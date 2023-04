Nick Cave: ‘Door de dood van mijn zoon ben ik één en ondeelbaar mezelf geworden’

In de zomer van 2015 valt de 15-jarige Arthur van een metershoge klif. Op de platen ‘Skeleton Tree’ (2016) en ‘Ghosteen’ (2019) duikt Nick Cave zijn verongelukte zoon met de moed der wanhoop achterna, om in de donkere diepte de scherven van zijn vaderhart bij elkaar te rapen. In mei 2022 slaat het noodlot opnieuw toe wanneer zoon Jethro, 31 jaar oud, dood wordt teruggevonden in een Australische motelkamer. In ‘Faith, Hope and Carnage’, een bloemlezing uit meer dan veertig uur aan interviews met muziekjournalist Sean O’Hagan, ruimt Nick Cave (65) het puin van zijn verwoestende gemis. ‘Ik heb gemerkt dat rouw een houdbaarheidsdatum heeft.’

Het ravenzwarte haar, de eeuwige combinatie van een wit hemd en een zwart pak om de frêle schouders, de gegroefde karakterkop en de melancholische, getormenteerde oogopslag die een leven vol excessen en verdriet verraden: de boomlange, graatmagere man die op een druilerige winternamiddag de kerk binnenwandelt, kan niemand anders zijn dan Nick Cave. We schuiven samen op een kerkbank: de stamvader van The Bad Seeds, die in de ­vroege jaren 70 de deur naar de roem inbeukte als frontman van de notoir gewelddadige postpunkband The Birthday Party en daarna bijna twintig jaar lang worstelde met een hardnekkige amfetamine- en heroïneverslaving, naast de voormalige aartsbisschop van Canterbury. Het is een ietwat surreëel gezicht.

NICK CAVE (glimlacht) «Ik geef ruiterlijk toe dat mijn levensloop niet met­een een vrome geesteshouding doet vermoeden. Maar als je goed luistert, merk je dat God en de Bijbel al sinds het ­prille begin geregeld in mijn lyrics opduiken. Soms treden ze prominent op de voorgrond, zoals de wraakzuchtige hand Gods in ‘Red Right Hand’ (uit 1994, red.), andere keren zijn het slechts losse flarden. Snippers van een verknipt, wankel geloof. Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit níét het hoofd heb gebroken over de vraag welke rol die gozer daarboven nu precies speelt in m’n ­leven.»

– Geloof, hoop en slachtpartijen: de titel van uw nieuwe boek lijkt aan te geven dat uw zoektocht nog niet ten ­einde is.

CAVE «Nee, en dat zal ook nooit zo zijn. De manier waarop je nadenkt over de dingen wordt gedicteerd door het levenspad dat je volgt, met al zijn onvoorspelbare kronkels en haarspeldbochten. Vandaag ben ik erg bewust met mijn geloof bezig, maar morgen zou iets kunnen gebeuren wat me doet besluiten om de kerkdeur weer met een klap achter me dicht te gooien. Zoeken naar God, of naar om het even welke vorm van spirituele zingeving, is per definitie een eindeloze, onzekere tocht. Maar dat maakt het net zo interessant.»

– In ‘Faith, Hope and Carnage’ lezen we dat de dood van uw zoon Arthur u ertoe heeft aangezet uw geloof van naderbij te onderzoeken.

CAVE «Toen Arthur bijna acht jaar geleden zo ontzettend plots uit het leven werd weggerukt, werd ik in de eerste plaats geconfronteerd met rauw verdriet, zoals iedere vader die z’n kind moet afgeven. Daar kun je verschillende kanten mee uit: ofwel aanvaard je de pijn zoals hij is, ofwel zoek je een manier om die kolkende stroom van emoties zo goed mogelijk te kanaliseren. Ik kies al mijn hele leven lang voor het laatste, door me wanhopig vast te klampen aan elke reddingsboei die voorbijdrijft. Toen ik jong was, dacht ik in al mijn ­naïviteit dat drugs me zouden helpen om het hoofd boven water te houden. Nu ik iets ouder en wijzer ben, zoek ik de kracht om door te gaan in mezelf.»

