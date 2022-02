Nog een klap voor Spotify: Weezer start eigen streamingdienst Weezify

Rihanna is in verwachting van haar vriend A$AP Rocky. Zoveel werd duidelijk toen ze op straat gefotografeerd werd met een buik van dien omvang dat zelfs een avondje Chinees er voor niets kon tussenzitten TTT Ter herinnering: de laatste keer dat Rihanna overtijd was, was op Pukkelpop 2016 TTT Vìjftig minuten, meneer. Nog altijd niet teruggekregen

Reeds voor u verknald: de festivalzomer van 2022 TTT Lichtjes overdreven, maar toch. Queens of the Stone Age schrapte vorige week al hun concert op het nog altijd louter theoretische, maar veelbelovend ogende Rock Werchter van dit jaar TTT Erg genoeg, en dan waren we er nog niet, want The Streets en Faith No More lieten daarop òòk weten dat ze Werchter helaas niet zouden halen TTT Graspop kreeg ondertussen dan weer een gat ter grootte van Aerosmith te vullen in de affiche, terwijl ze in Lokeren in de aanloop naar hun Feesten Lionel Richie op zijn tourplannen zagen terugkomen. Alle afzeggingen hadden natuurlijk op één of andere manier te maken met corona, behalve die van Josh Homme en trawanten, waar het over ‘een wijziging in de tourplannen’ ging. Ja kijk TTT Nòg erger: Imagine Dragons schrapte hun concert op Werchter niét

Beeld Gie Knaeps

Wat Adele op dat vlak overkwam, weet u allicht al: zij zag zich genoodzaakt om haar volledige, peperdure concertreeks in het beroemde Caesars Palace te schrappen, amper een dag voor ze in Las Vegas het podium zou bestijgen TTT Ook daar zou corona de regelneef van dienst geweest zijn, al beweren kwatongen dat de torenhoge eisen van Adele en haar gevolg minstens evenzeer aan de basis zouden liggen van de schrapping. Diezelfde kwatongen, waarvoor dank, berekenden daarna ook nog dat de financiële put die daardoor geslagen werd om en bij de 130 miljoen euro zou bedragen TTT Ideetje voor Adele om alsnog iets bij te verdienen: financiële put vullen met water, vijf euro inkom vragen, hopen op een warme zomer TTT Ook bij Spotify kunnen ze misschien iets met dat advies, want de streamingdienst verloor na het Neil Young-debacle rond de podcast van Joe Rogan vier miljard dollar aan beurswaarde nadat ook Neils collega’s en vrienden Nils Lofgren, Joni Mitchell, en Crosby, Stills én Nash hun muziek terugtrokken van het platform TTT Mooi gebaar. Kans dat de CEO van Spotify daardoor voortaan een boterhammetje minder moet eten: klein

Steve Albini, altijd te porren voor een beetje constructieve kritiek, liet ter gelegenheid van de heisa ook nog optekenen dat Rogan en gelijkdenkenden voor zijn part in de oogholte gepenetreerd mogen worden. ‘Just fuck them all in the eye’ TTT Rivers Cuomo, de grootste nerd van Weezer, zag temidden de streaming-reuring dan weer zijn kans schoon om zijn éigen muziekdienst te lanceren: op Weezify zouden alle 3.500 van Rivers’ demo’s uit de periode 1975-2017 verzameld staan TTT Fijn hoor, maar gezien de gemiddelde kwaliteit van een Weezer-plaat gemaakt na de jaren 2000 lijkt het optimistisch om dan ook nog te verwachten dat mensen willen luisteren naar materiaal dat zelfs dié platen niet wist te halen TTT Weezify-gebruikers zouden volgens Rivers ook de mogelijkheid hebben om uit alle duizenden nummers van zijn hand ook zelf hun lijstjes met favorieten samen te stellen. Wel zo leuk, Rivers, maar Weezer-fans hébben al twee lijstjes met favoriete Weezer-nummers. Ze heten ‘De Blauwe’ en ‘Pinkerton’