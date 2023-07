‘Moeder, waarom componeren wij nog?’

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

DAAN «The Ink Spots en Gerry Rafferty. Tijdloze, zoete stemmen.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

DAAN «Twee tegelijk: ‘Infidels’ van Bob Dylan en ‘Rio’ van Duran Duran. Kiezen is verliezen, en ik wilde niet van jongs af in één hoekje geduwd worden. De poëzie van Dylan én de schaamteloze synths van Duran Duran, dus.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

DAAN «‘The Good Old Boys’ van Randy Newman. Ik was 6 jaar toen die plaat in mijn leven kwam, en sindsdien is ze zowat mijn soundtrack gebleven. Weemoed, ironie en gehavend optimisme op een bedje van hemelse arrangementen.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

DAAN «Eerst Rick Tubbax. Dan Dirk Blanchart, daarna Annie Lennox.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

DAAN «Daft Punk, Felix da Housecat, Eric Prydz, The Flying Lizards.»

HUMO Wat is je favoriete zondagochtendmuziek?

DAAN «Georges Brassens.»

HUMO Van welke song vind je de cover beter dan het origineel?

DAAN «‘All Along the Watchtower’ van Jimi Hendrix.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

DAAN «‘Avec le temps’ van Léo Ferré.»

HUMO Welke band is er verantwoordelijk voor dat je zelf muziek begon te maken?

DAAN «The The. Sierlijk getormenteerd kunnen schilderen met tekst en muziek: vóór ik Matt Johnson leerde kennen, leek het me een utopie, daarna werd het een roeping en een redding.»

HUMO Welke band vind je overschat?

DAAN «Placebo. Bestaan die eigenlijk wel echt?»

HUMO Welke band vind je onderschat?

DAAN «Sparks! En misschien ook… Sparks!»

HUMO Welke plaat heeft je kijk op muziek veranderd?

DAAN «‘Surfer Rosa’ van Pixies.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

DAAN «Loudon Wainwright III, solo in een zaaltje van vijftig man in Nederland. Zelfs als hij niet had gezongen, zou ik me bij z’n kerk aangesloten hebben.»

HUMO Wat is het ultieme roadtripnummer?

DAAN «‘Road to Nowhere’ van Talking Heads.»

HUMO Welk nummer skipt je lief meteen als het in de auto passeert?

DAAN «Van anderen: ‘Eén kopje koffie’ van VOF de Kunst. Van mij: ‘Exes’.»

HUMO Wat is het beste festivalanthem?

DAAN «‘Een levend kieken’ aka ‘Alive and Kicking’ van Simple Minds.»

HUMO Van welke artiest moet iedereen minstens de best of in huis hebben?

DAAN «Robert Palmer. You like him now, but you’ll learn to love him later.»

HUMO Welke artiest zou je uit de doden willen opwekken?

DAAN «Prince. Demis Roussos. Nina Simone. Leadbelly.»

HUMO Welke artiest probeer je tevergeefs te coveren?

DAAN «Johann Sebastian Bach. Moeder, waarom componeren wij nog?»

Daan speelt deze zomer o.a. op M-idzomer in Leuven, Dranouter en Campo Solar in Damme.