Na bijna 30 jaar brengt Pink Floyd nieuwe single uit om Oekraïne te steunen

28 jaar na hun laatste originele album ‘The Division Bell’ maakt een tijdelijk herenigd Pink Floyd z’n comeback met ‘Hey Hey Rise Up’, en dat helemaal in het Oekraïens.

Pink Floyd maakt dan toch een comeback. Weliswaar eentje van korte duur, maar we krijgen wel voor het eerst sinds 1994 een gloednieuwe single, ‘Hey Hey Rise Up’. Deze keer met een nieuwe stem: die van Andriy Khlyvnyuk. De frontman van Oekraïense band BoomBox postte enkele weken geleden op Instagram een video waarin hij een Oekraïens protestliedje zingt. Hij liet in februari een geplande tour in de VS vallen om in de plaats mee te vechten voor zijn land.

Pink Floyd gebruikte Khlyvnyuk’s stem en zette daaronder hun eigen muziek. Alle opbrengsten van het lied zullen ook naar humanitaire hulp voor Oekraïne gaan.

Het is trouwens geen toeval dat de oorlog in Oekraïne tijdelijk nieuw leven in de band blies. Frontman David Gilmour heeft namelijk een Oekraïense schoondochter en kleinkinderen. Toen hij op Instagram de video van Khlyvnyuk zag, die hij in 2015 in London had ontmoet, duurde het niet lang voor Gilmour actie ondernam: ‘Ik dacht: dat is magisch, daar kan ik iets mee doen. We hebben met Pink Floyd zo’n groot platform opgebouwd. Het is enorm frustrerend om deze gekke en onrechtvaardige aanvallen [op Oekraïne] te zien. Die frustratie en het gevoel van ‘wat kan ik doen?’ is zo'n beetje ondraaglijk.’