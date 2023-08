Metaldag Lokerse Feesten: van een natte pornoster (★★★½☆) tot een weergaloos Amenra (★★★★½)

Zondag Metaldag heeft al zo’n lange traditie dat wijlen Jos Ghysen helemaal vergeten is in Lokeren. Stormwind Antoni’ke bleek geen toffe jongen, maar na een valse start (het concert van Stake moest verzet worden) kon het festival dan toch door gaan. Biohazard meldde dat er leven was na de porno, Bullet For My Valentine en Megadeth dat ze nog punch hadden. Het orgelpunt op de Lokerse Feesten kwam van afsluiter Amenra. Na Werchter kan de Kortrijkse post-metalband elk groot podium aan.

Het Duitse Wacken Open Air en Metaldays in Slovenië waren de voorbije dagen helemaal ondergelopen. Even dreigde Antoni ook Lokeren parten te spelen. Het startschot werd zondag met een uur verlaat, omdat de wind en de slagregen pal naar en over het podium blies. Er waren zelfs versterkers omgewaaid. Openingsband Stake mocht in ruil de debatten in de kleinere zaal binnen sluiten. Tot evacuaties, lieslaarzen of moddergevechten kwam het gelukkig niet. Toch één voordeel wanneer je festival op grind en kasseien doorgaat. En de metalbands er met grinta optreden. Dat motiveerde het publiek om bij élk optreden te gaan crowdsurfen of een circle pit te starten. Welk kloteweer?

Beeld Thomas Sweertvaegher

Amenra ★★★★½

Amenra stond als afsluiter geprogrammeerd op het hoofdpodium. Een gepaste plaats intussen. De Kortijkse post-metalband heerst in de duisternis, ook op een immense bühne. Het vijftal koos voor een aparte set. Bij openingsnummer ‘De dodenakker’ rolde het ritme van de gitaren mee met de lichten op het podium. Als een locomotief die zich op gang trok en onder st(r)oom kwam. Amenra durfde te temporiseren. In ‘De evenmens’ van hun jongste plaat De Doorn draaide Colin van Eeckhout zich even weg van de basdrum richting het publiek, om een stuk parlando in het Nederlands te brengen. En zag je niet alleen hoe hij zijn ziel blootlegde, maar ook dat zijn lange baard verdwenen was. Het werd een song als een scheerbeurt: durven snoeien om nadien herop te bouwen en terug te laten groeien. Amenra ging nog een keer naar de barbier, maar dan fraai in het Frans met ‘Plus près de toi’.

Het publiek was opvallend stil in Lokeren. Geen gezwets of geklets op de Grote Kaai, wie na Within Temptation bleef hangen voor het sluitstuk wist intussen hoe je een Amenra-concert het best beleeft: met de mond toe, de ogen half gesloten en de oren helemaal open. Rij na rij knikte unisono mee met de oceaanvullende muziek. Het leek alsof iedereen collectief in trance raakte. Van Eeckhout maakte het nog donkerder op de Grote Kaai. Hij klauwde en graaide naar de basdrum van Bjorn Lebon, om zich heel af en toe naar de massa te keren. Ook dan krijste Colin alsof hij op blote voeten over gloeiende kiezeltjes liep. Bijtend door de pijn, volhardend, wachtend op het verlossende einde. Dat kwam er - na een doorleefd ‘Thurifer’- met een vlijmscherpe drietand.

In ‘Terziele. Am kreuz’ veerde het tempo plots de hoogte in, en surfte je bovenop een TGV de afgrond tegemoet. ‘A Solitary Reign’ kroonde zich andermaal tot een van de beste Belgische metalsongs ooit geschreven. Van clean naar distortie, van vredig naar verwoestend. Van vilein naar verrukking. De hele band draaide zich nu naar de basdrum om samen te gaan headbangen. Het voelde rituaal en tribaal aan. ‘Diaken’ was de lange maar immens mooie afsluiter. Met van Eeckhout die plots even naar de hemel wees. Alle onweerswolken waren verdwenen. Er stond een prachtige sterrenhemel. Amenra had Lokeren overwonnen.

Doodseskader ★★★☆☆

Het was een drukke dag voor bassist Tim De Gieter. Eerder had hij op het indoorpodium ook al opgetreden met zijn eigen project Doodseskader. Een band die met beide poten meer in het hier en nu staat dan zijn andere werkgever. Met twee zijn ze slechts, De Gieter en drummer Sigfried Burroughs (PAARD.). Maar qua energiepeil lijken ze wel elf werkpaarden die de massa tegemoet stormen. De zaal zat (ook door het gure weer) de ganse dag lang volgepakt. Zeker ook voor Doodseskader, dat niet teleurstelde. De Gieter bespeelde zijn bas als een ronkende gitaar. Lemmy was nooit veraf. Doodseskader bleek erg dansbaar, stil blijven staan was onmogelijk. Nieuwe single ‘FLF (For Life Freestyle)’ duurde slechts twee minuten maar knalde als een moker tegen je hersenpan. Een band met toekomst.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Megadeth ★★★★☆

