Meskerem Mees, Hugo Matthysen en Black Francis geven lessen over lyrics: ‘Stop met zeuren en begin er gewoon aan’

‘Maak je eigen beats met Thomas Geysen’, ‘Interviewtechnieken met Esther Nwanu’, ‘Leer rappen met Kleine Crack’: in de Antwerpse zaal Trix wordt het laagseizoen traditiegetrouw opgeleukt met een waaier aan muziekgerelateerde workshops. Woensdag onderhoudt de bovengemiddeld getalenteerde Meskerem Mees (23), winnares van Humo’s Rock Rally 2020, een ongetwijfeld aandachtig publiek van 15- tot 30-jarigen over de pertinente vraag: hoe schrijf ik een songtekst met oren en poten?

Prima aanleiding, dachten wij, om een handvol ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland – onder wie Meskerem zelf – aan het woord te laten over één van de meest essentiële, maar helaas zelden naar waarde geschatte aspecten van de songschrijverij: de tekst. Hoe begin je eraan? Welke valkuilen dien je te vermijden? Hoe komt het dat je in het Engels met veel meer wegkomt dan in het Nederlands? Moet er een wet komen die het gebruik van ‘blue skies’ in songteksten verbiedt? Voor wie er niet meer bij kan in Meskerems reeds lang en breed uitverkochte workshop: een how to write your own lyrics in vier wervelende pagina’s.

HUMO Heren, dame, ik heb gisteren een geweldig nummer geschreven op mijn akoestische gitaar, maar het ontbreekt me aan een deugdelijke tekst. Wat nu gezongen?

HUGO MATTHYSEN «Mijn voornaamste advies is: stop met zeuren en begin er gewoon aan. Het is een misverstand dat inspiratie slechts in je neerdaalt tijdens lange boswandelingen of nachtbrakerij in cafés. Nee: inspiratie krijg je door een pen en een blad papier te pakken en er eens goed voor te gaan zitten.»

BLACK FRANCIS (Pixies-frontman) «Je moet sowieso beginnen met de song, niet met de tekst. Ik zie de songtekst als een antwoord op de muziek. Zónder muziek bekruipt me het ijle gevoel dat ik poëzie schrijf. Dat is niet de bedoeling, ik ben geen dichter.»

MICHIEL LIBBERECHT (Mooneye-frontman, winnaar van De Nieuwe Lichting in 2019) «Ik heb dat ook: er moet eerst muziek zijn voor ik aan de tekst kan beginnen te denken. Wanneer ik een nieuw nummer speel, probeer ik vaak lukraak wat woordjes of zinnetjes te brabbelen die me op één of andere manier goed bij de muziek lijken te passen. Soms zit daar iets tussen waarvan ik denk: klinkt goed, moet ik opschrijven. Dat is de basis, al de rest vloeit daaruit voort.»

MESKEREM MEES «Je zorgt er best wel voor dat je tekst voldoende ruimte voor interpretatie biedt. Schrijf je een liefdesliedje dat heel specifiek over die ene jongen of dat ene meisje in je klas gaat, dan zullen weinig mensen er echt door geraakt worden. Je moet het breder opentrekken, universeler maken.»

HUMO Gaat het in jouw bekendste nummer dan niet heel specifiek over een langharige jongen die Joe heet?

MEES «Nee nee, toch niet. ‘Joe’ is één van die nummers waarvan ik pas achteraf heb beseft waarover ze gingen. Toen het net af was, dacht ik: oké, dit is niet meer dan een cheesy liefdesliedje. Maar naarmate ik het meer begon te spelen, realiseerde ik me dat het eigenlijk ging over de kleine crisis die ik doormaakte toen ik nog aan de universiteit zat, en niet goed wist wat ik wilde doen met de rest van mijn leven. Studeren was veilig, maar saai: ik had het gevoel dat er een veel spannender wereld aan de deur kwam kloppen. Joe, die in werkelijkheid nooit heeft bestaan, was daar de personificatie van.»

HUMO Prachtige tekstregel, trouwens: ‘There was no place he hadn’t been / No face he hadn’t seen / All I’d done was turn nineteen’.

MEES (lacht) «Dank je, dat apprecieer ik. Ik maak veel werk van mijn teksten, maar er wordt zelden iets over gezegd.»

BLACK FRANCIS «Op zich is dat logisch, want de meeste mensen luisteren niet echt naar songteksten. Met Pixies hebben we altijd een grote fanbase gehad in landen als Frankrijk en Japan: je maakt me niet wijs dat die mensen alles begrijpen wat ik zing. Dat bewijst voor mij dat de klank van woorden in de rock- en popmuziek vaak even belangrijk is als hun betekenis, of misschien zelfs belangrijker. Woorden zijn noten die worden gespeeld door een instrument: de menselijke stem. Daarom durf ik bijvoorbeeld Paolo Conte zonder het minste voorbehoud een groot tekstschrijver te noemen. Ik spreek geen Italiaans, maar ik vóél gewoon dat die mens zijn vak kent.»

