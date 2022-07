Neusfluiten en seksiconen: 8 acts om te ontdekken op Dour

Veel gevestigde namen op Dour, van 13 tot 17 juli: Angèle, Flume, Sylvie Kreusch, STIKSTOF, Kamaal Williams, Squarepusher, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Sven Väth, Amelie Lens, Carl Cox – jajaja, maar wie nóg? Humo selecteert: acht gediplomeerde rare kwibussen en tegendraadse neusvreters.

1 MOLCHAT DOMA

Zondag: Le Labo

Weinig rockacts op Dour, dit jaar. De Wit-Russische postpunkers houden de eer hoog en, en passant, die van de eightiesgoths. Molchat Doma zijn geen sant in eigen land, onder meer door hun kanttekeningen bij ‘halve tiran’ Aleksandr Loekasjenko. Maar live stelt hun melancholische new wave zelden teleur.

2 JAMESZOO’S BLIND GROUP

Zaterdag: Le Labo

Beeld rv

Het bij het Brainfeeder-label verschenen ‘Blind’ is de experimentele, jazzy, funky en allround rare soundtrack bij een kortfilm van Alejandro Jodorowsky, een project van de Nederlander Mitchel ‘Jameszoo’ van Dinther. Diens Blind Group, een voor de gelegenheid opgericht collectief, staat op de door Lefto gecureerde Le Labo-line-up net ná Neue Grafik Ensemble en vóór de begeesterde jazzdrummer Makaya McCraven.

3 PARTIBOI69

Vrijdag: La Chaufferie

Een artiestennaam ontworpen om 30-plussers weg te jagen: Partiboi69 is een Australiër die vroeger bekendstond als Stingray, en producer, expert in martial arts, rapper, YouTube-fenomeen, ketamineconnaisseur, modegoeroe, zelfverklaard seksicoon en de raarste hard house-, electro- en techno-dj van de Dour-vijfdaagse. Maar ook de entertainendste.

4 EDOUARD VAN PRAET

Zondag: La Petite Maison dans la Prairie

Beeld FB

Belgisch-Canadese singer- songwriter wiens werk al (vermoedelijk vooral door hemzelf) omschreven werd als ‘jungiaanse punk en freudiaanse folk’. Voorzichtig aanbevolen.

5 SHYGIRL

Donderdag: Le Labo

Blane Muise was al Shygirl toen ze nog anoniem in de Londense clubscene rondliep. Op haar debuut-ep combineerde ze industriële beats met horrorteksten, en in ‘UCKERS’ kneedde ze een twerknummer uit samples van ijselijke vrouwenkreten. En als ze ‘I like to glide, figure skate’ zingt, gaat dat niet over schaatsen op ijs: ‘Ze gebruikt seks als chaotische fitnessoefening’, schreef een Brit. Muzikaal houdt ze zich zwalpend staande tussen Benny Benassi, Cardi B en ‘The Exorcist’.

Beeld rv

6 MAD PROFESSOR & JOE ARIWA

Zondag: Dub Corner

Neil Joseph Stephen Fraser (67) is een professor die zo legendarisch en invloedrijk is dat hij volgens sommigen de rectorverkiezingen van de reggae al lang had moeten winnen. Hij was de vaste dubkompaan van de vorig jaar overleden Lee ‘Scratch’ Perry, in andere kringen werd hij bekend voor zijn remix van de tweede Massive Attack-plaat en hij is parttime instrumentenbouwer. Joe Ariwa is zijn sidekick, samen laten ze zich op Dour bijstaan door de hogepriesteres van de reggae: Sister Aisha. Zoveel adelbrieven: dat kan, nu we erbij stilstaan, eigenlijk alleen maar tegenvallen.

7 SHERELLE

Zaterdag: La Petite Maison dans la Prairie

Zelfverklaarde ‘bocat’, een oorspronkelijk negatief bedoelde Jamaicaanse term voor ‘iemand die geniet van cunnilingus’, en op haar 28ste naar verluidt de toekomst van de Londense dancehall- en junglescene.

Beeld rv

8 VLADIMIR CAUCHEMAR

Zondag: Boombox

De Fransman met het schedelmasker was, na Justin Bieber en Post Malone in Amerika, de eerste Europese muzikant met een groot Crocs-sponsorcontract. Guillaume Brière is dezer dagen de grootste vis in de Ed Banger-vijver, want die met de dansbaarste tunes, met of zonder gesampelde neusfluit.

Dour? Dour!

