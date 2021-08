Na ‘Pimp My Ride’ focuste Xzibit zich op acteren, al bleek hij niet de volgende Bradley Cooper te zijn

Tieners kennen hem als Shyne Johnson in Empire, dertigers denken bij zijn naam eerder aan MTV’s ‘Pimp My Ride’ (en de bijbehorende meme; yo dawg!) of de hits die tijdens de jaren ‘90 en ‘00 voorbijkwamen op fuiven. Xzibit groeide tijdens zijn gloriedagen uit tot een van de grotere West Coast-rappers, maar hoe is het anno 2021 met hem gesteld?

Menig mens zal Xzibit vooral kennen als presentator van ‘Pimp My Ride’, maar de presentator kende vóór dat tv-programma al een leven in de schijnwerpers. In 1996, zo’n acht jaar voordat Xzibit zijn naam verbond aan ‘Pimp My Ride’, scoorde hij namelijk als rapper zijn eerste hit met het nummer ‘Paparazzi’. De track bezorgde hem succes, maar in 2000 kwam zijn rapcarrière pas echt van de grond. Dat deed hij met zijn derde soloalbum ‘Restless’, waar onder meer nummers als ‘X’ en ‘Front to back’ op stonden. Wat volgde waren samenwerkingen met andere grote artiesten als Snoop Dogg, Eminem en Dr. Dre.

Toch besloot Alvin Nathaniel Joiner, de echte naam van Xzibit, om zijn horizon te verbreden. Het bleek een goede zet, want in 2004 werd hij presentator van het populaire MTV-programma ‘Pimp My Ride’. Van champagnemachines, enorme boxen tot een eigen studio in de auto: niets was te gek voor de programmamakers van de zender. Hoewel deelnemers later beweerden dat bijna alles nep zou zijn aan de serie, groeide Xzibits bekendheid steeds meer. Het leidde zelfs tot een meme, waarin de Xzibits uitspraak ‘Yo Dawg’ centraal stond.



Rijbewijs ingenomen in Nederland

Dat Xzibit een passie heeft voor auto’s, bleek ook uit zijn deelname aan Gumball 3000, een autorally waarbij in zes dagen ongeveer 5000 km wordt afgelegd. De tour liep echter niet af zoals de presentator had gehoopt. In Nederland werd zijn rijbewijs afgepakt omdat hij 160 kilometer per uur had gereden waar 100 kilometer per uur toegestaan was. Xzibits verweer? Hij stelde in de war te zijn met mijlen en kilometers, omdat er op zijn auto geen kilometers, maar mijlen te zien waren. Oeps!

Dan terug naar Xzibits cv. Nadat hij in 2007 stopte met het presenteren van ‘Pimp My Ride’, bleef hij muziek maken. Ondertussen besloot hij zich ook te focussen op acteren. Hij bleek niet het talent van Bradley Cooper of Leonardo DiCaprio te hebben, maar kreeg het in 2016 wel voor elkaar om in de populaire serie ‘Empire’ de rol van Shyne Johnson te vertolken. Daarnaast had Xzibit nog wat gastrolletjes, maar een echte, grote acteercarrière bleef dus uit.

Xzibit en Krista Joiner. Beeld Brunopress

Op privégebied ging het Xzibit niet altijd voor de wind. Hij trouwde in 2014 met Krista Joiner, maar in februari dit jaar werd bekend dat de twee gingen scheiden. Het stel kreeg twee kinderen: Xavier and Gatlyn. Xavier overleed echter enkele dagen nadat hij veel te vroeg geboren was. Uit een eerdere relatie kreeg Xzibit zoon Tremaine; hij werd in 1995 geboren. De rapper blijkt een bijzondere band met zijn oudste zoon te hebben: het lied ‘The Foundation’ droeg hij aan hem op.

