Oordopjes vergeten onderweg naar de AB, dus toch maar even terug langs huis, waardoor ik te laat ben voor het voorprogramma. Was dat wel nodig, peins ik na een handvol nummers, want nog nooit hoorde ik Mogwai zo lang zo zacht, zo lang zo liefelijk.

Frontman Stuart Braithwaite heeft dan al twee nummers gezongen. Uitzonderlijk, want veel muziek met zang heeft Mogwai niet. Braithwaite is ook geen echte zanger, daarvoor draagt zijn stem niet ver genoeg en schurkt hij vaak net tegen het valse aan. Toch zingt hij grote stukken ‘Cody’ bijna kaal, de gitaren blijven stil. Geen straf, hoor: in die zangstem schemert een Schots accent door, en een Schots accent draagt verhalen in zich. Stoere verhalen, met een flinke scheut tragiek.

‘White Noise’, ‘Dry Fantasy’, ‘Hunted by a Freak’, het is een Mogwai dat zich van zijn allerliefste kant laat horen. Natuurlijk, ook in de liefde kan het stormen, en bij Mogwai dreigt de storm sowieso altijd. In een plakkerig pianoloopje of broeiend baslijntje hoor je hem al komen. De Mogwai-fans in de AB weten dat. Ze knikken met hun hoofd, en als de wind dan opsteekt, knikken ze iets harder met hun hoofd. Of ze wiegen met hun schouders, draaien zachtjes met hun heupen, wiebelen op hun tenen. Iedereen beweegt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, want we staan hier wel samen, uiteindelijk is iedereen door de muziek op een andere plek gebracht. Tijdens ‘Rano Pano’ ontwijk ik ternauwernood een kopstoot.

Beeld Alex Vanhee

Ooit stond ik op Werchter in een publiek dat de storm niet hoorde komen. Ze voerden gesprekken met hun rug naar het podium, tot plots het volume stijl omhoogschoot en een grote groep geschrokken de tent uit rende. Ik moest lachen, maar daarna rukte de wind verschillende planken uit de vloer en vloog één van die planken tegen het hoofd van een jongen. Hij ging tegen de grond. Later dacht ik dat ik dat laatste verzonnen had - met warm weer stroomt bier sneller naar je hoofd - maar de volgende dag schreven verschillende kranten over de minitornado die bij de tent van Mogwai was opgestoken. ‘Stofhoos’ is de officiële Nederlandse term, maar ik verkies de Engelse term: ‘Dust Devil’ - het had zomaar een titel van Mogwai kunnen zijn.

Ook in de AB gaat het ten slotte stormen. Eerst met ‘Drive the Nail’, dan met ‘Ceiling Granny’ - allebei van ‘As the Love Continues', die fantastische laatste plaat - maar vooral met de formidabele afsluiter ‘We’re No Here’. Potverdomme, dit is hoe je een set opbouwt. Het is hard, het is intens, en je voelt de ontlading door de hele zaal. Een geluidsbombardement, maar tegelijk vol gevoel, als je goed oplet hoor je ook altijd ergens een deurtje opengaan, een klank om eventjes in te schuilen. Weinig muziek zo hoopgevend als die van Mogwai.

‘If someone said that Mogwai are the stars, I would not object’, klonk het in 1997 op de debuutplaat van de band. Mogwai is zo’n band die tot in de eeuwigheid elke keer vier sterren zal krijgen, omdat ze de verwachtingen altijd inlossen, omdat het altijd best wel goed is. Laten we er vandaag gewoon eens van maken: ‘If someone said that Mogwai are five stars, I would not object’.

