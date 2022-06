Mick Jagger met corona: The Rolling Stones zeggen in extremis show af

Uw gids in tijden van knaldrang: Festivalman.

Het Nederlandse luik van de Sixty-tour van de Stones, dat gisteren zou plaatsvinden in Amsterdamse Johan Cruijff Arena, werd uitgesteld. Sir Mick Jagger (78) testte kort voor het optreden positief op corona en kon daardoor het podium niet betreden. ‘I’m so sorry that we’ve had to postpone the Amsterdam show with such short notice tonight’, liet Mick Jagger weten op Twitter.

De Nederlandse show wordt uitgesteld en de tickets zullen geldig blijven. In de komende tien dagen staan er nog twee optredens gepland, in Zwitserland en Italië, maar daarover werd nog niet gecommuniceerd. Het Belgische optreden, op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion, lijkt te ver in de toekomst te liggen om in het gedrang te komen. In blijde afwachting kan u altijd ons grote Mick Jagger-interview nog eens herlezen: ‘Rock-’n-roll, en eerlijk gezegd om het even welke vorm van popmuziek, is niet bedacht voor zeventigers’

***

Bruce Springsteen en zijn band komen volgend jaar naar België

Bruce Springsteen Beeld Getty Images

Het is ondertussen al zes jaar geleden dat Bruce Springsteen ons land nog eens aandeed, maar de fans van de rocker hoeven niet veel langer te wachten. Volgend jaar in juni maken Springsteen en de E Street Band met hun internationale tournee ook een tussenstop in België. Dat kondigde Live Nation op sociale media aan.

Een exacte datum en meer informatie volgt nog. Andere tourdata, die wel al bekend is, vindt u op de website van ‘The Boss’.

Bruce Springsteen and the E Street Band

Belgium // June 2023

More info soon pic.twitter.com/XDa0g1z64W — Live Nation Belgium (@LiveNationBE) 24 mei 2022

***

2ManyDJs, Froukje, Emma Bale en meer: Lokerse Feesten kondigen 33 nieuwe namen aan

De headliners waren al bekend, maar nu hebben de Lokerse Feesten in een klap nog 33 (!) nieuwe namen aangekondigd. Op vrijdag zullen 2MANYDJS en Sylvie Kreusch de line-up van de mainstage aanvullen en zaterdag doen Froukje en Emma Bale hetzelfde.

Dit jaar dopen de Lokerse Feesten hun indoorstage om tot ‘Club Stubru’ waar diverse muziekstijlen aan bod zullen komen. Verwacht je aan house met Booka Shade Live en Cherry Moon, heerlijke indiedeuntjes met Admiral Freebee, black metal beats van Wiegedood, rocken met DIRK., hoppen op de hiphop van Dikke, en dansen op Tiga. Ook opkomend talent krijgt een plaats: Hairbaby, Mooneye, Lalma, Meltheads (tweede plaats op Humo’s Rock Rally 2022), ILA, Cucamaras, Willy Organ en Movulango staan allemaal op de planning.

De hele line-up vindt u hier.

***

Matthias Schoenaerts herdenkt Sanda Dia met een kunstwerk op Rock Werchter

Kunstwerk Sanda Dia Beeld Matthias Schoenaerts

Matthias Schoenaerts maakte op het festivalterrein van Werchter een kunstwerk als eerbetoon aan Sanda Dia. De 20-jarige student kwam om het leven tijdens de beruchte Reuzegom-doop, en het proces werd onlangs stilgelegd. Op sociale media plaatste de acteur-artiest een foto van zijn werk met als bijschrijft ‘ZWART OP WIT. #justiceforsanda’.

Het kunstwerk is te bezichtigen op North West Walls, een containerconstructie van kunstenaar Arne Quinze. De constructie maakt al jaren deel uit van de festivalweide van Rock Werchter, en deze keer hoort Schoenaerts (alias ‘Zenith’) bij de vele artiesten die de containers mogen bewerken. Het is ook niet de eerste keer dat de acteur zich aan kunst waagt: hij maakte onder andere al graffitiwerken van George Floyd in Parijs en Leopold II in Oostende.

***

Gent Jazz pakt uit met Daniel Lanois, Stikstof en Joep Beving

Gent Jazz heeft zijn affiche voor deze zomer flink uitgebreid met zeventien namen. Daarbij klassiek jazzgeweld als De Beren Gieren en Bram De Looze, maar ook de Brusselse hiphopbazen van Stikstof en Daniel Lanois.