Hugo Matthysen Beeld Wouter Van Vooren

KOELKASTQUOTES

HUMO Goed, we raken op dreef. Meer tips, graag!

LIBBERECHT «Vroeger maakte ik weleens een typische beginnersfout: in de tweede strofe vertelde ik hetzelfde als in de eerste, maar met andere woorden. Sinds iemand me daarop heeft gewezen, probeer ik het te vermijden. Het is altijd goed om een boog in je songteksten te stoppen, zodat ze boeiend blijven tot het einde.»

MEES «Ik heb altijd gevonden dat een songtekst op zichzelf moet kunnen staan. Als hij los van de muziek nog altijd steek houdt, dan is hij degelijk. Je tekst eens hardop voorlezen zónder muziek is dus een goede manier om te weten of je goed bezig bent.»

BLACK FRANCIS «Ik doe dat zelf ook bij vrijwel al m’n teksten, al geloof ik niet dat die wet in marmer is gebeiteld. In de Neil Young-biografie ‘Shakey’ betoogt de schrijver dat zijn lyrics op papier meestal flauw en banaal klinken. Maar door de manier waarop hij ze zingt, met zijn muziek erbij, werken ze wél.»

MATTHYSEN «Lees de tekst van ‘Ne me quitte pas’ zonder dat je Brel hoort zingen, en je denkt hooguit: bon, laat die mens dan niet alleen, hè? Pas met de muziek erbij krijgt de tekst een emotionele lading.

»Idem voor het minstens even hartverscheurende ‘Asbak’ van Clement Peerens (‘Ik had nen assenbak van Sid Vicious, deur em persoënlek mè ne zwarte viltstift in ’77 gesinjeird’, red.). Als je die tekst ‘droog’ leest, lijkt het over een klein huishoudelijk fait divers te gaan. Maar dankzij Clements Olympische woede over het wegpoetsen van de handtekening op de asbak krijgt dat nummer een verpletterende impact.»

LIBBERECHT «De sound, het arrangement, de attitude waarmee je zingt: al die factoren bepalen of lyrics werken of niet. Al zijn er natuurlijk ook songteksten die zo in een dichtbundel kunnen. Ken je ‘To Live Is to Fly’ van Townes Van Zandt? Dát is nu eens een tekst die je uitgeprint op je ijskast kunt plakken: hij zit boordevol inspirational quotes à la ‘Living is mostly wasting time / And I’ll waste my share of mine’.

»Misschien had ik dat beter niet gezegd: straks begint iedereen die tekst te plunderen voor originele Instagram-captions (lacht).»

BLACK FRANCIS «Hoe dan ook: regel één wanneer je een songtekst schrijft, is dat er geen regels zijn. Veel van de beste bands aller tijden wisten niks af van regels, wetten of conventies. Ze deden gewoon wat goed voelde, en juist daarom waren ze zo uniek. Al moet je ook weer niet overdrijven: drie minuten pure noise maken geen song. Toen Charles Mingus ergens in de jaren 60 naar zijn mening gevraagd werd over de harde bebop die toen opgang maakte, zei hij: ‘Als je niet kunt herhalen wat je daarnet hebt gedaan, is het geen song.’»

MATTHYSEN «Zo zie ik het ook.»

BLACK FRANCIS «Weet je wat in mijn ogen wél een in marmer gebeitelde wet is? Dat je je songs zo snel en zo vaak mogelijk voor een publiek moet brengen, zelfs als ze nog niet af zijn. Het klopt dat je je niet moet laten leiden door wat andere mensen denken – de artiest heeft altijd gelijk – maar je mag natuurlijk ook niet in een vacuüm werken. Je leert pas echt bij wanneer je reacties krijgt van een publiek: dan zie je met eigen ogen wat werkt, en vooral wat níét werkt. Vaak voel je ter plekke wat een song, inclusief de songtekst, nodig heeft om beter te worden. Het is nooit te laat om hier en daar iets bij te schaven, of zelfs om het nummer volledig om te gooien.»

MATTHYSEN «Je moet ook durven voort te ploeteren op teksten waarvan je denkt: dit is zó slecht, ik smijt ’m in de vuilnisbak. Wie weet blijkt jaren later dat er tóch iets bruikbaars in zat.

»Bij mij was dat het geval met ‘Kevin’, een nummer dat ik ooit heb geschreven voor de would-bemeidengroep Hormonia. Ik weet begot niet meer hoe de eerste versie ging, maar ik herinner me wel de enige regel die ervan was overgebleven in de versie waarmee ze de internationale hitparades hebben bestormd: ‘Hallo, Kevin’. In alle bescheidenheid: die mocht er wel zijn.»

