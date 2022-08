‘Deceiver’, de recentste van DIIV dateert alweer van 2019, en ook al kwam het gros van de setlist op Pukkelpop van die plaat, de groep tourt omdat hun debuut ‘Oshin’ tien jaar oud is, en in een deluxe uitvoering werd heruitgebracht.

Beginnen deden ze met ‘Loose Ends’ van ‘Is the Is Are’, waarmee we meteen al hun langspelers hebben vermeld. DIIV kwam in de Club wat kabbelend en gezapig uit de startblokken geslenterd, niet oneigen in de shoegaze, het genre waarin ze voor een groot deel actief zijn, maar een scheut van die andere invloeden waar ze ons bij momenten ook mee om de oren slaan (Sonic Youth, fellow New Yorkers, of vroege The Cure) hadden ze wat ons betreft iets vroeger in de set mogen mikken.

Eigenlijk kwam het pas goed los toen ze na ongeveer een half uur het jarige ‘Oshin’ in de bloemetjes gingen zetten. Bij ‘Air Conditioning’ leken ze er zelf zin in te krijgen, titeltrack ‘Oshin’ blies de vlam aan, met het geweldige, aan ‘I Will Follow’ van U2 schatplichtige ‘Doused’, werd het plots alles wat het concert vanaf het begin, of toch vanaf pakweg een kwartier had mogen zijn.

Ook ‘Take Your Time’, de enige andere song van ‘Is the Is Are’, was groots, maar het beste hadden ze voor het laatst bewaard: ‘Horsehead’, maar vooral afsluiter ‘Blankenship’, in een versie waarvan we hopen dat iemand ze heeft gefilmd en op YouTube pleurt. Op een live-plaat mag ook. Wat stonden die twee overhead-microfoons daar vooraan op het podium trouwens te doen?

Mis geen seconde van het festival in onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: