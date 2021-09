Nicki Minaj waarschuwt voor vaccins: ‘Je testikels zwellen er helemaal van op!’

Tegenvaller: Gert Verhulst duikt nu ook al op in Humo-titel

Dood was hij al, nu is hij ook begraven: Charlie Watts is finaal te rusten gelegd TTT Watts werd begraven in thuisplaats Devon, in wat beschreven wordt als ‘een bescheiden uitvaart’. Dat die uitvaart bescheiden bleef, was te danken aan het ietwat treurige feit dat er geen enkele Stone aanwezig was: de groep was zonder Watts afgereisd naar de States om daar hun Amerikaanse tournee aan te vatten, en kon door de heersende reisbeperkingen de oversteek niet maken TTT Wie zijn medisch advies gaat zoeken bij Nicki Minaj, heeft dan weer erger problemen dan corona, maar dat weerhield Nicki er niet van om vorige week het advies de wereld in te sturen om maar beter twee keer na te denken voor je je laat vaccineren omdat een familielid van haar zogezegd iemand kende die na zijn spuit impotent geworden was TTT ‘Zijn testikels zwelden helemaal op. Hij stond op het punt te trouwen, maar nu heeft zijn verloofde alles afgeblazen,’ aldus Nicki. Wellicht omdat er geen tijd meer was om het trouwkostuum nog te laten aanpassen aan ’s mans gigantische kokosnoten van ballen TTT Nu, aangezien het om een kennis van Nicki gaat, blijven er natuurlijk ook nog altijd andere verklaringen mogelijk: het zou niet de eerste keer zijn dat iemand stenen kloten krijgt van de muziek van Nicki Minaj TTT En niet dat we dit nog hoeven te stellen met een publiek zo erudiet en welingelicht als het onze, maar er bestaat vooralsnog geen enkel bewijs dat eender welk coronavaccin voor impotentie zou zorgen TTT In tegenstelling tot foto’s van Rik Torfs TTT Nicki heeft niettemin beloofd zelf het vaccin te nemen ‘zodra ze genoeg onderzoek gedaan heeft’. Alleen zij weet wat ze daarmee bedoelt, maar moge Nicki tijdens haar onderzoek een voorbeeld nemen aan Lana Del Rey en Britney Spears: beide zangeressen deactiveerden vorige week hun accounts op sociale media

‘Ik heb Taylor Swift eens meegenomen naar mijn stamcafé, maar niemand had het door’ TTT Aan het woord: Ed Sheeran, duidelijk zo geliefd in zijn stamcafé dat ze hem zelfs aan de zijde van Taylor Swift nog niet willen bedienen TTT Rare boel: de documentairefilm ‘Jagged’ die het Amerikaanse HBO maakte over Alanis Morissette TTT Morissette, die in de film getuigt over hoe ze als tiener meermaals seksueel misbruikt werd, verketterde de prent bij de première omdat die volgens haar onjuistheden zou bevatten. Het interview dat ze ervoor gaf, zou dan weer onder valse voorwendselen afgenomen zijn TTT Ondertussen loopt de rechtszaak tegen R. Kelly voor een waaier aan zedenfeiten als een tierelier, met het ene na het andere misselijkmakende verhaal dat zijn weg uit de rechtszaal naar buiten vindt. Enkele daarover gaan ook over Kelly’s seksuele relatie met zangeres Aaliyah, die op het moment van de feiten slechts 13 geweest zou zijn TTT Details besparen we u, maar laten we stellen dat de kans dat R. Kelly straks weer als een vrij man naar buiten wandelt, stilaan even groot is als die dat Nicki Minaj binnenkort een eredoctoraat mag ophalen aan de KU Leuven TTT Professioneel afscheidnemer Elton John rekt zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road’ nog iets meer uit. Normaliter zou Elton, na anderhalf jaar stilstand door corona, in oktober eindelijk in een uitverkocht Sportpaleis staan, maar die data worden nu maar liefst twee jaar uitgesteld wegens een heupoperatie TTT ‘I’m Still Standing’, ammehoela.