Met een goede en - van Pitchfork via de Volkskrant tot in NME - redelijk wereldwijd bejubelde plaat onder de oksel speelden Charlotte Adigéry en Bolis Pupul dit boekjaar zowat, welja, overal. New York, Parijs, Londen, Berghain in Berlijn en, recenter en lokaler, Rock Werchter en de Lokerse Feesten. In Lokeren waren ze ‘slechts’ voorprogramma, op Werchter last-minute opgetrommelde vervangers, maar Pukkelpop was het georkestreerde orgelpunt. Een headlinershow, en in de praktijk een mooie strik rond de tweede festivaldag.

Een gezellige gevulde Club zag een duo outsiders en gediplomeerde weirdo’s met een set die, noblesse oblige, aanhoudend even dansbaar als bevreemdend was. En niet alleen omdat Charlotte gekleed ging als vliegende eekhoorn. ‘Blenda’ (die song met de ‘Go back to the country where you belong’-mantra) was een eerste hoogtepuntje in een set die de spanningsboog geen seconde liet verslappen.

Een bezwerend ‘Paténipat’ ging daar nog vrolijk overheen, en ‘Haha’ was goed voor een zeer straffe snee raresnuiterfunk. Daarna volgden nog ‘Ceci n’est pas un cliché’ en ‘Thank You’, maar het verdict lag al klaar: de tweespan Adigéry-Pupul is, samen met STIKSTOF, dé te kloppen vaderlandse live-act van het jaar.

