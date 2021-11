Net zoals zijn maker Sting, is ‘The Bridge’ een rijke plaat

Als hij al niet rot van talent is, dan is hij er toch goed ziek van: de toenmalige onderwijzer Gordon Sumner nam in 1976 al zijn ziektedagen op en stortte zich met goed gevolg op een carrière in de muziek. Corona gaf hem tijd om zijn eerste plaat in vijf jaar te modelleren en te finetunen, met de hulp van meer dan een handvol meer dan talentvolle vrienden. Net zoals zijn maker is ‘The Bridge’ een rijke plaat, die subtiel tussen sferen laveert met teksten die iets verder gaan dan het traditionele ‘Ik wil zo graag in uw broek zitten’. Gracieus ouder wordend – hij is al 70 – overschouwt Sting zijn leven en maakt hij vaardig een zoveelste swingende en jazzy plaat. Onderwijl nipt hij van de wijn die hij verbouwt op zijn eigen domein in Italië.

Some guys have all the luck.