– Heeft God u geholpen om uw rouw te verwerken?

CAVE «Als de storm in je hoofd niet wil gaan liggen, heb je een serene omgeving nodig om weer tot rust te komen. Na Arthurs dood heb ik het een tijdlang erg moeilijk gehad om mijn plaats terug te vinden: de wereld raasde voort, het jachtige leven van alledag ging gewoon door, maar ik was krakend en piepend tot stilstand gekomen. De kerk werd voor mij een toevluchtsoord waar ik mijn gedachten en gevoelens in alle stilte de vrije teugel kon laten.

»Slechts door mezelf te ­bevrijden van alle impulsen van buitenaf kon ik zien hoe midden in de barre woestenij van mijn verdriet een paar bloemetjes voorzichtig de kop opstaken. Bloemetjes van hoop, liefde, dankbaarheid om wat is geweest, nieuwsgierigheid naar wat nog komen moet. Ze waren nog erg klein en kwetsbaar toen ik ze ontdekte, maar ze wáren er. Ze stelden me in staat om stap voor stap weer uit het dal te klimmen: erg behoedzaam, zodat ik geen enkele bloem zou vertrappelen, maar ook hoopvol, omdat ik wíst dat ik een kans maakte om er weer bovenop te komen.»

‘Vroeger was ik als een vampier die het leven tot de laatste druppel wilde leegzuigen. Na Arthurs dood drong gaandeweg tot me door dat er ook een wereld búíten mij bestaat.’ (Foto: met tweeling Arthur, links, en Earl.)

– Drie jaar na Arthurs dood, in september 2018, hield u The Red Hand Files boven het doopvont, een website waarop u rechtstreeks in dialoog gaat met uw fans. Eén van de gespreksonderwerpen die het vaakst de revue passeren, is het verlies van een geliefde en hoe daarmee om te gaan. Is het niet pijnlijk om dat thema steeds opnieuw opgerakeld te zien?

CAVE «Nee, omdat ik die mensen begrijp. Hoe ­hardvochtig het ook klinkt: in onze maatschappij heeft rouw een houdbaarheidsdatum die je beter niet overschrijdt. In de eerste dagen en weken na de dood van een geliefde kun je rekenen op de onvoorwaardelijke toewijding van vrienden en familie, maar na verloop van tijd kalft de steun onherroepelijk af en sta je er weer alleen voor. Niemand wil de huilebalk zijn die vijf jaar na dato nog steeds te pas en te onpas begint te jammeren over een dierbare die is heengegaan, om de eenvoudige reden dat de mensen in je omgeving dan al bij voorbaat beginnen te zuchten: daar gaan we weer. Maar die nood om je hart te luchten ís er soms wel. Sterker nog, hij zal nooit helemaal verdwijnen. Praten is de enige manier om een overleden geliefde weer dicht bij je te voelen, al is het maar voor even. The Red Hand Files is een veilige, warme, begripvolle plek voor mensen die hun verdriet nergens anders meer kwijt kunnen. Waar ze het verloren leven kunnen vieren, zo lang en zo vaak als ze willen, zonder angst voor afwijzende of onverschillige reacties.»

– Een forum bieden is één ding, maar u neemt ook de moeite om uitvoerig en vaak bijzonder openhartig te reageren op de inzendingen.

CAVE «In mijn jonge jaren focuste ik enkel en alleen op Nick Cave. Ik was als een vampier die het leven tot de laatste druppel bloed ­wilde leegzuigen: of er nog iets overbleef voor de anderen, kon me in alle eerlijkheid geen barst schelen. Na ­Arthurs dood drong gaandeweg tot me door dat er ook een wereld búíten mij bestaat, waarin mensen rondlopen die net zo goed worden geconfronteerd met ­angsten, twijfels en verdriet. Het klinkt wellicht paradoxaal, maar de dood van mijn zoon heeft me in zekere zin vervolledigd. Vroeger bestond ik uit losse puzzelstukken die ik op goed geluk in elkaar klikte, vandaag heb ik het gevoel dat ik een geheel ben geworden. Eén en ondeelbaar mezelf. Ik kijk de wereld nu recht in de ogen, met een open, empathische blik die niet langer uitsluitend naar binnen is gericht.»

