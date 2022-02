Midnight Oil: ‘We zijn gewoon tuig van de richel’

Midnight Oil heeft na ‘Beds Are Burning’ (1987) en ‘Blue Sky Mine’ (1990) geen noemenswaardige hits meer gescoord in ons land, maar de Australiërs hebben nog altijd een hele schare trouwe fans. ‘The Makarrata Project’ uit 2020 waarvoor ze samenwerkten met het kruim van de Aboriginal-musici – was knap, en de nieuwe, dertiende plaat ‘Resist’ onderstreept hun relevantie, vindt ook Rob Hirst via Zoom vanuit Sydney.

HUMO Hallo, meneer Hirst!

ROB HIRST «Please, noem me Rob.»

HUMO Sommige bands doen het rustiger aan na een carrière van bijna vijftig jaar, maar jullie rocken nog hard, zoals de song ‘Nobody’s Child’ bewijst.

HIRST «Dat is een stevige riff van Jim Moginie (gitarist, red.). Woede geeft energie. We’re just a bunch of angry old bastards. Denk eens aan al die slachtpartijen, de vergiftiging van de planeet, de verkiezingsfraude, het racisme.»

HUMO Vanwaar de vraag ‘Who left the bag of idiots open?’ in ‘The Barka – Darling River’?

HIRST «Die heb ik ergens in Berlijn opgepikt. De song gaat over de Australische politici die onze Barkarivier hebben laten opdrogen door mismanagement en gesjoemel. Het is een interessant nummer, we wisselen er drie keer van tempo in. De riffs aan het begin zijn typisch Midnight Oil, het pianoriedeltje tijdens de bridge is geïnspireerd door die idiotenvraag.»

HUMO Nick Cave, David Bowie en U2 zijn zwaar beïnvloed door Berlijn. Wat is toch de aantrekkingskracht van die stad?

HIRST «Wij hebben het altijd als het culturele hart van Europa beschouwd. Australië is hoe dan ook te klein als je artistieke aspiraties hebt. Midnight Oil tourde al in de jaren 70 door Europa, en we hebben er zelfs platen opgenomen. We hebben trouwens altijd met goede buitenlandse producers, mixers en muzikanten gewerkt.’

HUMO Ook de song ‘To the Ends of the Earth’ bevat een opvallende quote: ‘Every creature drinks from the same cup’.

HIRST «Die drukt het sentiment uit van mensen die plots beseffen hoe fragiel de planeet is. Ik zal Jim laten weten dat je die zin wel kunt smaken, hij zal blij zijn dat te vernemen.»

HUMO In de jaren 70 hebben jullie opgetreden met Rodriguez. Vreemd genoeg worden jullie niet vermeld in de docu ‘Searching for Sugar Man’.

HIRST «Het opzet van de film was het feit dat zijn Zuid-Afrikaanse fans dachten dat hij verdwenen of dood was. Hadden ze het aan ons gevraagd, dan hadden wij simpelweg kunnen antwoorden: ‘We zien hem geregeld, hij is gezond en woont in Detroit.’ Hij was een grote ster in Oceanië. We hebben vaak in Detroit opgetreden, en Rodriguez zat altijd op de eerste rij. Pas nadat de film een groot publiek had bereikt, maakte een nieuwe generatie kennis met zijn genie en zijn fantastische nummers.»

‘Resist’ van Midnight Oil is uit bij Sony.