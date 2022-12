‘Naïef’ van Meltheads is Humo’s song van het jaar: ‘Zelfs mijn oma van 80 is fan’

De nummer twee van Humo’s Rock Rally schreef de nummer één van dit jaar: met ‘Naïef’ van Meltheads zijn we een belpopklassieker rijker.

HUMO Wat is het bijzonderste compliment dat je al kreeg over ‘Naïef’?

Sietse WILLEMS (zanger) «Gisteren nog zei een kennis me: ‘‘Naïef’: wat een verschrikkelijk nummer!’ Ik was eigenlijk blij dat te horen, want iedereen overstelpt ons maar met complimenten – variatie is óók belangrijk (lacht).»

HUMO ‘Ik ben misschien niet de slimste jongen / Maar ik ben niet naïef’: de openingsverzen van ‘Naïef’ waren onlangs ook de slotzinnen van de politieke column van Bart Eeckhout in De Morgen.

WILLEMS «Ik schreef ‘Naïef’ tijdens de pandemie, niet als kritiek op de maatregelen – al zou je de tekst zo kunnen interpreteren – maar ik wilde wél een intense, donkere, enge, bang afwachtende sfeer oproepen. Een gevoel van machteloosheid ook. Ooit zijn we begonnen als snotneuzen die maar wat rammelden op hun gitaar en niet eens probéérden om een boodschap in onze songs te steken – onze nummers heetten ‘Eat Shit’ en zo (lacht). In ‘Naïef’ wilde ik wél betekenis leggen. Dat zoveel mensen iets hebben aan dat nummer, is even fijn als surrealistisch.»

HUMO Op meer Nederlandstalige nummers van Meltheads hoeven we niet te rekenen, zei je vlak na de Rock Rally. Nog niet van gedachte veranderd?

WILLEMS «Zeg nooit nooit, maar we zijn nu aan onze debuutplaat bezig, en daarop staan enkel Engelstalige songs. We zijn beïnvloed door de huidige Britse golf van postpunkbands, maar ook door bands uit de eighties – Bauhaus en The Birthday Party. Tot mijn 16de luisterde ik trouwens alleen naar oudere muziek: ik kende dus éérst de originals.»

HUMO Hoe jong of oud is jullie publiek eigenlijk?

WILLEMS «We trokken altijd een heel jong publiek aan, maar sinds we in De Afrekening staan, hebben we ook oudere luisteraars. Waarom?»

HUMO Onlangs op Sonic City – een festival met veel jonge Britse postpunk – viel me op dat er géén jonge mensen in de zaal stonden. Wél veel veertigplussers.

WILLEMS «Dat ligt aan de hoge ticketprijzen. Je zit snel aan 100 euro voor één avondje: je toegang, iets drinken en je vervoer. Werchter volgend jaar: 292 euro voor een combiticket – mijn huur is 380 euro. Daarom hebben we in oktober en november onze ‘free entrance’-tour gedaan. Nu kunnen we dat nog, want we studeren allemaal nog: als we onze huur kunnen betalen en op café kunnen gaan, zijn we content.»

HUMO Aan welk Meltheads-optreden van dit jaar bewaar je de beste herinneringen?

WILLEMS «Pukkelpop: we hadden onze intro nog maar ingezet of het publiek ging al loos. En mijn grootouders zijn onlangs voor de allereerste keer naar ons komen kijken. Toen we met Noordkaap die Radio 1-sessie mochten spelen, heb ik hen gebeld: het is het perfecte moment! Want er waren stoeltjes en de sfeer was wat rustiger dan op een normaal concert van Meltheads. Ze vonden het heel leuk. Mijn oma is 80 – ik moet oppassen dat ik niet ‘in de 80’ zeg, of ik krijg een lap (lacht) – en is fan van ‘Naïef’. Onze andere nummers vond ze altijd te hard, ‘Naïef’ is nét iets trager.»

HUMO Het einde van ‘Naïef’, hoe letterlijk moeten we dat nemen? ‘En morgenvroeg, dan sta ik niet meer op’.

WILLEMS «Het is aan de luisteraar om daar betekenis aan te geven, maar je kunt dat ook opvatten als: morgen ga ik niet meer naar mijn werk. Het hóéft niet fatalistisch te zijn, je kunt het ook als protest zien.»

