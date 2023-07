Naast twee of drie fijne nummers staan er enkel matige covers en overbodige features op ‘Love + Joy’ van Current Joys

Ondergetekende leerde indiekid Nick Rattigan vijf jaar geleden kennen met ‘A Different Age’, een verborgen wereldplaat en het beste bewijs dat je geen drie akkoorden hoeft te spelen als je met twee toekomt. Anno 2023 heeft Rattigan zijn eenvoud zoekgemaakt, en zijn pedalen ook: ‘Love + Pop’, zijn tiende plaat als Current Joys, is een doldwaas ratjetoe waarop naast twee of drie fijne nummers nog plaats is voor een matige cover van Lil Peep, een overbodige feature van Lil Yachty, a lil gekrijs en een met losse steken in elkaar genaaid housemonster van acht minuten.

