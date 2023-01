Nabou Claerhout is baas op Brussels Jazz Festival: ‘De Jeroen Meus van de trombone’

Het nieuwe jaar wrijft zich nog over de houten kop en daar is het eerste festival al. Ver van weides, moshpits en plastic bekers gaat het Brussels Jazz Festival in Flagey met de eer lopen, goed voor een weekend vol goed gerief uit de Europese jazz.

Met Emma-Jean Thackray, Alabaster DePlume en Kamaal Williams is het kruim van de Britse scene erbij en ook voor Belgen is er plaats, met op kop curator Nabou Claerhout. De jonge tromboniste heeft zich ontpopt tot vaandeldrager van de nieuwste lichting Belgische jazz en won in 2021 nog de talentenprijs van Gent Jazz. In Brussel heeft ze zichzelf maar liefst drie keer ingeroosterd.

NABOU CLAERHOUT «Ik speel met mijn eigen trombone-ensemble, vorm een duo met toetseniste Lynn Cassiers en treed op in trio met Reinier Baas en Jamie Peet. Van dat laatste concert lig ik nu al wakker: het zijn twee helden van mij. Gelukkig heb ik met Jamie al eens samengespeeld en ken ik Reinier ook al een tijdje.»

HUMO Ik moet bekennen dat je de enige solo-trombonist bent die ik ken.

CLAERHOUT «De jazztrombonisten zijn in België inderdaad dun gezaaid. Mensen denken dat we daarom vanzelf veel werk hebben, maar in de praktijk kom je vooral in bigbands terecht. Wie iets anders wil doen, start het best zelf iets op. Daarom ben ik zelf beginnen te componeren.»

HUMO En heb je ook je eigen trombone-ensemble opgericht.

CLAERHOUT «Toen ik in Rotterdam studeerde, had ik elke maandagavond drie uur trombone-ensemble. Als ik daar met een moeilijke noot worstelde, zat er altijd wel iemand naast me die ze wél gespeeld kreeg: een geweldige sjot onder mijn gat. Toen de Antwerpse zaal Rataplan me voorstelde om artist in residence te worden en naar mijn wildste droom vroeg, moest ik dus niet lang nadenken: mijn eigen ensemble om de liefde voor de trombone mee te delen.»

HUMO Je wilt de Jeroen Meus van de trombone worden, zei je onlangs. Lukt dat een beetje?

CLAERHOUT (barst in lachen uit) «Het is niet dat ik nu bij de bakker herkend word, als je dat bedoelt. Kijk, Jeroen heeft de Vlaming anders leren koken, en op dezelfde manier hoop ik dat mensen leren dat er meer in een trombone zit dan ze denken. Of ze dat nu dankzij mij ontdekken of dankzij één van mijn collega’s, dat maakt me minder uit.»

Brussels Jazz Festival loopt van 12 tot 15 januari in Flagey in Brussel. Info & tickets: flagey.be/nl/brusselsjazzfestival.

