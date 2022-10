Moderat bewees in de AB dat je ook met een halve dag vertraging een wonderlijke show kan spelen

‘Hell is above’ zag je in levensgrote letters glimmen op een LED-scherm achter Moderat. Een uur voordien verkeerde het Teutoonse trio zelf ook in het vagevuur, met één oog op eeuwige verdommenis. Het scheelde immers een haar of hun langverwachte concert in Brussel moest afgeblazen worden. Uiteindelijk blies het Duitse drietal enkel het dak van de Ancienne Belgique. Vanavond en morgen belooft dit wonderkabinet die tour de force overigens te herhalen.

Duidelijk géén vrolijke Franz die de Steenstraat in Brussel dinsdagavond probeerde in te palmen met zijn vrachtwagen. Moderat kwam uit Stockholm aangewaaid en de chauffeur had er door onduidelijke omstandigheden een middag langer over gedaan dan verhoopt. Het was een bizar zicht vanuit het AB Café: terwijl de bezoekers een slome polonaise op straat hadden ingezet naar de kassa, moest het materiaal van Moderat nog uitgeladen worden. En dat amper een uur voor de show zou aanvangen. Aber Deutsche Gründlichkeit über alles: uiteindelijk begon het concert nauwelijks een half uur later dan gepland. Door het oponthoud moest het voorprogramma SYLVERE wel noodgedwongen geschrapt worden. “This is not what you wanted”, hoorden we Sascha Ring even later met een sarcastische grijns om zijn lippen zingen. “Not what you had in mind...”

Een valse noot voor de hattrick die de Duitse groep gepland had, dus. Erger nog: frontman Sascha Ring (gemeenzaam bekend als Apparat) hoorden we tijdens het concert zelfs beweren dat hen een uur eerder was verteld dat de show niet eens zou kunnen doorgaan. De ontlading na zoveel stress bleek enorm, aan beide zijden van de elektronische apparatuur.

Hoewel het geluid van Moderat ongetwijfeld heeft gerijpt in muffe technobunkers en druipende opnamekelders, hoorde je in de AB een haarscherpe set waarbij diepe bassen in marstempo door je onderbuik trokken, maar een elegant geluidsdesign je zowaar nog méér overdonderde. Een briljant ‘Ghostmother’ en ‘A New Error’ trokken de set daarbij enigszins voorspelbaar op gang: opende de groep niet op krèk dezelfde wijze in 2016? Ach wat, verwaarloosbare detailkritiek. Want de set klonk toch weer bepaald onvoorspelbaar. Alsof de drie techneuten hun songs ter plekke van een remix probeerden te voorzien, nam de groep je moeiteloos op sleeptouw.

Sascha Ring stond zoals steeds in voor de dominante melodie in elke song en voor wonderlijke, ijle zang. Maar net zo goed droegen de twee leden van Modeselektor - Gernot Bronsert en Sebastian Szary - alle harde analoge beats aan. De drie groepsleden zag je zo broederlijk tegen elkaar aanschurken, waarbij ze à la minute op elkaar inspeelden via sequencers, effectpedaaltjes, synths en gitaar. Soms leek de improvisatie zo ver te gaan dat Ring zijn draad verloor: in ‘Reminder’ struikelde hij over zijn eigen lyrics, en ook in de nieuwe songs van MORE D4TA leken de drie soms verloren te lopen. Of kwam dat door het verbluffende lichtspektakel, dat het publiek ook bij wijlen op een verkeerd been zette bij het dansen? Meestal wist je niet goed wààr je aandacht precies heen moest: de dansvloer, het drietal vooraan of de wonderlijke visuele show. Gemodereerde adhd komt al eens van pas bij Moderat.

Moderat oogt op papier als de onmogelijke samentrekking van Modeselektor en Apparat, maar die twee entiteiten lijken elkaar na twintig jaar toch echt wel gevonden te hebben. In het begin verliep hun samenwerking nochtans zo traumatiserend dat de eerste EP toepasselijk Auf Kosten der Gesundheit werd gedoopt. Maar na ettelijke nieuwe toenaderingspogingen, drie volstrekt onmisbare platen en een reünie tijdens de pandemie is Moderat een geoliede machine geworden waarin emotie en sensatie elkaar midweg treffen. Landerige ambient, verduisterde techno en zelfs streepjes soul of new wave vonden evengoed hun weg naar de set die zijn kolkend hoogtepunt kende met ‘Bad Kingdom’. Voor de luiere fan: dat was die ene song in de bis met zijn opgenaaide mammoet-sample die de AB tot achteraan deed opveren.

Alle goeds komt in drie wordt wel eens beweerd. Vanavond en morgen doet het trio die krachttoer van dinsdagavond dus nog eens dunnetjes over in de AB. Twintig jaar ver in hun bestaan heeft Moderat zonder veel twijfel zijn hoogtepunt bereikt. U zou er absoluut bij moeten zijn.