Dit is het grootste optreden dat we al gespeeld hebben’, blonk Merel Baldé toen ze na ‘Gemengde signalen’ de goed volgelopen Marquee in zich opnam - u mag haar Merol noemen, en dan noemt ze u wel ‘Hé, jij’. Dat dat voorlopige orgelpunt zich uitgerekend in Vlaanderen afspeelde, zegt veel. Meer bepaald: dat iedereen van de Merol is, en de Merol is van iedereen.

Ook van meisjes met Slipknot-shirts, zag ik, en van mannen met baarden, evenals van mannen zonder baarden maar mét teenslippers, mogelijk ook van filatelisten, en, vooral, van beoefenaars van de betere cunnilingus. ‘Ik wil even iets serieus aankaarten’, sprak Merol na het eerste kwartier. ‘En dat is de orgasmekloof.’ Statistiek had immers aangetoond dat vrouwen in het minnespel verrassend vaak op hun honger blijven zitten qua ontknoping vergeleken met mannen: een weetje dat in de Marquee naadloos overging in ‘Hou je bek en bef me’. Een vroeg hoogtepunt, ironisch genoeg. ‘Pukkelpop, laat je likken!’ Humor ja, maar niet om mee te lachen. Net zoals de roze ballon die iemand in het publiek meegebracht had, en die vaardig geknoopt was tot een vrouwelijk geslachtsorgaan. De clown die die uitdeelt, hoef ik niet per se te ontmoeten, ik hoop alleszins dat hij geen kinderpartijtjes doet, maar ik denk dat het ook hier om een statement ging.

Bij Merol kun je dansen namelijk, maar ook denken. En daarna weer dansen. Zie ‘Manic Pixie Dream Girl’, zie ‘Bendronkenlaatme’, waarin ze het publiek indook voor een groepsknuffel en er weer uitklom met iemands onderbroek. En zie ‘Pastel’, een afvinklijstje voor beginnende seksisten. ‘Wees hysterisch, neem veel plaats in, wees te veel’, riep ze aanwezige vrouwen op voor ze die laatste inzette. ‘Lekker met de meiden’: en hoe.

‘Als het niet fantastisch is, dan maar liever drie keer niks’, klonk het in ‘Superlatieven’. Merol was niet niks.