Mooneye zal met debuutplaat ‘Big Enough’ harten veroveren

Singer-songwriter Michiel Libberecht houdt van zijn geboortedorp Moen en tuurt weleens naar de maan. Et voilà, Mooneye. Twee jaar geleden won de West-Vlaamse band al StuBru’s Nieuwe Lichting en met dit debuut zal hij, als u het ons vraagt, het handvol nog onbekeerde harten veroveren.

De nu eens zacht opwolkende, dan weer bruisende indiesongs zijn te rubriceren tussen Car Seat Headrest, Neil Young en The Kelly Family. Ze gaan nu eens over een vogel met nestverlatingsangst, dan weer over een kapotte gaskachel, maar vooral over meisjes met een Mona Lisa-lach en meisjes met Shelley Duvall-ogen. Libberecht bezingt ze allemaal met die gedempte gouden stem van hem. Niet de hele plaat is even voldragen — ‘When the Lights Turn Orange’ is een Sufjan-doorslagje – maar daar staan wel ‘Are You Lonely Too’ en ‘Fix the Heater’ tegenover, liedjes van een zeldzame schoonheid. Wéér een zieltje gewonnen.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: