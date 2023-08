Nog één keer le plus beau in de Ancienne Belgique: ‘Jane Birkin was er graag bij geweest’

Het was vâchement bien, dat is het minste wat je kunt zeggen van de hommageconcerten voor Arno in Brussel en Oostende afgelopen juni. Je ziet niet elke dag Adamo, Tom Barman en Patricia Kaas samen op een podium staan, begeleid door een dwarsdoorsnede van T.C. Matic en de begeleidingsband waarmee Arno deze eeuw op de baan was. Voor wie het miste, zendt Canvas een prachtige registratie van de AB-shows uit. Aan Mirko Banovic, de laatste bassist van Arno en muzikale leider van het eerbetoon, om de complimenten in ontvangst te nemen.

MIRKO BANOVIC «Merci, maar ik heb de opname zelf nog niet gezien en ben dat de eerste weken ook niet van plan. Het komt er nog van hoor, het is niet dat ik het uit de weg ga, maar ik wil de herinneringen aan die avonden graag nog wat laten bezinken.»

HUMO Het was één van Arno’s laatste wensen dat dit optreden zou plaatsvinden. Wat heeft hij jullie nog kunnen zeggen?

BANOVIC «Alles is begonnen met een lijst van bevriende artiesten en collega’s die hij bewonderde. Stromae stond daarop, en hij zegde snel toe, Jane Birkin ook. Pas een paar dagen voor de repetities liet ze ons weten dat haar gezondheid het niet meer toeliet.»

HUMO De show duurde ruim twee uur, er zaten nummers tussen die je al lang niet meer live had gespeeld. Was het lastig om die weer in de vingers te krijgen?

BANOVIC «Het was vooral emotioneel moeilijk om met andere zangers muziek te spelen die ik al honderden keren met Arno heb gespeeld. Toen ik naar achteren keek, waar de foto’s van Danny Willems werden geprojecteerd, drong het pas echt tot me door: deze songs gaan we na vandaag nooit meer spelen, of toch niet op deze manier. Hetzelfde gevoel had ik al tijdens de afscheidsconcerten met Arno.

»De vraag was of we met de band nog de energie konden vinden die we met Arno hadden. Hij had ons op dat vlak echt gedrild: wie bij hem speelde, moest tot twee uur lang kunnen focussen. Nergens in de show mocht een zwak moment zitten. Het gaat dan niet over hoe luid iets klinkt, maar over de intensiteit. Geen wonder dat Stijn Meuris en Zwangere Guy songs van T.C. Matic kregen: weinig anderen hebben daar de energie voor.»

HUMO Wat zou le plus beau gezegd hebben in de foyer als hij erbij was?

BANOVIC «‘Rock-’n-roll, motherfuckers!’ (lacht) Hij zou tevreden zijn geweest, denk ik. Het waren niet alleen de artiesten die hij wilde, maar het was ook een show in zijn geest: geen pauze, niet te veel gepraat en alles geven.»

