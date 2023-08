Na de elfde keer luisteren wordt ‘Blackbox’ weer Aphex Twins allermooiste EP

Blackbox Life Recorder 21f / in A Room7 F760

De vier tracks op deze EP zijn naar Aphex Twin-normen héél zachtgekookte eitjes. Dat komt goed uit: ik ook. Richard D. James’ knappe dj-set op Dour was ook geen duizelingwekkende rit: hij zocht zelden het randje van de noise op. Hét moment was ‘The Fashion Party’ van The Neon Judgement dat sierlijk overliep in vooruitgeschoven single ‘Blackbox Life Recorder 21f’: in de onderbouw iets wat op klassieker ‘Selected Ambient Works (85-92)’ had kunnen staan. De bovenbouw van vernuftig geprogrammeerde drums is wél anders. De bassen aan het eind doen even de ramen trillen.

Track twee, ‘zin2 Test5’, is een zorgeloos dansend skelet. Synth en koebel stuwen mijn favoriet ‘in A Room7 F760’ vooruit: ook hier verdraait, verhakselt en verminkt Aphex Twin minder dan ooit. Afsluiter ‘Blackbox Life Recorder 22 [Parallax Mix]’ is licht etherisch en slechts een tikje sinister. Aphex Twin verzeilt nergens in een diep konijnenhol, doet weinig griezelen en neemt elke bocht zo geconcentreerd dat hij weggebruiker van het jaar lijkt te willen worden. Na beluistering tien begin ik fans van harder werk gelijk te geven: de vier tracks doen op hun best onschadelijk aan, en zijn op hun slechtst een beetje vervelend. Maar de elfde keer wordt ‘Blackbox’ weer Aphex Twins allermooiste EP.

