Nieuwjaarkezoete! Judi Dench en David Byrne zetten het nieuwe jaar muzikaal in met memorabele optredens

Wat mogen wij Belgen trots zijn. Na met een fiets door de modder ploeteren en hulpverleners bestoken met vuurwerk heeft alweer een nieuwjaarstraditie haar weg naar het buitenland gevonden: het nieuwjaarszingen. Trendsetters Judi Dench en Sharleen Spiteri (van de band Texas) sprongen meteen op de kar, gevolgd door Miley Cyrus en David Byrne.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Judi Dench en Sharleen Spiteri en Miley Cyrus en David Byrne zetten al zingend het nieuwe jaar in Waar? Op Twitter en YouTube Waarom is het opvallend? Na een ellendig jaar kon onze ziel wel wat melodieuze balseming gebruiken

Na een jaar als een stukje gebraad dat al sinds kerst ’21 tussen onze bovenste snijtanden vastzat, was een muzikaal afscheid van het vermaledijde 2022 meer dan welkom. In de Kempen – voor één keer niet zo stil – en andere, minder beduidende delen van Vlaanderen zette menig klein grut de keel open in de hoop daarvoor beloond te worden met een ticketje diabetes of een aalmoes waarmee je een nanoseconde de chauffage kunt opzetten. Zo ook beroemdheden als Judi Dench en Texas-frontvrouw Sharleen Spiteri, al vroegen die, gezien hun gezamenlijke vergaarde fortuinen én hun milde nieuwjaarshumeur, helemaal niets voor hun verrassingsperformance in de lobby van een hotel The Fife Arms in het Schotse Braemar.

Nu ja, als een zelfspelende piano het werk voor jou doet, is dat alleen maar netjes. ‘What a pianist!’ – nee, niet ‘What a penis!’ – roept Spiteri uit terwijl het klavier ABBA’s ‘Waterloo’ speelt, en je toetsen ziet bewegen die níét door de handen van dame Dench worden beroerd. Alle grappen terzijde: leuk is het virale filmpje wel. Het hoeven niet altijd amateurbeelden van Russische raketinslagen te zijn.

Van Schotland naar de overkant van de grote plas, waar een Amerikaan met Schotse roots samen met Miley Cyrus het podium besteeg. Cyrus, die voor de copresentatie wijselijk Pete Davidson had ingeruild voor Dolly Parton, was voor het tweede jaar op rij gastvrouw van de nieuwjaarsspecial op de Amerikaanse televisiezender NBC. Op de muzikale gastenlijst voor ons onbekende namen als FLETCHER, Swae Lee en Latto, maar ook een icoon: David Byrne. Geflankeerd door een zichtbaar geamuseerde Cyrus zong die Bowies ‘Let’s dance’, en dat leverde een memorabel optreden op. Kijk en geniet.

Niet meteen onze meug, maar toch óók het bekijken waard is de muzikale comeback van Paris Hilton tijdens diezelfde nieuwjaarsspecial. Miley Cyrus en SIA, voor de gelegenheid gehuld in een uit de kluiten gewassen kimono met dito strik op het hoofd, zetten Hiltons hitsong ‘Stars Are Blind’ in – u was ’m vast vergeten – en tot groot jolijt van het aanwezige publiek komt ieders favoriete domme blondje uit de nillies plots zelf het podium opgewandeld. Geheel toevallig maakte Hilton op 30 december bekend dat ze ‘Stars Are Blind’ in een opgefriste versie uitbrengt, als teaser voor de voldragen muzikale comeback die zich in 2023 moet ontvouwen. Kan het jaar nog beter worden ingezet?