Megadeth was vorig jaar op Graspop al in Grote Doen. En trok dat vormpeil door naar Lokeren. Dave Mustaine is intussen al een zestiger, zoals zijn oude kompaan en nemesis James Hetfield. Waar die met Metallica voor volle stadions speelt, moet Hij Die Uit De Band Gezet Werd het met ‘kleinere’ festivals stellen. Mustaine speurde de hele Kaai af en zei aan zowat elke rij ‘hello’, om uiteindelijk grommend zijn goedkeuring te geven. Zelfs bij grumpy Dave lijkt het besef te komen dat een zevende decennium halen, nog steeds leven en optreden én de wereld rond touren een gunst is die weinigen gegeven blijft. ‘Wij houden van jullie, zonder onze fans kunnen we dit niet doen,’ sprak hij oprecht bij ‘Symphony of Destruction’.

In Wacken had Megadeth Marty Friedman bij, de weergaloze gitarist uit de gloriedagen van Rust in Peace en Countdown To Extinction. Lokeren moest het met zijn Braziliaanse vervanger Kiko Loreiro stellen. Dat stoorde niet. Mustaine leek zijn stem even te sparen, maar vanaf een felle uithaal in ‘Angry Again’ schudde hij zichzelf wakker en ging het concert alleen maar in stijgende lijn. Megadeth kon op geen fout betrapt worden. ‘Sweating Bullets’ zat vol gif en venijn. En ook op afsluiters ‘Peace Sells’ en ‘Holy Wars’ viel niets af te dingen.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Het blijft bovendien prachtig hoe Dirk Verbeuren als Wommelgemnaar in de Champions League van de metal speelt. De drumvellen feilloos geselen en zo blijven glimlachen, alleen hij kan dat. Mustaine was terecht trots op zijn Belgische drummer. Lokeren ook.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Bullet For My Valentine ★★★☆☆

Bullet For My Valentine heeft al heel wat kilometers op de teller staan. Een kwarteeuw intussen. Er wordt vaak wat lacherig gedaan over de Welshe metalcore-band. Toegegeven: met een muur aan versterkers spelen die tegelijk ook als koplampen over de Grote Kaai schijnen is een beetje Sinksenfoor. Maar wie voorbij die spielereien en het uniform keek (iedereen een baseballpetje, gescheurde zwarte broek en hipsterbaard!) zag een strak spelende band. Die na elke song meer bijval kreeg.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Matthew Tuck besefte dat het een koude herfstige dag was in Lokeren en deed er alles aan om de fans muzikaal aan te vuren. Bullet For My Valentine laste nergens pauzes in en denderde een vol uur voort, recht op doel af. ‘Knives’ en ‘Over It’ kregen al snel bijval. De duivel was tegen afsluiter ‘Waking the Demon’ helemaal gewekt. En kwamen er zelfs wat eerste glorende zonnestralen doorheen het wolkendek.

Biohazard ★★★½☆

Stake moest door het rotweer boven de Grote Kaai verzaken tot later op de avond. Waardoor Biohazard als openingsact fungeerde. De New Yorkse hardcore-legende speelde voor het eerst in 28 jaar in hun bekendste bezetting, en na twaalf jaar terug met Evan Seinfeld als frontman en bassist. Die had in tussentijd een opvallende carrièrewending ondergaan als pornoster en producer. Van de ene soort hardcore naar de andere, zeg maar. Onder het pseudoniem Spyder Jonez toonde hij dat de grootste lul wel degelijk vooraan staat in een band. Maar je raakt alles beu uiteindelijk. Seinfeld zocht intussen esoterische oorden op.

Gitarist Billy Graziadei bleef al die tijd het vuur warm houden en kon Evan (die de neef is van comedian Jerry Seinfeld) overtuigen om de strijdbijl te begraven. De bassist zag er een pak peziger en magerder uit en stond boordevol tatoeages. Zijn stem had hij (als enige lichaamsdeel?) niet volgeprikt of onderhouden de voorbije jaren. Maar de songs die hen in de jaren ‘90 naar een deal met grote platenfirma’s lokte stonden nog steeds als een huis. ‘Shades of Grey’ en Down For Life’ waren immense binnenkomers. ‘Punishment’ was en bleef een kanjer van een statement.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Biohazard deed het beste naar hun vermogen om het verkleumde publiek mee te trekken. Graziadei ging boven op de barrières bij de massa spelen, Seinfeld zette zijn micro zo dicht mogelijk vooraan en gitarist Bobby Hambel bleek nog steeds een onstopbare stuiterbal. Drugsperikelen hadden dan wel zijn carrière gefnuikt, zijn geest en spelvaardigheid bleken niet gebroken. Dat de geluidsmix vaak wegwaaide, daar kon de groep weinig aan doen. Wij willen Biohazard na deze passage graag nog eens in een zaal zien. Komende zaterdag staat de band alvast ook op Alcatraz in Kortrijk.