepost. Maar de status van it-girl van de hiphop is loodzwaar, en enkele sterfgevallen in de familie en een schietpartij later staat Megan voor een tweesprong: haar doorbraak bestendigen of even snel wegdeemsteren als ze gekomen is. ‘Traumazine’, plaat nummer twee, doet het eerste vermoeden.

Zelfs mensen die Tupac niet van Biggie kunnen onderscheiden, wisten in 2020 wie Megan Thee Stallion – née Megan Jovon Ruth Pete – was, door het seksueel expliciete ‘W.A.P.’ (wet ass pussy), het aangebrande nummer dat ze met Cardi B heeft uitgebracht. Dat ze ook een liefdesrelatie met geld heeft, wisten we drie jaar geleden al dankzij haar mixtape ‘Fever’. Haar ster rees pijlsnel aan het hiphopfirmament, maar haar tumultueuze leven verdeelde het publiek in lovers en haters. Om te proberen doorgronden waarom, volgden we Megan en haar entourage drie maanden lang. Ze figureerde toen in haar eerste reclamefilmpje tijdens de Super Bowl, traditioneel één van de best bekeken evenementen op de Amerikaanse televisie, en ze acteerde in haar eerste film; ze bracht een single uit met Dua Lipa, reikte de Grammy uit voor Beste Nieuwe Artiest (de award die ze een jaar eerder zelf had ontvangen) en won de prijs voor Beste Vrouwelijke Rapartiest op de Billboard Music Awards – waar ze net niet werd belaagd door Cara Delevingne, model en superfan. Er staat een docuserie in de steigers, en een comedyserie voor Netflix die losjes op haar leven gebaseerd is. En intussen werkte Megan naarstig aan haar tweede plaat, ‘Traumazine’. Die is nu uit, en de recensenten zijn gul met hun lof. In The Guardian klinkt het: ‘Een plaat die je gedesoriënteerd achterlaat, tegelijk onder de indruk en dankbaar: overtuigd van de brille van Megan Thee Stallion, en dankbaar dat ze haar pijlen niet op jóú richt.’ Muziekmagazine Pitchfork omschreef de plaat als Megans poging om, na een waaier aan alter ego’s, in haar uitdagendste rol tot nog toe te kruipen: die van zichzelf. Wat de rapster ook toegeeft: ‘Op mijn eerste plaat kon je twerken, op deze kun je huilen.’

– Was het een lastige bevalling?

MEGAN THEE STALLION «Nee, hoor. Ik kan overal schrijven: in de auto, in bed... Maar de meeste liedjes heb ik onder de douche geschreven.»

– Hoe moet ik me dat voorstellen? Schrijf je met watervaste inkt?

MEGAN «Ik leg mijn telefoon naast de douche, ik speel iets af en begin te freestylen. Maar natuurlijk wordt het ding nat zodra ik ernaar grijp om een idee te noteren. Ik verslijt smartphones aan de lopende band. Je moet er wat voor overhebben, maar ik krijg nu eenmaal vooral daar inspiratie.

»Voor ‘Traumazine’ heb ik er langer over gedaan dan anders. Ik wil dan ook een nalatenschap opbouwen. Ik wil dat mensen me blijven onthouden: ‘O ja, Megan Thee Stallion. Straffe rapper. Eén van de grootsten.’ Voor minder wil ik niet gaan.»

– Op welk nummer ben je het meest trots?

MEGAN «Moeilijke vraag. Misschien wel ‘Gift & a Curse’.»

– Je liet het me daarnet horen. Een citaat uit de tekst: ‘My motherfucking body, my choice / Ain’t no lil dick taking my voice’. Bijzonder bijdetijds gezien het politieke klimaat in de Verenigde Staten. En ook nog: ‘A bitch like me, yeah, I know my worth / Fucking with me is a gift and a curse’. Een pleidooi voor zelfbeschikking?

MEGAN «Zo mag je het interpreteren, ja. Ik kan wel voor mezelf zorgen. Ik ben emotioneel stabiel én onafhankelijk. Wie niets bijdraagt, kan meteen beschikken, want ik heb je niet nodig. Maar de titel ‘Gift & a Curse’ slaat ook op hoe die houding tegelijk een zegen én een vloek kan zijn. Het is een eenzaam leven als je een sterke vrouw bent. Iedereen kijkt naar je en denkt: die redt zich wel, daar bemoei ik me niet mee. Maar soms heb je gewoon hulp nodig, ook als je stevig in je schoenen staat.»

Meghan Thee Stallion Beeld Jamie Nelson

– Op ‘Pressurelicious’ doet Future mee. Een gewaagde keuze, want weinig rappers worden zo vaak toxisch genoemd als hij. Meestal om zijn vrouwonvriendelijke teksten, al wordt ook gretig vermeld dat hij acht kinderen heeft bij evenveel vrouwen.

