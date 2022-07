Na Pitou op Rock Werchter bleef geen enkele van haar melodieën in ons hoofd zitten

Mocht Pitou vooraf hebben beloofd dag en nacht te zullen verschillen van haar landgenoten van Goldband die tegelijk op de Main Stage stonden, had ze die belofte moeiteloos ingelost tijdens het halfuurtje dat ze in Klub C had gekregen. Ze leek geen seconde op Goldband. Maar niet echt zoals wij het hadden gehoopt.

Even de Amsterdamse Pitou situeren. In 2004 zong ze in een kinderkoor op het doopsel van de Nederlandse kroonprinses Amalia. Ze was zo hard met klassieke muziek bezig dat ze popmuziek pas ontdekte op haar 18de. Enige tijd geleden gaf ze – samen met onder meer Tamino – menselijke stemmen aan Claude Debussy’s pianostuk ‘Claire de Lune’: die Debussy maakte overigens al tomeloze ‘Duyster’-weemoed in de 19de eeuw, en Pitou’s versie met stemmen is erg mooi.

In theorie is Pitou ook op een festival als Werchter voor de occasionele Klara-luisteraar, voor de meerwaardezoeker en voor het toevallig passerende genie iemand om door een ringetje te halen. Zelf luister ik amper tot nooit naar Goldbands lied met ‘Dit is voor jou / dit heb je verdiend’. Dus ik ben een deel van haar doelpubliek. En toch maar twee sterren?

Omdat haar stem – of dat nu een gewone zangstem dan wel een koorstem was – een keer te veel de volle drie rijstroken vulde. Omdat er daardoor niet alleen weinig gaten in de muziek zaten maar de begeleidingsgroep bij momenten ook niet goed te horen was. Omdat achteraf geen enkele melodie in m’n hoofd is blijven zitten.

De vrouwelijke artiesten die bij mij thuis in de eerste helft van 2022 het meest in high rotation zijn gegaan, heten Rosalía, Arooj Aftab, Lianne La Havas, Naima Joris, Angel Olsen, Koffee, Kim Gordon, Charlotte Adigéry, IAMDDB en S10. Bij al die zangeressen is er overduidelijk een hoek af. Tijdens het concert van Pitou in KluB C was daar nergens iets van te horen.