8 juli wordt de ontdekkingsdag van het festival met zes opkomende acts aan de democratische prijs van 29 euro. Met Gogo Penguin, Theon Cross, Lady BlackBird, Oscar Jerome, Bex Burch & Leafcutter John: Boing! en Dishwasher mikt Gent Jazz op mensen die méé willen zijn. ‘Dit programma past helemaal in onze missie om jonge artiesten voor te stellen en een duwtje in de rug te geven’, klinkt het. De volledige line-up en meer informatie vindt u hier.

***

Best Kept Secret maakt laatste namen bekend voor zijn vernieuwd festival

Het Nederlandse Best Kept Secret heeft nu ook een volledige line-up. Eerder strikte het festival artiesten als The Strokes, Alt-J, Jamie XX, Fontaines D.C en Nick Cave & The Bad Seeds, en nu komen daar onder andere Carista, Cero Ismael, Meskerem Mees en Future Husband bij. Festivaldirecteur Maurits Westerik is enthousiast over het programma: ‘Deze editie van Best Kept Secret heeft misschien wel het meest gevarieerde programma óóit’, verklaart hij.

Best Kept Secret komt na twee festivalloze zomers met een ‘nieuw gezicht’, wat een nieuw festivalterrein, nieuwe samenwerkingen en een andere huisstijl betekent. Het festival vindt plaats op 10, 11 en 12 juni in de Beekse Bergen. De volledige line-up en meer informatie vindt u hier.

***

De Jeugd Van Tegenwoordig, Meskerem Mees en meer op Cactusfestival 2022

Meskerem Mees Beeld Koen Keppens

Er zijn vier nieuwe namen voor Cactusfestival 2022 bekend: Humo’s Rock Rally 2020-winnares Meskerem Mees prijst nu ook op de affiche. De singer-songwriter zal op vrijdag 8 juli optreden, net als Toearegse muziekgroep Tamikrest. Met deze twee namen is de line-up voor die dag nu volledig. Op zaterdag passeren dan weer de gasten van De Jeugd Van Tegenwoordig, en op zondag komt hiphopduo blackwave. optreden. De eerder aangekondigde Whitney moet hun concert helaas annuleren.

Meer namen worden later bekendgemaakt. De voorlopige line-up vindt u hier.

***

16 nieuwe aanwisten voor Couleur Café

De line-up voor Couleur Café raakt stilaan volledig. Op vrijdag 24 juni kunt u Blackbird Soundsystem op de Dub Stage vinden. Zaterdag voegen Bas, Lila Iké en Couleur Café-project Niveau4, waar artiesten uit de Belgische rapscène samenkomen, zich aan het lijstje toe.

Op zondag is het dan weer de beurt aan Manudigital en zijn MC Caporal Negus en de Afro-Cubaanse funk van Cimafunk. Ook de Britse rapper AJ Tracey en de Zambiaans-Australische Sampa The Great zullen van de partij zijn.

Alle namen en verdere informatie vindt u hier.

***

Volledige line-up van Rock Werchter Encore is bekend: Zwangere Guy, Intergalactic Lovers en meer

De eenmalige extra festivaldag van Rock Werchter heeft nu, naast eerder aangekondigde headliner Florence + The Machine, de volledige line-up bekendgemaakt. Op zondag 26 juni opent Zwangere Guy de Main Stage. Ook Intergalactic Lovers, Foals en The Kid Laroi zullen daar optreden. In The Barn spelen dan weer AG Club, Sylvie Kreusch, Sky Ferreira, Mitski en The Specials.

Tickets zijn vanaf donderdag 14 april om 10u00 beschikbaar. Meer informatie vindt u hier.

***

De eerste namen voor Leffingeleuren zijn bekend

Na twee coronaproof ‘Op En Tent’-edities keert festival Leffingeleuren terug voor een normale editie. Deze vindt plaats van vrijdag 9 september tot en met zondag 11 september in, hoe kan het ook anders, Leffinge, Middelkerke. De organisatie lost meteen ook al de eerste namen: Pitchfork-favoriet Protomartyr, de ex-Ought leden van Cola, het Duits-Britse duo Lebanon Hanover, de Colombiaanse Meridian Brothers en indiegroep CLAMM komen optreden.

Op donderdag 14 April om 10u00 start de verkoop van de Early Bird weekend tickets. Die zullen 59 euro kosten, inclusief transactiekosten. Meer informatie vindt u hier.

