Nieuw festival Whisper aangekondigd: geen moshpits en boenkeboenke, maar intimiteit en kwetsbaarheid

Een primeur deze festivalzomer: terwijl alle andere festivals er dubbel en dik voor gaan, pakt OLT Rivierenhof samen met Live Nation uit met festival Whisper, een ‘intieme’ tweedaagse. Hier geen tegen elkaar geplakte zweterige lijven en oorverdovend geschreeuw, maar een tijd om – letterlijk – stil te staan.

Een paradijs voor introverten moet het worden. Whisper omarmt de hoogsensitieven en wil focussen op kwetsbaarheid en intimiteit. ‘Even niet knallen en gaan maar luisteren en stilstaan’ is de boodschap. In het OLT Rivierenhof in Antwerpen zullen festivalgangers op 27 en 28 augustus kunnen genieten van de meer serene acts. Wie Pukkelpop en Rock Werchter-toestanden verwacht is eraan voor de moeite: ‘Iedereen is welkom, maar wie wil dansen gaat van een kale reis terugkomen. Dit is een introvert festival, de nummers nodigen niet echt uit om te feesten’, klinkt het bij de organisatoren.

Wat we wel mogen verwachten zijn de intieme sets van Anna B Savage, Charlie Cunningham, Joep Beving, Penguin Cafe, Smerz en The Weather Station, die op zaterdag 27 langskomen. De presentatie zal die dag in handen zijn van Ayco Duyster. Op zondag 28 augustus is het de beurt aan Cassandra Jenkins, Christian Löffler & Detect Ensemble, Circuit des Yeux, Grace Cummings, James Holden & Wacław Zimpel en Xenia Rubios. Korneel De Clercq zal het geheel aan elkaar praten. Wie er vlug bij is, kan met early bird tickets aan de haal voor 33 euro. Vanaf 2 mei krikt de prijs op naar €37.

Voor wie muziek wat overbodig vindt bij een festival, kan in de Sprookjesweide gratis terecht voor gesprekken rond breekbaarheid. Verschillende sprekers zullen daar de revue passeren, waaronder Selah Sue. Meer informatie vindt u hier.

Blijf up to date met al het festivalnieuws en lees hier onze festivalblog