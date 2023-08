Netflix viert 50 jaar hiphop: ‘Op straat hoor ik evenveel seksisme als in rapsongs’

Hiphop hoera! Netflix viert 50 jaar hiphop met ‘Ladies First’, een docureeks over de belangrijkste vrouwen in het genre. Pioniers als Roxanne Shanté en Queen Latifah doen hun verhaal, naast jong geweld als Saweetie en Latto. Netflix kon vertrouwen op de expertise van Kathy Iandoli (44), die in 2019 het boek ‘God Save the Queens: The Essential History of Women in Hip-Hop’ heeft gepubliceerd.

KATHY IANDOLI «Vrouwen worden al te vaak vergeten in de annalen van de hiphop, ofwel zijn het mannen die hun verhaal vertellen. In mijn boek en in deze Netflix-reeks krijgen de invloedrijkste vrouwelijke hiphoppers de kans om dat zelf te doen.»

HUMO Welke rappers doen mee?

IANDOLI «Sha-Rock, Monie Love, MC Lyte, Roxanne Shanté, Da Brat en Queen Latifah vertegenwoordigen de eerste generatie, en voorts de rappers die vandaag de hitlijsten inpalmen, zoals Rapsody, één van de beste rappers van het moment. Latto staat nu zelfs op nummer één in de VS.»

HUMO De fans van Nicki Minaj zijn razend: ‘Je kunt geen documentaire over vrouwen in hiphop maken zonder Nicki!’

IANDOLI «Wie ontbreekt, wilde simpelweg niet meedoen. En dat is natuurlijk haar goed recht.»

HUMO Hiphop wordt vaak verweten vrouwonvriendelijk te zijn.

IANDOLI «Hiphop is een spiegel van de samenleving. Ik heb nog nooit een seksistische regel in een rapsong gehoord die ik niet eerder op straat naar het hoofd geslingerd heb gekregen. Ik merk ook dat mannen vaker klagen over het seksisme in hiphop dan vrouwen, want wij worden daar nu eenmaal dagelijks mee geconfronteerd.»

HUMO Monie Love schoor destijds haar haar af en bond haar borsten af, zodat mannen naar haar zouden luisteren in plaats van alleen maar kijken. Is die strijd inmiddels gestreden?

IANDOLI «Nee, in geen geval. Maar wat wel is veranderd, is dat er opnieuw een samenhorigheidsgevoel heerst onder vrouwelijke rappers. De muziekindustrie heeft hen lange tijd tegen elkaar opgezet, maar tegenwoordig werkt Cardi B met Megan Thee Stallion, en Nicki Minaj met Ice Spice.»

HUMO Kennen jonge artiesten zoals Saweetie, Tierra Whack en Chika het werk van hun voorgangers?

IANDOLI «Klassiekers worden voortdurend ontdekt en herontdekt dankzij het internet, sociale media en streamingdiensten. Maar ik hoop vooral dat de kijkers thuis óók iets van ‘Ladies First’ opsteken.»

HUMO Noem eens vijf essentiële hiphoptracks van vrouwen?

IANDOLI «‘Ladies First’ van Queen Latifah en Monie Love uit 1989, waarnaar de Netflix-reeks werd vernoemd. ‘Queen Bitch’ van Lil’ Kim uit 1996. ‘Lost Ones’ van Lauryn Hill uit 1998. ‘Let Me Blow Ya Mind’ van Eve uit 2001. En ‘Players’ van Coi Leray uit 2022.»

HUMO Je brengt binnenkort ‘The Queen Bee’ uit, de memoires van Lil’ Kim. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

IANDOLI «Ik was 18 toen ik in 1997 Lil’ Kim in een restaurant in mijn thuisstad New York spotte. Ik stapte op haar af en condoleerde haar voor de dood van haar lief The Notorious B.I.G. Zij bedankte me en nodigde me zelfs uit om bij haar aan tafel te zitten. Ik kwam die avond in extase thuis en ik zei mijn moeder: ‘Ik weet wat ik wil doen voor de rest van mijn leven.’»

‘Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop’

Vanaf 9 augustus op Netflix

