Neil Young zet door en haalt muziek van Spotify na klacht over controversiële antivax-podcast: ‘Leugens worden verkocht voor geld’

Eerst was het een dreigement, maar nu is het werkelijkheid: Neil Young zal niet meer rocken op Spotify. De muziek van de 76-jarige Canadees zal de komende dagen van het streamingplatform verdwijnen, zo bevestigt ook Spotify zelf. Young had geklaagd over ‘The Joe Rogan experience’, een extreem populaire doch controversiële podcast waarin gastheer Joe Rogan antivax- en complottheoriën over het coronavirus verspreidt. ‘Ze kunnen kiezen: Rogan of Young. Maar niet allebei!’

‘I’ve seen the needle and the damage done’. Het zou het lijflied van de antivaxer kunnen zijn, ware het niet dat Neil Young een groot voorstander van het coronavaccin is. In een (intussen verwijderde) open brief aan zijn management en platenlabel liet de Americana-legende weten niet opgezet te zijn met de desinformatie die Joe Rogan via Spotify verspreidt over het coronavaccin. ‘Spotify draagt de verantwoordelijkheid om de verspreiding van verkeerde informatie op zijn platform te verminderen. Ik wil dat je hen onmiddellijk laat weten dat ik al mijn muziek van hun platform wil hebben. Ze kunnen kiezen: Rogan of Young. Niet allebei,' aldus de brief die Young aan zijn platenlabel Warner Records richtte. Intussen heeft de Canadees die keuze al voor hen gemaakt: zijn muziek zal de komende dagen van Spotify verdwijnen.

Young is boos over ‘The Joe Rogan Experience’, de podcast van cabaretier Joe Rogan en tevens de meest beluisterde podcast ter wereld. Meer specifiek gaat het om een aflevering uit december waarin Rogan de controversiële viroloog Robert Malone interviewde. In de podcast vertelde Malone dat ziekenhuizen financieel worden gestimuleerd om ten onrechte te melden dat sterfgevallen werden veroorzaakt door het coronavirus en dat wereldleiders het volk hebben gehypnotiseerd om vaccins te steunen.

Die aflevering zorgde er ook al voor dat 270 artsen en wetenschappers een open brief naar de streaminggigant stuurden waarin ze betoogden dat Rogan een ‘bedreiging voor het publieke welzijn’ kon betekenen. ‘Massa-desinformatie van deze omvang heeft buitengewoon gevaarlijke gevolgen,’ voegen ze er nog aan toe.

En nu deelt ook Young, die maandelijk zo'n zes miljoen bezoekers op Spotify trekt, die mening: ‘Ik doe dit omdat Spotify valse informatie over vaccins verspreidt – met mogelijk de dood tot gevolg voor degenen die de desinformatie geloven.’ De Canadese artiest wil zijn podium niet delen met iemand die zulke gevaarlijke informatie verspreid. ‘Spotify is de thuisbasis geworden voor levensbedreigende Covid-misinformatie’, klinkt het op zijn website. ‘Leugens worden verkocht voor geld.’

'The Joe Rogan Experience' Beeld NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

‘THE JOE ROGAN EXPERIENCE’

Joe Rogan is met elf miljoen luisteraars per aflevering de populairste podcaster van Spotify. Hij tekende twee jaar geleden een exclusiviteitsdeal van 100 miljoen dollar met het bedrijf, maar die samenwerking verliep nooit probleemloos.

De inhoud van Rogans podcast is immers controversieel: hij riep jongeren al op om zich niet te laten vaccineren en stelde dat je Covid-19 kon behandelen met een ontwormingsmiddel voor paarden - advies dat vele Amerikanen overigens volgden. In 2020 nodigde Rogan samenzweringstheoreticus Alex Jones uit. Jones is radiopresentator en de oprichter van InfoWars, een extreemrechtse nieuwssite die zich specialiseert in fake news en complottheorieën. De controversiële presentator werd reeds verbannen door grote bedrijven als Facebook, Apple en Twitter. Spotify verdedigde zich toen door te zeggen dat het bedrijf geen rol speelt in de inhoud van de podcasts op hun platform. De vraag is of Spotify met die verdediging blijft wegkomen, nu ook een grote naam als Neil Young zich tegen het bedrijf keert.