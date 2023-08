Mickael Karkousse: ‘Alle emoties in het groot’

Gans onverwacht brengt Mickael Karkousse, de hoofdvogel van Goose, eind dit najaar zijn eerste soloplaat uit. ‘Hello’ zal die heten, en de eerste solovlucht is al voor deze week: op Pukkelpop, zondag in de Club.

MICKAEL KARKOUSSE «Ik zal blij zijn als het zondag is. Die grijze zone tussen afwerken en ermee naar buiten komen, die is niets voor mij. Even dacht ik dat ik de zomer niet zou overleven. Maar kijk, we zijn er bijna.»

HUMO Wie staat er achter je in Kiewit?

KARKOUSSE «Tom Coghe van Goose speelt bas en synth, Steve Slingeneyer drumt, en Daan Schepers doet gitaar en de andere synths. Zij waren mijn eerste keuze: wilden ze niet, dan moest ik helemaal opnieuw beginnen (lacht). Ik heb ze op karakter gekozen: het is moeilijker om vier passende individuen samen te krijgen dan vier goede muzikanten. Als je twintig jaar de luxe hebt gehad om muziek te spelen met je beste vrienden, dan wil je op dat vlak geen compromissen meer sluiten.»

HUMO Je hebt ‘Hello’ in een hotelkamer geschreven, schijnt het.

KARKOUSSE «Deels: het grootste deel had ik al in Kortrijk klaar, maar ik wilde de plaat daar niet afwerken. Victor le Masne, die ‘Hello’ geproducet heeft, woont in Parijs. Voor de verandering ben ik dus naar hem getrokken. Ik heb er twee weken op hotel gelogeerd, en na een werkdag in de studio merkte ik dat de inspiratie daar vaak nog eens kwam aankloppen. Teksten bijschaven, arrangementen aanpassen, de opnames van de dag beoordelen… Allemaal gedaan in mijn kamer.»

HUMO Je vindt hotelkamers zelfs stimulerend.

KARKOUSSE «Je hebt twee stromingen bij tourende muzikanten: zij die in elke nieuwe stad het avontuur zoeken, en dan heb je mij (lacht). Ik blijf veel liever in mijn cocon zitten. Die rust en stilte heb ik nodig om me weer op te laden.»

HUMO Je omschrijft ‘Hello’ als je eigen musical. Leg omzichtig uit.

KARKOUSSE (knikt) «Tijdens de opnames in Parijs ben ik naar ‘Starmania’ gaan kijken, een groot musicalspektakel uit de jaren 70. Daar drong het tot me door: eigenlijk ben ik ook een musical aan het maken. Niet zoals The Who destijds met ‘Tommy’, maar toch: alle emoties op de plaat moesten groot zijn, en duidelijk herkenbaar.»

HUMO Heb je de plaat laten horen aan je collega’s bij Goose?

KARKOUSSE «Absoluut. Ik heb eraan zitten werken in onze studio, dus ze hebben het hele proces meegemaakt, van demo’s tot de finale mix. Op zulke vlakken zijn we meer een collectief dan een band, en binnen dat collectief kunnen ook soloprojecten bestaan.»

Mickael Karkousse staat op zondag 20/8 in de Club op Pukkelpop.

‘Hello’ komt op 17/11 uit bij Virgin Music.