***

Rock Werchter krijgt extra festivaldag en strikt headliner Florence + The Machine

‘Rock Werchter Encore’ zal op de wei van Werchter op de Main Stage en The Bar plaatsvinden. De extra festivaldag is ongetwijfeld een antwoord op de vele andere uitbreidingen die we ondertussen gewend zijn van de lang verwachte festivalzomer. Twee jaar lang was het rustig op de weide, en dus pakken de organisatoren van Werchter dit jaar uit met wel 7 dagen muziek. ‘De honger om ten volle opnieuw festivals te beleven is groot,’ aldus concertpromotor Herman Schueremans. ‘Zo zijn zowel Rock Werchter als Werchter Boutique uitverkocht. Vroeger dan ooit is dat. De knaldrang is echt. Zowel bij de fans als bij de artiesten. En ook bij ons. We want more.’

De volledige line-up maakt Werchter pas later bekend, maar Schueremans liet wel al een grote naam vallen: Florence + The Machine wordt de headliner van de unieke editie. De Britse groep brengt op 13 mei ook een nieuw album uit, dus zullen fans van nieuwe songs kunnen genieten.

Een ticket zal 94 euro kosten (inclusief service- en mobiliteitskosten), maar mensen die al tickets hebben voor het Rock Werchter-festival krijgen 10 euro korting. De ticketverkoop start op 14 april om 10u00. Meer informatie vindt u hier.

***

Nieuwe club bekend voor Down The Rabbit Hole

Down The Rabbit Hole is een 3-daags festival in de Groene Heuvels van Nederland. Van 1 tot en met 3 juli staan onder andere Disclosure, Gorillaz, The War on Drugs en Little Simz op het programma. Het festival kondigt nu ook een nieuwe club aan, waar het hele weekend lang electronische muziek zal worden gespeeld. Onder andere David Vunk, Joy Orbison, Aleksa Alaska en Sandrien zullen van de partij zijn.

De festivaltickets zijn al uitverkocht, maar er zijn nog Rabbit Resort-packages (waar accomodatie zit inbegrepen) beschikbaar. Meer informatie over DTRH en club REX vindt u hier.

***

Festival Dranouter lost nog meer grote namen

Tourist LeMC Beeld Klaas De Scheirder

Schoon volk op het West-Vlaamse Dranouter: Tourist LeMC, Crossbones Trombones, Yong Yello, Monsieur Doumani, Make a Move, Portland, Marvara, Flanders Ethno en Sylvie Kreusch zijn de nieuwe namen die op 5, 6 en 7 augustus op de festivalweide staan. Eerder kondigde de organisatie Rodrigo y Gabriela, Go_A, ZAZ, Intergalactic Lovers, Dadi Freyr, Madou en Kids With Buns al aan.

De volledige line-up en meer informatie vindt u hier.

***

De Lokerse Feesten pakt uit met een Nederlandstalige avond en kindernamiddag

Op zaterdag 13 augustus mag u zich aan een kindernamiddag en een avond vol Nederlandstalige muziek verwachten op de Lokerse Feesten. De headliner op zaterdagavond is Clouseau, die onlangs een nieuw album uitbracht. Ook De Kreuners en The Clement Peerens Explosition zullen spelen. Regi Live sluit de avond dan weer af. Op de speciale kindernamiddag zullen de groepen van K3 en #LikeMe zingen en dansen.

Deze editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 5 tot en met zondag 14 augustus. Andere eerder aangekondigde headliners zijn Kings of Leon, Kraftwerk, Black Eyed Peas en Snow Patrol. Meer namen vindt u hier.

***

Nog meer nieuwe namen op de affiche van Cactusfestival 2022

Ook het prikkelige Cactusfestival kon twee jaar lang niet doorgaan, maar nu zal het Brugse Minnewaterpark opnieuw kunnen vollopen. Eerder kondigde de organisatie grote namen als Robert Plant & Alison Krauss, Balthazar, Franz Ferdinand, Richard Hawley, Intergalactic Lovers en Supergrass aan. Nu komt daar op vrijdag 8 juni het Schotse duo Belle and Sebastian bij. Op zaterdag 9 juni versterken Coely en Sylvie Kreusch de line-up.

Meer namen volgen op een latere datum. Alle informatie vindt u hier.

***

Afropop staat boven bij Couleur Café: nieuwe namen bekend

Lefto Early Bird Beeld LEB

Er zijn nog meer nieuwe namen bekend voor het Brusselse Couleur Café. Op vrijdag 25 juni bouwen de Britse-Franse zanger Blaiz Fayah en Franse groep Stand High Patrol een dancehall-feestje. Om de avond af te sluiten speelt op de Black Stage het Zuid-Afrikaanse Black Motion. Op zaterdag versterken de Nigeriaanse Rema en de Angolese Pongo de affiche. Tenslotte speelt op zondag het Britse duo Zion Train en de Brussels dj Lefto Early Bird.