Meskerem Mees, 2022 Publicatie op 8 november, exclusief gebruik tot 14 november, nadien contacteer fotograaf Beeld Johan Jacobs

ZIJ ZEGT NA NA NA NA

HUMO Op welke van jullie eigen songteksten zijn jullie het meest trots?

BLACK FRANCIS «Wellicht op die van ‘Wave of Mutilation’ (uit 1989, red.). Ik herinner me dat ik die tekst snel snel heb geschreven, bijna tussen de bedrijven door – typisch – en dat ik het bewust tamelijk abstract heb proberen te houden: één plus één is niet noodzakelijk twee. Het bevalt me dat het zo’n korte song is. Twee strofes en een refrein, meer niet. Zoals ‘Birthday’ van The Beatles: ‘You say it’s your birthday / It’s my birthday too, yeah!’ Zo eenvoudig, zo spaarzaam kan een goeie songtekst zijn.»

MEES «Ik ben het meest trots op de outro van ‘Seasons Shift’. De song zelf gaat over een relatiebreuk – niet echt gebeurd, ik had gewoon zin om een break-upsong te schrijven – maar op het einde valt alle muziek weg en zing ik: ‘Lord, Lord, Lord / Would you please set us free / If not inside our rotting graves / Forever we shall be / All that’s left of you / Right next to all that’s left of me’. Ja, dat vind ik nog altijd mooi.»

Mooneye Beeld Koen Keppens

HUMO Was het voor jou eigenlijk al snel duidelijk dat je in het Engels zou zingen?

MEES «Vrij snel, ja. Het Nederlands is me te direct, te één op één. ‘Ik ben verdrietig’: dat laat weinig ruimte voor interpretatie, hè? Achter het Engels kan ik me wat beter verstoppen, zodat ik meer afstand kan nemen van mijn gevoelens. ‘I love you’ klinkt minder in your face dan ‘Ik hou van jou’.»

MATTHYSEN «Een ander mogelijk voordeel van het Engels is dat de luisteraar minder op de tekst let, en dat je dus met meer wegkomt. De gevierde Bart Peeters, een meer dan behoorlijke Nederlandstalige tekstschrijver, heeft zich er ten tijde van The Radios ook lustig aan bezondigd. Je moet voor de lol hun grootste hit ‘She Goes Nana’ maar eens vertalen naar het Nederlands: ‘Zij zegt na na na na / Kleuren zullen blijven draaien / Voorbijglinsterend als een regenvlinder / Cruisend door de blauwe lucht’. Het stuitert alle kanten tegelijk op en het staat bol van de clichés, maar niemand trekt er zich een bal van aan. Omdat het Engels is.»

LIBBERECHT «Voor clichés moet je toch altijd oppassen, vind ik: een ‘blue sky’ sluipt erin voor je het weet. Al moet ik toegeven dat blue skies soms ook wél kunnen: Wilco heeft een prachtige plaat die ‘Sky Blue Sky’ heet. Geen idee hoe het komt, maar bij hen stoort dat niet.»

BLACK FRANCIS «Ik hoor op de radio weleens een gevoelig bedoeld liedje voorbijkomen, met van die stoplappen als ‘I love you / And I’m feeling blue’ of ‘I’m walking in the rain / And I’m going insane’. Vriend, denk ik dan, jij had duidelijk niet je creatiefste dag toen je dat schreef. Maar ook sommige van mijn favoriete muzikanten durven weleens iets gelijkaardigs in hun teksten te stoppen, en zij komen er wél mee weg.

»Misschien heeft het iets te maken met wat Beck ooit in een interview vertelde: dat elk van zijn songs voor hem een land is. En ieder land heeft z’n eigen wetten, tradities en gebruiken. ‘Waarom past dit woord niet in de tekst van dit nummer?’ – ‘Ah, omdat we dat nu eenmaal niet zo doen in dit land.’ – ‘Zou dit woord geschikter kunnen zijn?’ – ‘Juist, zó doen we het in dit land!’ Ik begreep perfect wat hij bedoelde.»

Pixies Beeld rv

LYRIEK VAN LUK

MATTHYSEN «Ik heb nog een advies voor beginnende songtekstschrijvers: kies voor een strenge vorm, want die helpt je om oeverloosheid te vermijden. Zelf ben ik opgegroeid met de stelregel dat een songtekst móét rijmen – een beperking die ik altijd een zegen heb gevonden. Hij dwingt je namelijk weleens in een richting die je zelf niet had voorzien. Zo krijg je soms invallen die je zonder meer als een geschenk van bovenaf mag beschouwen.»

