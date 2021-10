Morrissey rangschikt zijn eigen discografie, met opvallend resultaat

Opvolger Panama Papers al in de steigers: Cayenne Papers

Driewerf hoera, de stroper is gevat! Jamie Spears is door de rechter ontzet uit zijn functie als bewindvoerder van dochter Britney TTT Britney liet optekenen in de wolken te zijn met de beslissing, en vierde haar overwinning door op Instagram – rispel raspel! – duidelijk bewerkte naaktfoto’s te delen TTT Het beste bewijs dat Britney wel bij zinnen is: ze wachtte daarmee tot ná de rechterlijke beslissing TTT Waren we zo gebiologeerd door de wolf dat we het everzwijn uit het oog verloren! Shakira kan ervan meespreken. Laatst werd ze in een park in Barcelona aangevallen door twee snode exemplaren die het klaarblijkelijk op haar bezittingen gemunt hadden: de zwijnen gingen er vandoor met haar handtas TTT Het zou zomaar eens kunnen dat de massieve hoefdieren eigenlijk voor de Spaanse fiscus werkten: Shakira was vorige week één van de vele namen die vielen in de Pandora Papers, het grote documentenlek van kantoren uit belastingparadijzen waar tal van beroemdheden onbestaande bedrijfjes oprichtten TTT Dat Shakira één van hen is, mag niet verbazen: in Spanje liep al een onderzoek naar de zangeres wegens belastingontduiking. Evenmin wereldschokkend waren de namen Elton John en Ringo Starr: Elton werd een kleine tien jaar geleden nog gelinkt aan belastingontduiking, en Ringo verhuisde naar Monte Carlo om aan de taxman te ontkomen TTT Ingewijden beweren dat de twee vingers die de Beatles-drummer almaar blijft opsteken eigenlijk verwijzen naar het aantal ponden dat hij jaarlijks afdraagt aan Hare Majesteit TTT Onder de Belgische namen in de Pandora Papers ook een radiopresentator en een rapper uit het Brusselse. Gokjes mogen op een gele briefkaart naar onze postbus op de Kaaimaneilanden TTT Dit nog: mocht ú in Barcelona ooit belaagd worden door een stel wilde zwijnen: het Spaans voor everzwijn is ‘jabalí’. ‘Shakira’ in het Spaans zou dan weer gewoon ‘Shakira’ zijn TTT Ja, wij hadden er ook meer van verwacht

Had geen last van de WhatsApp-storing vorige week: Alan Lancaster, bassist van Status Quo TTT Niet omdat hij niet met een smartphone overweg kan, wel omdat hij kort daarvoor overleden was. Hij had MS en was 72 TTT Morrissey, in een blogpost met de voor hem nog bescheiden titel ‘SAY IT LOUD, I’M ME AND I’M PROUD’, heeft ogenschijnlijk zijn eigen discografie gerangschikt van verdienstelijk tot vergetelijk TTT De top 3 van zijn hoogstpersoonlijke top 30: ‘World Peace Is None of Your Business’ op 1, ‘Ringleader of the Tormentors’ op 2 en ‘You Are The Quarry’ op 3. Drie soloplaten, drie keer uit de 21e eeuw: James, de hoonlach! TTT De beste Smiths-plaat is volgens Morrissey ‘Louder Than Bombs’, pas op nummer 7. Een compilatie dan nog. Dat een rechter Mozzer snel een bewindvoerder cadeau doet

Onlangs nog in dit blad net buiten de top 10 geland van slechtste sekssongs, maar al aan herpositionering toe: ‘Blurred Lines’ van Robin Thicke. Model Emily Ratajkowski, in de clip zoals bekend topless te zien, beweert in haar nieuwe autobiografie dat Thicke haar tijdens de opnames bij de borsten greep TTT Niet dat we nóg meer bewijsmateriaal nodig hadden om Robin Thicke een ontzettende lul te vinden, maar goed. We leggen het op de stapel.