Nieuw Belgisch talent, of da’s toch te hopen: onze tips voor We Are Open

We Are Open, het showcasefestival van Trix, beleeft vrijdag en zaterdag zijn 14de editie en mag dus stilaan een smörgåsbord met naam genoemd worden. Veel goeie acts op de affiche, dit jaar, maar in welke richting moet u uw oren eerst draaien? Acht om te zien!

JAZZ BRAK (vrijdag). Rechterhand van Zwangere Guy bij STIKSTOF. Klinkt iets lijziger, maar rapt net zo scherp. Debuteert op 24 maart eindelijk ook solo met ‘BRAK’. Samenvattende tekstflard uit het nieuwe ‘Ronde cirkels’: ‘Dit was een leven vol met veel verwachting / Drieëndertig, ik schrijf teksten op een lege parking.’

KLEINE CRACK & SLAGTER (vrijdag). Ofwel: de begenadigde Antwerpse rapper (zit bij het Amsterdamse label Burning Fik, jobomschrijving op Instagram: ‘Motiverende spreker’) en zijn vaste producer. Luister eerst naar hun claustrofobische cover van ‘Inertia Creeps’ van Massive Attack: ‘Werkt ni’.

GROS COEUR (zaterdag). Hun ‘Kawa’, geweldige psych light van een veel te onbekende band uit Brussel, stond hoog in Humo’s top 10 van de beste songs van 2022. Ietwat onder de verwachtingen blijvende omschrijving op hun Instagrampagina: ‘Gros Coeur est un groupe de musique’. Treffendste YouTube-commentaar bij ‘Kawa’: ‘J’ai bien trippé, merci.’

COMITE HYPNOTISE (zaterdag). Bezwerend dub-, exotica- en hobbyproject van Tim Vanhamel, twee weken geleden met Millionaire en ‘Champagne’ nog bovenaan in Humo’s hitparade van de beste Belgische songs sinds 2000. Op We Are Open trekt hij met u mee richting Mount Muzak.

MELTHEADS (vrijdag). De nummer twee van Humo’s Rock Rally 2022 heeft dat jaar ook het beste vaderlandse nummer geschreven: met ‘Naïef’ hebben we er sindsdien een Belpop-evergreen bij. Live is het nog straffer.

PRUILLIP (zaterdag). Groepsnaam van het weekend! Pruillip bestaat uit twee viezentisten die zich specialiseren in bezwerende en trage gitaarmuziek. Halfbakken maar aanstekelijke mix tussen stoner, psychedelica en shoegaze.

TUFF GUAC (zaterdag). Uit het verslag van de Gentse halve finale van Humo’s Rock Rally 2022: ‘Ween, Butthole Surfers, King Gizzard, Dead Kennedys: allemaal dingen die we hoorden in Tuff Guac, een bijzonder goed op elkaar ingespeeld gezelschap met ondanks – of misschien wel dankzij – een karrenvracht aan invloeden een volstrekt eigen smoelwerk.’

We Are Open, op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari in Trix, Antwerpen

