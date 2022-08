Na één vocale uithaal, weliswaar een Justin Henin-waardige uithaal, werd al snel duidelijk waarom Sigrid Solbakk Raabe de Marquee wist te vullen. Ze kan zingen, maar even serieus: zíngen. Een talent dat in tijden dat het gebruik van autotune de norm is nogal snel onderschat wordt.

Niet één maar drie minirecensies voor Sigrid:

1) Twee sterren voor het deel dat voor – hahaha! – ‘Plot Twist’ kwam. Breng een tuinier in beeld die iemands chrysanten water geeft en het levert materiaal op dat even entertainend is dan de eerste twintig minuten bij Sigrid. Ze staat in onze top twintig van coolste grieten ooit, maar haar ontwapenende naturel en werkelijk indrukwekkend zangtalent verdienden veel meer dan songs die kabbelden als een mistroostig beekje in Malmedy. Nee, serieus: kan iemand die niet tot Sigrids spionkop behoort een stukje van ‘It Gets Dark’ of ‘Head in Fire’ neuriën?

2) Vier sterren voor het deel vanaf ‘Plot Twist’. Tijdens dat specifieke nummer kwam plots het songschrijverstalent van Sigrid aan het licht. Ze kan wel degelijk popnummers maken waar Dua Lipa, Charli XCX of Carly Rae Jepsen een ruggenwervel veil voor zouden hebben. Herkenbaar, meezingbaar, catchy as hell: het was pas door de massahysterie te ondergaan tijdens ‘Strangers’, ‘Don’t Kill My Vibe’ en ‘Bad Life’ – jammer genoeg zonder een live gastbijdrage van Bring Me the Horizon – dat duidelijk werd dat de radiovriendelijke muziek van Sigrid Solbakk Raabe zijn waarde heeft.

3) Was dit 1999, dan zouden we onze kamer behangen met posters van Sigrid, maar laat ons de vier sterren voor haar band niet vergeten. Niet alleen maakten ze met z’n allen plezier alsof ze op bosklassen waren, in lichtdronken, euforische toestand na één Bacardi Breezer. Het zijn verdorie fenomenale muzikanten, met een welverdiende shout-out voor bassist Liva Austad Svæeren. Je zou denken dat ze morgen nog een knutseltaak van P.O. moet afleveren in tweede zit, maar fuck dat, Liva: je toekomst speelt zich af op het podium en niet op de schoolbanken.

Afsluiten doen we met een hoopgevend bericht: Dua Lipa heeft ook een fase gehad dat we twijfelden of ze ooit de songs zou maken om arena’s mee te vullen. Het kan snel keren, en laat het voor Sigrid maar snel keren.

