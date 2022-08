Linkin Roach had gekund, Papa Korn, System of a Park, en u vindt er zelf nog wel een paar. Maar het werd dus Bizkit Park, naar eigen zeggen ‘earth’s mightiest nu-metal tribute band’. Belgen die hun wonderjaren beleefden in de late jaren 90, zich lieten vollopen terwijl in het jeugdhuis ‘Nookie’, ‘Wait and Bleed’ en ‘Down with the Sickness’ uit de speakers knalden, en daar een voorlopig levenslange fascinatie voor het wat verguisde genre nu-metal aan overhielden. Op Pukkelpop mochten ze één dag nadat Slipknot de wei had platgespeeld, zelf drie Slipknot-songs spelen op de Main Stage. Daarvoor doen ze het, vermoed ik.

Met z’n vijven, von Kopf (petje of zonneklep) bis Fuss (sneakers) in Adidas (inclusief matching tracksuits) gehuld, knalden ze de Main Stage wakker met ‘Down with the Sickness’ van Disturbed. Twee zangers, de ene voor de meer melodieuze lijnen, de ander voor het betere gruntwerk, gingen zich gaandeweg steeds meer overlappend gedragen, terwijl de groep in hun rug zich vooral in de meer rechttoe rechtaan-songs erg in zijn sas voelde. ’t Is te zeggen, in hun sas voelden ze zich onophoudelijk, maar het wat ingewikkeldere werk, de songs van Slipknot bijvoorbeeld (‘Psychosocial’, ‘Before I Forget’, ‘Wait and Bleed’), waarvoor de originelen een dag eerder nog negen groepsleden nodig hadden gehad, ging hun opvallend minder goed af.

Beeld Stefaan Temmerman

Ik sluit niet uit dat ik hier met een andere platenkast meer sterren boven had gezet, want het toch niet zuinig aanwezige publiek liet het niet aan zijn hart komen en moshte er op simpel verzoek van één van beide zangers lustig op los.

Wat nog allemaal? ‘Last Resort’ van Papa Roach, ‘My Way’ van Limp Bizkit, en drie stuks van System of a Down: ‘Toxicity’, ‘B.Y.O.B.’, en ‘Chop Suey!’ als afsluiter.

Wat ik – geen kenner dus – wel raar vond: geen ‘Nookie’. Het ‘Smells Like Teen Spirit’ van de nu-metal, toch?

