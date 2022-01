Meskerem Mees wint prestigieuze MME Award en volgt Adele, Stromae, Mumford & Sons en Damien Rice op

Meskerem Mees heeft nog maar eens indruk gemaakt in het buitenland. De Humo’s Rock Rally-winnares van 2020 is vanavond gaan lopen met de ‘Grand Jury Award’ op de Music Moves Awards, de prijzen van de Europese Unie voor opkomende artiesten. Ze schaart zich zo in een rijtje van illustere ex-winnaars: onze eigen Stromae, maar ook grote internationale namen zoals Adele, Mumford and Sons, Lykke Li en Damien Rice.

Niet luidkeels, wel bijna fluisterend, maar onstopbaar en niet te negeren, zo zet Meskerem Mees haar veroveringstocht van Europa verder. Vanavond kaapte de nachtegaal een prestigieuze prijs weg op de Music Moves Awards, de prijzen die de Europese Unie uitreikt aan artiesten die timmeren aan hun carrière. De winnares van Humo’s Rock Rally 2020 werd er bekroond met de ‘Grand Jury Award’, de enige prijs die de jury uitreikt. De andere awards zijn allemaal publieksprijzen.

Music Moves Awards Beeld MME Awards

De MME Awards hebben al verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan, als de MMETA en European Border Breakers, en verzamelde al enkele indrukwekkende namen op de erelijst. Recent vielen Rosalia, Girl in Red, Lous & Yakuza en Blackwave er in de prijzen en verder terug mochten Stromae, Adele, Mumford & Sons, Lykke Li en Damien Rice met de beeldjes naar huis gaan.

De Music Moves Europe Awards is een prijs van de Europese Unie voor pop- en hedendaagse muziek. Het doel van de prijs is opkomende Europese artiesten te steunen in de ontwikkeling van hun internationale carrières.