Op de camping van het festival, die eerder al volzet was, zullen er nu toch 1000 extra plaatsen voorzien zijn. Meer info vindt u hier.

***

Peggy Gou, Nas, Stormzy en meer: deze artiesten komen naar CORE Festival

De allereerste editie van CORE Festival strikt meteen al enkele grote namen. Onder andere Lous and the Yakuza, Nas, Peggy Gou en Stormzy worden aan de affiche van het tweedaagse boutique festival toegevoegd. Eerder werden Action Bronson, The Blaze, Celeste, Jamie xx, Mura Masa en Paul Kalkbrenner aangekondigd.

In de indoor Endoma zullen festivalgangers live electronica acts te horen krijgen, waaronder The Blaze, Caribou, Dora Jar, Fatima Yamaha, Mariah the Scientist, MEUTE, Mura Masa, Sam Gellaitry (live), SOHN en Yeule. Op de outdoor Altverda zijn fans van alternative dance aan hun trekken komen, met Peggy Gou naast andere acts zoals Daniel Avery (dj set), DJ Harvey, Nina Kraviz, Ross From Friends en rRoxymore. Wie meer naar housemuziek neigt, is er de intiemere Orlo: met onder andere Agoria, Bibi Seck, CC:DISCO!, Chaos In The CBD, Horse Meat Disco, Mr. Scruff, Sassy J en Sofia Kourtesis.

New names added to the line-up for the first CORE Festival. Secure your tickets now at https://t.co/b0MOtaidNo pic.twitter.com/3XNaVNO04C — CORE (@CoreFestival) 30 maart 2022

CORE 2022 gaat door op 27 en 28 mei in het Osseghem Park in Brussel. Een dagticket zal 67 euro kosten, voor een weekendticket mag u 123 euro neerleggen. Meer informatie vindt u hier.

***

Organisatie Pukkelpop maakt 20 namen bekend voor klein broertje HEAR HEAR!: Pixies, Editors, Balthazar en meer

Op zondag 14 augustus, de week voor Pukkelpop, zullen onder meer Pixies, Editors, Liam Gallagher, Future Islands, The Avalanches en Sonic Youth-frontman Thurston Moore afzakken naar Kiewit. Zij spelen op podia die WAH WAH, GIMME GIMME, YEAH YEAH en KNOCK KNOCK gedoopt werden.

Verder zullen ook Wolf Alice, Whispering Sons, Sons, Vitalic, Bathazar, Anna Calvi, Kings of Convenience, Strand of Oaks, Girls Against Boys, Battles, Squid, Porridge Radio, Billy Nomates en Meskerem Mees het nieuwe festival inwijden. Tickets kosten 95 euro en zijn beschikbaar vanaf 31 maart. Er is geen camping. Alle info vindt u hier.

***

Arctic Monkeys en meer: dit is de zo goed als volledige line-up van Pukkelpop 2022, de eerste editie in drie jaar

Bijna drie jaar is het al geleden, maar komende augustus is Kiewit opnieuw het decor voor drinkgelag, hormonale uitspattingen en bovengemiddeld goede muziek. Pukkelpop loste in één keer de hele line-up voor haar eerste editie sinds de zomer van 2019. Onder meer Arctic Monkeys, Tame Impala, Slipknot, Cypress Hill en Limp Bizkit zakken af naar Belgisch Limburg van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus. Met artiesten als Oscar & The Wolf, Goose en Soulwax is ook ons land naar goede gewoonte vertegenwoordigd. De volledige lijst en dagindeling vindt u hier.

Pukkelpop 2022 gaat door van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus.

***

Gent Jazz breidt affiche uit met een hoop nieuwe namen

Het Gentse jazzfestival pakt uit met heel wat nieuwe namen. Eerder kondigde de organisatie de iconen Sting en Van Morrison aan, en ook Kae Tempest en Agnes Obel bevestigden al. Daar komen nu dus een hoop namen bij. Ibrahim Maalouf, Avishai Cohen Trio, Melody Gardot, Joe Lovano & Dave Douglas, Archie Shepp & Jason Moran, Gabriel Rios, Sylvie Kreusch, Christian McBride, Novastar, Mauro, Meskerem Mees, Judi Jackson, Youn Sun Nah en meer zakken in juli af naar Gent.

