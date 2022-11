‘Must Have Been New’, de nieuwe single van dEUS, voor u beluisterd: ‘Bezwerend en roezig, een walsje van hoge gisting’

‘Niemand wil zichzelf herhalen, maar een mens heeft zijn stijl. Je probeert dingen uit en pikt vervolgens in op wat fris klinkt’: Tom Barman over de eerste nieuwe dEUS-song in dik 10 (!) jaar. Straf: Barack Obama was toen nog aan zijn eerste termijn bezig.

Honger is de beste béarnaise, maar zonder had ‘Must Have Been New’ ook nog goed geklonken. De eerste, vooruitgeschoven single uit hun achtste studioplaat ‘How to Replace It’ is namelijk een - want wat durft een mens na al die jaren nog te verwachten? - verrassend goeie. En ze neemt de draad trefzeker op waar de band die 10 jaar geleden liet liggen.

Ik hoor een half beschonken walsje van hoge gisting. Onmiddellijk binnen het dEUS-universum te duiden, maar niet voorspelbaar. Een slowburner, maar wel krachtig uit de startblokken geschoten. Bezwerend en roezig, maar strák. Lieflijke, gospelachtige koorzangen boven een donkere onderstroom. Contrasten die afwisselend aan ‘Pocket Revolution’ (2005) en een paar hoogtepunten van ‘Keep You Close’ (2011) doen denken.

Op zoek naar de juiste toon zijn Barman en co niet minder perfectionistisch geworden. 95% van de song was naar verluidt tijdens een losse jamsessie in een wip en een handomdraai gevonden. Aan de andere 5% hebben ze dan nog een paar maanden zitten schaven.

Het volledige ‘How to Replace It’ is er op 17 februari 2023. Een plaat die live on stage te zien en te horen zal zijn vanaf begin maart: van de Ancienne Belgique tot Londen en Lissabon.