BLACK FRANCIS «Voor mij hoeft een songtekst niet te rijmen, maar beperkingen kunnen inderdaad helpen. En niet alleen op vormelijk vlak: het is een bekend fenomeen dat een artiest die financieel succes heeft, vaak minder geniale dingen maakt dan toen hij nog elke maand moest worstelen om de huur te betalen – toen het, met andere woorden, van moetens was.»

MATTHYSEN «Misschien nog een laatste vaderlijk advies: probeer vooral níét authentiek te zijn. Hoe raar het ook klinkt: authenticiteit is verboden.»

HUMO Die mag je inderdaad even uitleggen.

MATTHYSEN «Lang geleden heb ik in de toenmalige Studio Herman Teirlinck enkele workshops gegeven aan studenten kleinkunst. Het huiswerk dat ik hun gaf, maakten ze meestal niet, waardoor het weleens gebeurde dat iemand bij mijn binnenkomst achter de piano ging zitten, om er zonder degelijke voorbereiding z’n smartelijkste gevoelens uit te flappen. Ik stond volslagen machteloos, ik kon alleen maar denken: help!

»Al te persoonlijke, authentieke en waarachtige gedachten kun je kwijt in een dagboek, of in de gesprekken met je beste vriendin – daar dient ze tenslotte voor. Vergeet niet dat een songtekst bij uitstek iets kunstmatigs is: wanneer je in het dagelijkse leven je gevoelens uitdrukt, doe je dat niet in de vorm van gezang. Laat staan met muzikale begeleiding, en al helemaal niet met een producer.»

HUMO Tot slot: naar welke tekstschrijvers kijken jullie op?

LIBBERECHT «Naar Bonnie ‘Prince’ Billy. Wat ik goed vind aan zijn teksten, is dat er altijd iets van mysterie in zit. Da’s het hoogste wat je kunt bereiken, vind ik: een tekst die enerzijds vaag en mysterieus is, maar die anderzijds toch veel mensen weet aan te spreken.

»Ik blader thuis geregeld door ‘Songs of Love and Horror’, een verzameling van al zijn teksten: als eentje me intrigeert, zoek ik het nummer op. Zo heb ik ‘Bed Is for Sleeping’ leren kennen: ‘Bed is for sleeping / Love is for making / And you know, love, I am yours for the taking’. Kinderlijk eenvoudig, zo lijkt het wel. Je denkt: dat kan ik ook. Maar als je vervolgens probeert om iets gelijkaardigs te schrijven, blijkt algauw dat het net verschrikkelijk moeilijk is.»

MEES «Wat songteksten betreft, kijk ik het meest op naar Randy Newman. Een plaat van die man opzetten is een gratis geschiedenisles, een grappige bovendien. Mijn favorieten zijn ‘The Great Nations of Europe’, ‘God’s Song’ en ‘Short People’. En zeker ook ‘When She Loved Me’, een liedje om bij te wenen. Newman gebruikt in dat nummer weinig woorden, en het zijn dan nog eens woorden die ook al werden gebruikt door andere mensen. Maar toch doet hij er iets mee dat je raakt.»

MATTHYSEN «Ik heb altijd een grote bewondering gehad voor de lyriek van Luc De Vos. Het was niet altijd even vormvast, maar hij wist wel een zeer aparte sfeer te scheppen: melancholisch, surrealistisch, uiterst Vlaams. Hij slaagde er ook geregeld in een zin neer te schrijven die je trof zonder dat je wist waarom: ‘De brave mensen gaan naar de zee / Ik zie ze rijden op hun brommers / Ze hebben lol en ik mag niet mee’. Geen idee waarom, maar ik vind dat briljant. Idem voor ‘De kraakvis die jij kraakt’ (uit ‘Lieve kleine piranha’, red.): het slaat werkelijk nergens op, maar toch zegt het precies wat het moet zeggen.»

HUMO Laat ik afsluiten, Hugo, met een tekstflard van jouw hand die als waarschuwing mag gelden voor iedereen die de ambitie heeft songteksten te schrijven. Ze komt uit ‘Wie schrijft die blijft’ en gaat als volgt: ‘De dichter riep, ’k ga zonder overdrijven / Nog gauw wat geniale verzen schrijven / Waarop hij fluks nog drie, vier pinten hees / Wie schrijft, die blijft graag hangen in cafés’.

MATTHYSEN «Kijk, we zijn weer waar we begonnen waren: bij het onweerlegbare feit dat inspiratie niet te vinden is in drankgelegenheden, maar wel aan je schrijftafel. Hop, aan de slag!»

Workshop ‘Write Your Own Lyrics’ metMeskerem Mees, op woensdag 26 juli in Trix.