Gent Jazz gaat door van 7 tot 17 juli. Meer informatie vindt u hier.

***

CORE festival lost eerste namen: Jamie xx, Action Bronson en meer

Beeld ANP

CORE Festival, de liefdesbaby van Rock Werchter en Tomorrowland, heeft een eerste lading namen gelost. Onder meer Celeste, Action Bronson, Ezra Collective, Little Dragon en Sylvie Kreusch zullen het podium van de outdoor Ardo betreden, dat elke dag wordt afgesloten met een feestje. Vrijdag voorziet Paul Kalkbrenner in uw knaldrang, zaterdag haalt Jamie xx zijn beste beats boven.

Verder is er nog de outdoor Altverda, waar we ons volgens de organisatie aan alternative dance mogen verwachten, met namen als Nina Kraviz en Ross From Friends.

Alle electronicaliefhebbers moeten zich reppen naar het indoor Endoma stage, met acts als Caribou, Fatima Yamaha, MEUTE, Mura Masa, SOHN en The Blaze.

Voor de housefans is er ten slotte de intieme Orlo, met onder meer Agoria, Bibi Seck, CC:DISCO!, DJ Harvey, Horse Meat Disco en Sofia Kourtesis.

De algemene ticketverkoop begint op donderdag 24 februari om 11u.

***

Combitickets Rock Werchter nu al uitverkocht, Dour lost nieuwe namen

Het gaat hard met de tickets voor Rock Werchter, want nadat alle vrijdag- en zondagtickets al de deur uit vlogen, zijn nu ook de combitickets niet meer beschikbaar. Met headliners als Pearl Jam, Pixies, The War On Drugs, Metallica, Imagine Dragons, Haim, Beck en Red Hot Chili Peppers mag dat natuurlijk ook geen verrassing zijn.

***

Sabaton vervangt Aerosmith op Graspop

Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat Aerosmith hun gehele Europese tour cancelt vanwege de onzekere situatie rondom corona. De organisatie van Graspop meldt nu dat Sabaton de vervangende headliner wordt. Daarmee wordt de Zweedse band de afsluiter van het festival.

Naast Sabaton zijn ook de andere drie headliners van het festival al bekend. Avenged Sevenfold, Iron Maiden en Judas Priest zullen net als Sabaton een festivaldag afsluiten op Graspop Metal Meeting 2022. Onder andere Volbeat, Within Temptation, Deftones, Korn en Deep Purple prijken verder nog op de affiche.

***

Ook Dour lost nieuwe namen

In juli vindt Dour opnieuw plaats, dit jaar in een XXL-editie. Voor het festival kan je namelijk al genieten van het drie dagen durende Dour CampFest, gevolgd door het eigenlijke festival dat vijf dagen duurt. Zet 11 tot en met 17 juli dus alvast in de agenda.

Met Niska, Laylow, Angèle en Flume zijn er al enkele headliners bekend en daar voegde de organisatie deze week nog Vald, Hamza, Lala &ce, Rico Nasty, Ben Böhmer, Ben Klock, Laurent Garnier, Rone, NTO, Palms Trax, India Jordan, Danny L Harle, Juliana Huxtable, TAAHLIAH, Loyle Carner, Mansfield, TYA, Kamaal Williams, Star Feminine Band, Chibi Ichigo, Odezenne, Dirtyphonics Live, Sub Focus en Nia Archives aan toe.

Doureeeeeuh!

***

Shaggy, STIKSTOF en meer eerste namen voor Couleur Café 2022

Beeld Illias Teirlinck

Het is nu echt aftellen naar de festivalzomer, want Couleur Café heeft de eerste namen voor de editie van 2022 gelost.

Van omikron of andere sfeerverpestende varianten geen spoor op de voorlopige line-up van Couleur Café 2022, de naar goede gewoonte opener van de festivalzomer. Wel op de affiche van het urban festival dat na drie jaar weer staat te popelen om zwetende, zuipende en kotsende lijven te ontvangen: de Congolese superster Fally Ipupa, deJamaicaanse Grammy-winnares Koffee en de Franse dubmeester Panda Dub (alle op 24 juni). Zaterdag 25 juni stijgt de temperatuur in Brussel met ‘Mr. Lova Lova’ Shaggy en zondag 26 juni zorgt STIKSTOF voor de hiphop en Dub Inc. voor de dub.

Couleur Café, van 24 tot en met 26 juni 2022 onder het Atomium in Brussel. Tickets en info vind je op www.couleurcafé.be