– En die empathie wilt u delen via The Red Hand Files?

CAVE (knikt) «Eén van mijn favoriete verzen komt uit ‘The Mower’ van de ­Engelse dichter Philip Larkin: ‘We should be careful of each other / We should be kind / While there is still time’. We moeten zorg dragen voor elkaar, want in ons eentje redden we het niet.

»Veel berichten die ik via mijn website ontvang, zijn doordesemd van een fundamentele, existentiële wanhoop. ‘Waarom zou ik een kind op deze harteloze wereld willen zetten?’ ‘Waarom zou ik mijn best blijven doen als de planeet toch naar de verdommenis gaat?’ De mensen die mij zulke vragen stellen, zien in mij geen messias die hun problemen met één vingerknip kan oplossen: ze willen gewoon dat er naar hen geluisterd wordt. Dat luisterende oor probeer ik naar beste vermogen te zijn. En als ik een strohalm van hoop kan aanreiken door mijn persoonlijke gevoelens en gedachten te delen, doe ik dat graag. Ik weet immers uit eigen ervaring dat het een wereld van verschil kan maken als je merkt dat je niet de enige bent die met bepaalde dingen worstelt.»

– Die boodschap brengt u ook in ‘Faith, Hope and ­Carnage’: zelfs door het donkerste, dreigendste wolkendek komt na verloop van tijd een zonne­straaltje piepen.

CAVE «Niemand was beter geschikt om mij te interviewen dan mijn goede vriend ­Sean (­O’­Hagan, muziekjournalist bij o.a. de Britse krant The Guardian, red.): hij kent me door en door, en wist dus ook van bij het begin welke richting ik met het boek uit wilde. We hebben veel gepraat over het ontstaansproces van mijn plaat ‘Ghosteen’, die ik in 2019 heb uitgebracht – vier jaar na Arthurs dood dus. Veel recensenten schreven indertijd dat ik een creatieve uitlaatklep had gevonden voor mijn rouw, maar ik ben het niet eens met die analyse. Ze impliceert dat er een soort ventiel bestaat waarlangs je je verdriet kunt laten ontsnappen: pfft, alle verstopte leidingen even lekker schoonblazen, en je kunt weer voort. Iedereen die ooit een geliefde heeft verloren, wéét dat het niet op die manier werkt. Verdriet kerft sporen in je ziel die je tot in de eeuwigheid zult voelen. Het is zaak om die pijn te aanvaarden, en haar een plaats te geven tussen al je andere emoties.

»‘Ghosteen’ was geen uitlaatklep, maar een poging om mijn ziel weer in balans te brengen. Hoe kon ik het donker en het licht met elkaar verzoenen? Waar moest ik heen met Arthur, die nooit meer terugkomt maar desondanks alomtegenwoordig is? En als ik ’m eenmaal een plaatsje had gegeven, zou er dan genoeg ruimte overblijven voor andere gevoelens, indrukken en ervaringen?»

‘Song­s schrij­ven is als vogelspotten. Soms zie je enkel een mus, maar als je er niet elke ochtend met je verrekijker staat, mis je de volgende dag misschien een majes­tueuze adelaar.’ (Foto: naast ex-aarts­bisschop en interviewer Rowan Williams.) Beeld Sophie Spring for The Sunday Times Magazine

– In het boek zegt u dat u uiteindelijk een weg ‘rond’ ­Arthur hebt gevonden. Wat bedoelt u daarmee?

CAVE «Na verloop van tijd ben ik erin geslaagd om de pijn van het gemis te laten ­co-­existeren met andere emoties. Als ik vandaag lyrics schrijf, doe ik dat nog steeds met een gebroken vaderhart, maar ik voel niet langer de behoefte om mijn verdriet prominent op het voortoneel te plaatsen. Daarnaast is er ook een puur pragmatische reden: als songschrijver moet je ervoor opletten dat je niet in herhaling valt. Als ik krampachtig blijf zoeken naar nieuwe manieren om mijn pijn onder woorden te brengen, terwijl ik eigenlijk alles al heb verteld op ­‘Ghosteen’, bestaat het risico dat ik op den duur in nietszeggende clichés verval. Dat zou afbreuk doen aan de ­waarde van mijn vorige nummers over Arthur, en dat wil ik natuurlijk niet.