MEGAN «Hij is een losbol, dat in ieder geval (lacht). Maar hij is één van mijn favoriete rappers. Hij durft zichzelf te zijn, zonder scrupules, en dat weet ik te appreciëren. Iemand die elke dag zoveel shit over zich heen krijgt op het internet en toch nog goeie muziek kan uitbrengen, verdient alle lof.»

– Op ‘Anxiety’ kijk je het verlies van je moeder recht in de ogen. Ze is in maart 2019 overleden. Je hebt het onder meer over een brief die je haar nog wilde schrijven.

MEGAN «Ze is gestorven aan een hersentumor. Ik stond net op het punt om naar Los Angeles te vliegen voor een optreden, maar ze wilde absoluut dat ik vertrok. ‘Je móét Megan Thee Stallion zijn,’ zei ze. Ik bleef bij haar in het ziekenhuis tot middernacht: ze dacht dat ik naar de luchthaven vertrok, maar ik wilde gewoon even naar huis en onmiddellijk terugkomen – geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om haar achter te laten. Twee uur later kreeg ik een telefoontje: ze had het bewustzijn verloren. Niet lang daarna is ze overleden.»

– Ze rapte zelf onder de naam Holly-Wood. Ze was erg begaan met je carrière, en was zelfs even je manager.

MEGAN «Ze heeft me grootgebracht met de muziek van Underground Kingz en Notorious B.I.G. We hadden een heel hechte band. Mijn vader heb ik pas op mijn 8ste leren kennen, toen hij uit de gevangenis kwam. Hij is gestorven toen ik 15 was. Sindsdien waren mijn moeder en ik op elkaar aangewezen. Mijn huidige manager heb ik ook aan haar te danken: ze was heel argwanend, en hij was één van de weinigen die ze vertrouwde.

»Als ik teksten schrijf, denk ik voortdurend aan haar. Vaak gooi ik versies in de prullenmand omdat ik het gevoel heb dat zij er wat op aan te merken gehad zou hebben. Maar ik probeer me sterk te houden, in de eerste plaats voor mijn grootmoeder. Kort na de dood van mijn moeder is namelijk háár moeder gestorven. Ze heeft het erg moeilijk gehad.»

– Je overgrootmoeder heeft jou sociaal bewust gemaakt. Zo doneerde je 8.000 dollar aan de familie van een overleden fan om de begrafenis te bekostigen. Je sponsort ook onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg om je ouders te eren.

MEGAN «Dat heb ik grotendeels van mijn overgrootmoeder, dat klopt. Ik zie haar nog aan haar voordeur staan en de kinderen die voorbijliepen iets toestoppen. Wie je ook was, ze probeerde je altijd te helpen, ook al had ze zelf niet zoveel. Ze woonde in the hood, maar toch voelde ze zich steenrijk. Geld, of het gebrek eraan, heeft haar nooit kunnen schelen. Ze deelde alles uit. Ze is één van mijn grootste voorbeelden. Zo wil ik ook oud worden.»

– In ‘Saturday Night Live’ klaagde je de lichte straffen aan voor de agenten die Breonna Taylor hebben doodgeschoten bij een huiszoeking. Je schreef ook een opiniestuk voor The New York Times over de strijd die zwarte vrouwen moeten leveren om hun plaats in de maatschappij te veroveren, en over je eigen ervaringen.

MEGAN «Het is niet makkelijk. Erg veel mensen nemen me niet serieus. Is mijn huid niet licht genoeg? Moet ik witter zijn? Is het mijn lichaam? Wat het ook is, ik wil niet dat iemand me ziet huilen. Dan zouden die anderen alleen maar blij zijn: ‘Gotcha! Nu wéét ik hoe ik je moet breken.’»

Kogel in voet

De meeste kritiek is terug te voeren op één incident: op 11 juli 2020 werd de rapster neergeschoten. Ze zei later dat de dader Tory Lanez was, een bevriende rapper met wie ze op stap was geweest. Lanez werd gearresteerd, maar ontkende de beschuldiging. Niet alleen in de rechtbank ging het er hevig aan toe, maar ook op sociale media.

– De avond begon onschuldig, zoals te zien is op een Instagram-filmpje dat je streamde. Jij en Tory Lanez zitten samen met Kylie Jenner in haar zwembad. Wat gebeurde daarna?

