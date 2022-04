Meskerem Mees in de AB: een droomwereld waarin minder altijd meer is

Meskerem Mees speelde in de AB op de dag voor de finale van Humo’s Rock Rally, een wedstrijd die ze zelf twee jaar geleden nog won in een lege Club, want tja, corona. Die schade is nu eindelijk ingehaald. Mees speelde een naïef, maar tegelijk rijp concert dat voor alle denkbare toekomsten het beste doet vermoeden.

Opkomen zonder intromuziek, een verlegen ‘hallo’ in de microfoon en dan meteen spelen: op haar eigen manier gooide Meskerem Mees er in Brussel de beuk in. Van opener ‘Astronaut’ onthouden we vooral het eindschot, met cellist Frederik Daelemans die met enkele grote trekken van zijn strijkstok wat carrure toevoegde aan de lieflijke parabel over een ruimtevaarder.

Op basis van ‘Astronaut’ en haar andere singles laat Meskerem Mees zich schijnbaar gemakkelijk doorgronden als een oude ziel die op haar tienerkamer fantasierijke miniatuurtjes schetst. Dat is slechts een deel van het verhaal, zo bleek in Brussel, maar de rest zat in details voor de aandachtige luisteraar. De stilte die ze liet vallen in ‘Seasons Shift’ was zo ijzig dat we bijna onze eigen ademwolkjes zagen. Haar gitaarspel in ‘Man of Manners’ was rijk en genuanceerd, haar zang in ‘Song For Lewis’ benaderde die van een aartsengel op een betere dag.

“Ik schrijf muziek”, zegt Mees halverwege de set bijna verontschuldigend, “en soms schrijf ik gedichten. Ik wil er graag eentje voordragen.” Ze draagt niet voor, maar laat haar woorden vloeien in een vrije melodie. Het is Enya met meer trefzekerheid, Kae Tempest met meer vocale variatie, jazz zonder muziek in een Brits accent dat voor iemand uit Merendree behoorlijk impeccable is. Nooit gedacht dat we het nog eens in een concertrecensie zouden schrijven, maar wij wilden best nog een paar gedichten meer.

Beeld Koen Keppens

Wel slim gezien van Meskerem Mees om meteen na het rustmoment ‘Joe’ in te zetten, met voorsprong de grootste hit van haar debuutplaat ‘Julius’. We dachten dat nummer wel te kennen nadat we het een halfjaar lang op alle radiozenders in dit land hadden gehoord, maar in Brussel klonk het toch net weer wat anders. Mees boog de melodie tot op de millimeter naar haar gevoel van de dag, terwijl Daelemans met enkele venijnige uithalen op zijn cello in één keer duidelijk maakte wat die arme Joe was overkomen. In de kleine, mooie wereld van Meskerem Mees is minder altijd meer.

Toch hing er hier en daar nog wat babyvet aan de set. Eén inzet mislukte zelfs totaal, waarop de twee muzikanten in lachen uitbarstten. “We zijn een professionele band, die een setlist maakt en dan de nummers toch in een andere volgorde speelt”, meesmuilde Mees. Een misser is altijd gemist natuurlijk, maar een debutant met potentieel vergeven we veel.

Het bisnummer was een ode aan Arno, de geestelijke eigenaar van de zaal waar Meskerem Mees stond te debuteren. Mees eerde hem zoals alleen een twintigjarige dat kan en coverde ‘Jij bent een vriend van mij’, het nummer dat le plus beau ooit voor de soundtrack van ‘Toy Story’ inzong. Het was niet het enige moment waarop deze show in de goede zin iets kinderlijks had, als in onbezonnen. Tegelijk hoor je aan alles dat Mees aan haar muzikale puberteit is begonnen: met elk concert rijpt ze een beetje en zodra het kan, kopen we een kaartje voor de volgende oogst.