Nieuwe documentaire onderzoekt: waaróm heeft iedereen toch zo’n hekel aan Nickelback?

Stop de persen: de taliban hebben iets lulligs gedaan TTT De zedensectie van de Afghaanse baardenbond, blijkbaar even toe aan iets anders dan sloeries opsporen die vrome mannen trachten te verleiden door hun enkels te tonen, heeft een lading muziekinstrumenten in brand gestoken TTT Muziek, zo menen de taliban namelijk, is een verderfelijke uitspatting die er enkel op uit is de jeugd te corrumperen. Geen woord van gelogen, en net daarom noodzakelijk TTT Poëtische rechtvaardigheid: op foto’s valt te zien hoe meerdere elektrische gitaren in de hens zijn gezet. Onbedoeld hebben de taliban dus het mooist denkbare eerbetoon aan Jimi Hendrix gebracht

Beeld Fred Debrock

Hey, that’s no way to say goodbye. Nog eens een in memoriam deze week, maar van veel te dicht bij huis: Tom Pintens is overleden TTT Pintens was onder ingewijden bekend van véél, maar recent toch vooral van Het Zesde Metaal, en als originele delver van de goudklomp Tamino. Die eerde hem eerder deze zomer tijdens zijn optreden op Rock Werchter, door ‘Habibi’ aan hem op te dragen TTT Pintens overleed aan darmkanker, hij werd 49

Op het filmfestival van Toronto gaat dit najaar een documentaire in première over Nickelback, Canada’s grootste exportproduct na ahornsiroop, maar met een bitterder nasmaak TTT Net daarover gaat ‘Hate to Love’: waaróm iedereen toch zo’n hekel heeft aan Nickelback. Citaat uit de trailer van frontman Chad Kroeger, the poor man’s James Hetfield: ‘Meestal proberen we de kritiek weg te lachen. In 90 procent van de gevallen lukt dat, de overige 10 doet écht pijn’ TTT Ziedaar de voornaamste reden om Nickelback te mijden: in negen van de tien gevallen kun je hun nummers weglachen, de rest doet gewoon pijn

Naadloos naar Lizzo’s personeelsbeleid. Lizzo, toch iets van een toonbeeld inzake zelfaanvaarding en je niet gedragen als een oetlul tegenover anderen, zou zich gedragen hebben als een oetlul tegenover anderen TTT Dat beweren drie dansers die tot voor kort in dienst waren bij haar, en die Lizzo nu aanklagen voor tirannieke werkomstandigheden en zelfs ongepast seksueel gedrag TTT De dansers zouden herhaaldelijk zijn aangesproken op hun lichaamsbouw, in één geval zou Lizzo zelfs iemand hebben gedwongen tot ontucht met een stripper in een Amsterdamse club TTT Hebben ze al eens geprobeerd een gitaar in brand te steken? Helpt meestal bij zedenzaken TTT Lizzo erkende dat ze hoge eisen stelt aan haar medewerkers, maar wil niet weten van de aantijging dat ze een ander zou hebben aangesproken op haar gewicht: ‘Ik ervaar dagelijks hoe bodyshaming voelt, ik zou het nooit doen bij een ander’

Zo kan het ook: Taylor Swift heeft haar medewerkers opslag gegeven TTT De fraaiste bonussen gingen naar de vrachtwagenchauffeurs van haar ‘Eras’-tour: 100.000 dollar elk. Taylor stelt er vijftig tewerk, wat de totale kostprijs op vijf miljoen dollar zou brengen

Mogelijk iets minder goed besteed: de twee miljoen dollar die Post Malone heeft opgehoest voor één speelkaart TTT Preciezer: een kaart uit het betrekkelijk nerdy spel ‘Magic: The Gathering’, met een afbeelding van de ring uit ‘The Lord of the Rings’ TTT Voor dat geld zou je op z’n minst de échte ring verwachten, op een fluwelen kussentje met bijbehorende pijpbeurt van Sauron zelf