‘Northeast Corridor’ en ‘The Nightfly Live’ van Steely Dan zijn platen voor het nageslacht

Alsof er niets aan de hand is, blijft Donald Fagen touren als Steely Dan sinds de dood van zijn partner in art Walter Becker in 2017. Mag de hélft van Steely Dan zich nog wel Steely Dan noemen? Misschien niet. Aan de andere kant: hij was de zanger van de groep en leverde hun grootste hits. Hij is bovendien een perfectionist. En zo klinken deze twee liveplaten ook.

Over ‘The Nightfly Live’ kunnen we kort zijn: dat is Fagens solodebuut ‘The Nightfly’, noot voor noot nagespeeld (in 2019), maar dan een tikje minder perfect. Een plaat voor allesverzamelaars. Van ‘Northeast Corridor’, opgenomen in New York, is de tracklist niet ideaal. Naar Fagens hoge normen was geen enkel concert van de vorige Steely Dan-tour blijkbaar goed genoeg om integraal op plaat te zetten: deze karige selectie van 12 songs verbleekt bij de dozijnen bootlegs die er 20 tot 24 tellen. De abrupte stops en het weggemixte applaus zetten een domper op de sfeer.

DONALD FAGENThe Nightfly Live Beeld rv

Vanwaar dan die vijf sterren? Vanwege de songs, inventief en complex en toch catchy – Steely Dan heeft jazz en pop en rock en soul en funk en r&b meesterlijk versmolten tot een eigen genre. Vanwege de naadloos musicerende band. Vanwege de subtiele productie, glad en knisperend en waar nodig ultrasmooth. En vanwege de historische waarde: deze platen bewaren wellicht voor het laatst concerten van een grensverleggende act uit de seventies voor het nageslacht.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: