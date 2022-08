‘Mensen noemen mijn muziek spiritueel. Goed bedoeld, maar ik vind dat tricky’

Alabaster dePlume interviewen is... something else. Hij is zonder twijfel de liefste mens die ik al om den brode heb gesproken en zijn focus ligt op mental health en naastenliefde, meer dan op muziek. Zijn bekendste song is ‘Don’t Forget You’re Precious’, over goed voor jezelf zorgen. Het staat op ‘Gold’, één van de bijzonderste platen van 2022. Op zaterdag 13 augustus speelt Alabaster – echte naam: Angus Fairbairn – op Jazz Middelheim, een paar uur vroeger dan Iggy Pop.

Alabaster dePlume «Je hebt een lieve ziel, Frederick.»

HUMO Waarom denk je dat? We spreken elkaar voor het eerst. Aan de telefoon.

dePlume «Ik voel het. Heb je goed voor jezelf gezorgd?»

HUMO Alleen op weekdagen. Wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen?

dePlume «Dat weet ik niet meer. (Denkt na) Maar het zal ongetwijfeld iets zijn dat ik mezelf heb wijsgemaakt.»

HUMO (lacht)

dePlume «Je hebt een goede lach, weet je dat?»

HUMO Noem eens drie schijnbaar banale objecten die het opnameproces van ‘Gold’ toch goed samenvatten.

dePlume «Een blik honing. Een oude deur. Wierook.»

HUMO Over die oude deur wil ik meer weten.

dePlume «Ze staat hier al lang in mijn studio. Kunstenaar Oliver Conway heeft er ooit op geschilderd. Er was een tijd dat ik die deur als bed gebruikte. En de sessies van ‘Gold’ waren van die aard dat mijn muzikanten op mijn vraag meer dan zeventien uur aan muziek hebben opgenomen. Ik had er zelf nog geen noot van gehoord, maar om te kunnen bijhouden wie wat had gemaakt, bracht ik op die deur alles in kaart.»

HUMO Is er een opmerkelijk neveneffect van de aandacht die jou sinds ‘Gold’ te beurt valt?

dePlume «Dat sommigen Bijbelse termen gebruiken om mijn muziek te omschrijven. Dat ze ‘spiritueel’ is, of dat ik ‘als een prediker’ klink. Goed bedoeld, maar ik vind dat tricky. Ik hou van mensen, en ik hou ervan dat ze leven. Het is raar dat dat zou impliceren dat ik gelovig ben.»

HUMO Herinner je je het moment toen je voor het eerst besefte dat je goed bent in muziek maken?

dePlume «Nee. ‘Ergens goed in willen zijn’ is het omgekeerde van het echt doen.»

HUMO Noem eens iets wat je onlangs hebt geleerd?

dePlume «Jiujitsu. Een groot deel van mijn leven liet ik mijn gevoel van zelfwaarde afhangen van anderen. Er was altijd wel iemand van wie ik dacht: als die me leuk vindt, ben ik fantastisch. Als die me stom vindt, ben ik verschrikkelijk. Maar da’s een verantwoordelijkheid die ik niet meer in andermans schoenen wil schuiven. Ik haal mijn zelfvertrouwen nu uit mezelf, bijvoorbeeld door een skill te leren die me plezier verschaft en waar verder niemand iets aan heeft. Jiujitsu is perfect. Ik voel me weer als een kind als ik iemand over mijn schouder gooi.»

HUMO Ben je ooit op muzikale pelgrimstocht getrokken?

dePlume «Op mijn 19de ging ik in mijn eentje naar Seattle: ik hield van grungemuziek en wilde er een paar optredens zien. Pas ter plaatse begreep ik dat je in de VS niet vóór je 21ste naar concerten kunt.»

HUMO Gisteren schreef je me: ‘Thanks for living – it’s tricky sometimes.’

dePlume «Dat is zo. Ik heb lang oorlog gevoerd met mijn hart. Ik doe nu mijn best om mezelf te genezen. Zoals de boeddhistische zenmonnik Thich Nhat Hanh zei: ‘Als we de wereld willen genezen, moeten we eerst onszelf genezen.’ Hij heeft gelijk. Ondervind jij ooit dat je tegen jezelf vecht?»

HUMO Soms. Ik probeer eraan te werken.

dePlume «Heel blij om dat te horen. Ik wil je oprecht bedanken dat je aan jezelf werkt. Mensen die aan zichzelf werken door naar de psycholoog te gaan, daar hangt nog altijd een stigma aan. ‘Er is iets mis met hem. De psycholoog zal de brokken aan elkaar lijmen.’ Zo is het niet. Toen ik voor het eerst een psycholoog bezocht, voelde ik: mijn hele leven heb ik me proberen te scheren zonder spiegel. Nu is er iemand die me de weg naar de spiegel wijst. Je moet het nog altijd zelf doen, maar je hebt er een extra hulpmiddel bij.»

Alabaster dePlume speelt op zaterdag 13 augustus op Jazz Middelheim. Ook op de affiche: Iggy Pop, TaxiWars en Thurston Moore.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: