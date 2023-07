Melancholie en stotterende drums op de spraakmakendste release van ‘fabric originals’

De Londense discotheek fabric is door het gezaghebbende tijdschrift DJ Mag al twee keer verkozen tot beste club ter wereld en brengt sinds kort ook elektronische tracks uit onder de noemer ‘fabric Originals’. Deze split single van Hyperdub-oprichter Kode9 en Hyperdub-icoon Burial is fabrics spraakmakendste release tot dusver. De twee waren omstreeks 2005 pioniers van de UK dubstep, nu zijn ze elkaars tegenpolen. Kode9 levert met ‘Infirmary’ kille en lichtjes vervelende footwork met stotterende drums, halve pianoakkoorden en een flard van Stevie Wonders ‘You’ve Got It Bad Girl’. Burials ‘Unknown Summer’ baadt in melancholie. De song heeft een beat, of toch iets wat daarvoor kan doorgaan, en dat is een genot: Burial liet zich de laatste tijd namelijk met vage ambient in.