MEGAN «Tory en ik gingen naar huis, samen met een vriendin van me en Tory’s chauffeur. Onderweg kregen mijn vriendin en Tory woorden, waarop ik de chauffeur vroeg om te stoppen en me te laten uitstappen. Maar de anderen praatten me om: we waren al zo dicht bij huis. De ruzie escaleerde en ik raakte er ook in verwikkeld. Toen ik opnieuw uitstapte, trok Tory een pistool. ‘Dance, bitch!’ riep hij, en hij schoot. Hij raakte mijn voeten en ik kroop bloedend naar een oprit om hulp te zoeken.»

– Hoe reageerde Lanez?

MEGAN «Hij was in paniek, hij verontschuldigde zich de hele tijd en smeekte mij en mijn vriendin om niets te zeggen tegen de politie. Hij bood ons 1 miljoen dollar aan als we zouden zwijgen. Maar voor we het beseften, krioelde het er van de agenten. Ik was bang dat het zou ontsporen, want een zwarte man met een wapen loopt veel kans om zonder pardon neergeschoten te worden. Om de gemoederen te bedaren verklaarde ik dat ik in een stuk glas was getrapt. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar bleek mijn verhaal natuurlijk niet te kloppen.»

Megan Thee Stallion Beeld Photo News

– Toch bleef je Lanez beschermen, tot je hem een maand later in een livestream op Instagram alsnog aanduidde als de schutter.

MEGAN «Ik kon niet langer zwijgen. Na die avond in juli werden er grappen en gemene memes over mij gemaakt, en zelfs leugens verspreid. Plots ging het gerucht dat Tory en ik een relatie hadden gehad, en dat ik jaloers was omdat hij te veel naar een vriendin van me had gelonkt. Níémand wilde geloven dat ik neergeschoten was.»

– Je werd ervan beschuldigd alleen maar uit te zijn op aandacht en publiciteit, en Lanez bracht een plaat uit waarop hij beweert dat jij hem erin hebt geluisd.

MEGAN «En waarop hij liegt over onze relatie. We hebben nóóit iets gehad, hij is níét mijn ex. In tegenstelling tot wat hij ook vandaag nog blijft verspreiden via zijn sociale media. De berichten die ik moet incasseren, zijn… bijzonder pijnlijk. Soms hou ik het na een kwartier online voor bekeken, omdat ik het niet meer aankan. Niet alleen wordt mijn versie van de feiten genegeerd, Tory wordt de hemel in geprezen: ‘Damn, ik had die bitch ook neergeschoten als ik had gekund!’ Hallo! Híj heeft op mij geschoten, maar ík ben nu de slechterik? Ik kan het nog altijd niet vatten.»

– Gelukkig heb je ook believers: die hebben zich gegroepeerd in de Thee Hotties.

MEGAN «Gelukkig zijn zij er nog, want het was echt een traumatische ervaring. Ik moest diezelfde nacht nog geopereerd worden. Ik lag vier dagen in het ziekenhuis, en toen ik eindelijk naar huis mocht, waren mijn beide benen ingepakt: ik kon niet lopen. Er zitten nog altijd stukjes kogel in mijn voeten. Ik heb opnieuw moeten leren lopen. I was fucked up.

»En dan was er nog de emotionele averij. Ik heb een vriend verloren, iemand van wie ik overtuigd was dat we een hechte band hadden. Toen mijn moeder stierf, was Tory één van de weinigen bij wie ik me veilig voelde. Hij heeft ook zijn moeder verloren, en in dat gemis vonden we elkaar.

»Ik zou hem nooit kwaad doen. We hadden gewoon een ruzie, zoals wel dagelijks voorvalt tussen vrienden. Dat uitgerekend híj op mij heeft geschoten, daar heb ik het lang heel moeilijk mee gehad. Ik schaamde me ook omdat ik die avond heb geprobeerd iedereen te beschermen door te liegen, zelfs al was ik neergeschoten. Ik dacht namelijk dat het om mijn vrienden ging. Maar blijkbaar was ik de enige die zo dacht. Dát is de echte pijn. Heeft hij me dan al die tijd gehaat? En wat hoopt hij te bereiken door te blijven liegen?»

– Hoe zou je zelf dit verhaal afgerond willen zien?

MEGAN «Ik wil hem achter de tralies. Zo simpel is het.»

– Daarnet had je het over hoe je hoopt dat mensen je later zullen herinneren. Maar wat moeten mensen nú weten over Megan Thee Stallion?

MEGAN «Dat ik het allemaal heb overleefd. Ja, het was fucked-up wat me is overkomen, maar ik ben mezelf gebleven. Kijk naar wat ik heb gepresteerd, ondanks alle tegenwind. Niets kan me nog van mijn stuk brengen, daar ben ik van overtuigd. En even belangrijk: er is niets dat jóú nog van je stuk zou mogen brengen. Als ik dit kan doorstaan en overeind blijf, dan kun jij dat ook.»

