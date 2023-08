‘Mind Is Mud’ van Céline Gillain: onze minst schadelijke verslaving van het moment

De nieuwe, tweede van de Luikse Céline Gillain is uit bij platen- en kwaliteitslabel Cortizona. Hun perstekst omschrijft ‘Mind Is Mud’ zo: ‘Grace Jones, Kae Tempest, Annie Lennox, Leslie Winer en The Knife scheuren hun lievelingsboeken aan flarden in de backstage van Berghain, waarna ze allemaal samen in een k-hole vallen.’ Sfeervolle lulkoek: jazeker, maar behoorlijk raak.

Van ‘rare boel’ via ‘mogelijk een groeiplaat’ tot ‘onversneden pracht’: Ziedaar, in steno, het parcours dat we de voorbije week doorliepen met het bizarre, maar niet genoeg aan te prijzen ‘Mind Is Mud’.

Céline wie? Voor wie – net zoals wij, helaas – tot voor kort nog niet van haar gehoord had: op Instagram noemt ze zichzelf ‘muzikante, pedagoog en emoji-lover’. Haar zus is de vooral in Frankrijk bekende actrice Marie Gillain (ze was onder meer Saffy in de Franse versie van ‘Absolutely Fabulous’). Céline zelf: ‘De mensen naar wie ik opkijk, hebben één kenmerk gemeenschappelijk: ze zijn niet voor één gat te vangen.’

Want – van ‘Together’ tot ‘You the Client’ – ‘Mind Is Mud’ is van kruin tot kont gevuld met elektronische miniatuurtjes, rare grooves, creatief verknipte beats en funky onzin à volonté. Negen tracks op rij rollen de klanktapijten vrolijk alle kanten uit. Je hoort zachte zindering naast vage dreiging, funky gegrom naast de akelige verstilling van ‘My Secret’, en bij elke beluistering meer pure schoonheid.

‘The Authoritarian’ begint als los zand, aarzelend en schonkelend, tot daar plots een bos verschijnt tussen de bomen. De breakbeats van ‘Empty’ hebben soms iets van Aphex Twin, maar vaker is het met helemaal niets te vergelijken. ‘It’s my trauma, and I’ll do what I want with it’ (‘Peer Pressure’) is een mantra om bij te houden.

Devonté Hynes van Blood Orange omschreef zijn creatieve brein ooit als ‘een computer waarin vijftig tabbladen openstaan’. Bij Gillain moet dat zijn: ‘een fichebak waar de konijnen aan hebben gezeten’.

Gevraagd hoe ze haar songs schrijft: ‘Ik schrijf nóóit songs. Ik knip en plak en arrangeer en herschud en puzzel. Elk geluid hier komt van software, veldopnames, Instagram en films. Ik weet nooit waar het eindigt.’

In de praktijk doet de klompdikke sfeer op ‘Mind Is Mud’ ook denken aan de Spaanse producer John Talabot, en diens ‘ƒIN’, waarover Humo tien jaar geleden schreef: ‘Om halsoverkop in te tuimelen, en op uw blote knieën te bidden dat het gelukzalige gevoel nimmer zal wegebben.’ ‘Mind Is Mud’ komt in de buurt, en dat hebben we dit jaar bij nog niet zoveel platen gedacht.

Wat stellen deze met bloed, zweet en gaffertape aan elkaar gekleefde en gekoekte songs live voor? Test het zelf op 10 september op het Kiosk Radio-festival in het Brusselse Warandepark.

In het najaar belooft Cortizona nieuw goeds van zowel Comité Hypnotisé als Ann Eysermans. Minstens tot dan is ‘Mind Is Mud’ onze minst schadelijke verslaving van het moment.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: