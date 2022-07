Moderat had geen grote gebaren nodig om een gezellig gevulde Barn uit hun hand te laten eten

Zeer blij weerzien: Moderat, het Berlijnse trio dat ooit voor de leut ontstond uit een samenwerking tussen de harde lijn van Modeselektor en de aanstekelijke melancholie van Apparat, had er net een paar jaar de stekker uitgetrokken.

Redenen genoeg om Moderat niet te missen op Rock Werchter. Op vrijdagavond waren ze het enige alternatief voor de festivalbezoeker die geen zin had in Metallica. De enige optie voor wie dit weekend een club-avond wou maken. Een buitenkans voor de fan die geen tickets had kunnen bemachtigen voor de drie uitverkochte AB-concerten dit najaar. Ze waren hier vermoedelijk ook het enige trio dat het noodgedwongen als duo moest doen. Sebastian Szary zat ziek thuis. Sascha Ring daarover: ‘Het is kak. Maar er was de voorbije jaren zovéél kak, dit kon er nog wel bij.’

Beeld Alex Vanhee

Het nieuwe ‘MORE D4TA’ is hun pandemieplaat – ‘Toen we eraan begonnen was Trump nog president, toen we het net hadden afgewerkt stuurde Poetin tanks naar Oekraïne: crazy!’ – en de nieuwe tracks pasten vanavond met gemak tussen de oude. Ring is een frontman die geen grote gebaren nodig heeft om een gezellig gevulde Barn uit zijn hand te laten eten.

Moderats digitale wall of sound klonk zonder Szary bovendien niet minder indrukwekkend als anders. ‘Rusty Nails’, ‘Running’, ‘NEON RATS’, ‘Reminder’, ‘UNDO REDO’: pet, pets, péts. Maakte het af: double whammy ‘Bad Kingdom’ (die met de sample van het bronstige olifantengetoeter) en ‘A New Error’ (hun spanbetonnen evergreen en een mijlpaal in meer dan één genre). Affentittengeil.