»Als je blijft variëren op hetzelfde, ben je uiteindelijk ook niet meer bezig met wat je zegt, maar met hóé je het zegt. Ik moet nu denken aan wijlen Leonard Cohen, een briljante songschrijver en muzikant die poëtische pareltjes zonder weerga heeft gecreëerd, maar die soms ook ten prooi viel aan een zekere literaire pronkzucht: ‘Kijk eens hoe clever ik ben!’ Zo leid je de aandacht af van de gevoelens die je wilt uitdrukken.»

– Laten die gevoelens zich makkelijk oproepen aan de schrijftafel, of zijn er dagen waarop u urenlang inspiratieloos naar een wit blad zit te staren?

CAVE «Ik beschouw songs schrijven als een ambacht. Ik zit elke ochtend om negen uur stipt aan mijn bureau, waar ik eerst en vooral een aantal losse flarden op papier zet: een gedachte die ’s nachts door mijn hoofd is geschoten, een gevoel dat me heeft overvallen... Daarna begin ik combinaties te maken. Woorden worden een zin, zinnen worden strofes, strofes vloeien over in een refrein, enzovoort. Soms vallen de puzzelstukken probleemloos in elkaar, andere keren zit ik urenlang te wroeten en te klungelen om de juiste flow te vinden. Ik kan ook nooit voorspellen hoe die combinaties er precies zullen uitzien: dat hangt volledig af van mijn gemoedsgesteldheid op dat moment.

»Je kunt het vergelijken met vogel­spotten: je trekt de wijde natuur in met je verre­kijker in de hand, zonder te weten welke soorten je te zien zult krijgen. Er zijn dagen waarop je hoogstens een dooie mus spot, maar ’s anderendaags zweeft er misschien een majestueuze adelaar door het zwerk. De vraag is: stá je er dan, met je verrekijker? Of heb je die ochtend teleurgesteld beslist om thuis te blijven, in de veronderstelling dat je weer niets zou zien? Ik zit al bijna een halve eeuw in het vak, maar ik sta er nog altijd elke dag, met m’n verrekijker in de aanslag. En als ik ’s avonds van een kale reis thuiskom, begin ik de volgende dag gewoon opnieuw.»

– ‘I am the sinner, I am the saint / I am the darkness, I am the light / I am the hunter, I am the prey / I am the devil, I am the savior’: zeggen die lyrics u iets, meneer Cave?

CAVE (snuift) «Helaas wel, ja.»

– Het is het refrein van een nummer dat op vraag van een fan werd gecreëerd door de AI-robot ChatGPT: ‘Schrijf een song in de stijl van Nick Cave.’ In The Red Hand Files trok u fel van leer tegen ‘het apocalyptische gevaar van de artificiële intelligentie’.

CAVE «Veel mensen ­vinden dat ik overdrijf, maar ik neem er geen woord van terug. Artificiële intelligentie is de sloopkogel van de kunst. ‘Liefste robot, vandaag voel ik me een ­beet­je melancholisch. Schrijf je daar eens iets over?’ Eén druk op de knop, en hop: alle emoties die je wilt, rollen zo over je scherm. Wat zijn die gevoelens dan nog waard? De mens die zich tegen zijn grenzen te pletter raast, maar die ­beperkingen dan met een wanhopige krachtinspanning toch weet te overstijgen: dát is kunst. Wat weet zo’n chatbot daarover? De mogelijkheden van artificiële intelligentie zijn grenzeloos, en net daarom zal een algoritme nooit kunst voortbrengen: als je geen grenzen hebt, kun je die ook niet overstijgen. Dan kom je niet verder dan een groteske karikatuur, zoals de tekst die je me net hebt voorgelezen. Dus, met alle respect: the song sucks, het is bullshit. Fuck off, ChatGPT, blijf met je tengels van het songs schrijven af!»

– We zitten nog steeds in een kerk, meneer Cave.

CAVE (lacht) «Excuus. Amen, dan maar?»

© The Sunday Times Magazine

