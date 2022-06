Nu al aftellen: Bruce Springsteen headliner op TW Classic 2023

Net na de laatste noot van Nick Cave en zijn Bad Seeds werd de headliner voor TW Classic 2023 al bekendgemaakt. En die is van hetzelfde kaliber als Nick Cave: Bruce Springsteen and The E Street Band zakken op zondag 18 juni 2023 af naar de Werchterse festivalweide.

Tickets voor TW Classic 2023 zijn te koop vanaf woensdag 29 juni om 10 uur via ticketmaster.be en kosten 114,5 euro. De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt, laat de organisatie nog weten. Maar om eerlijk te zijn, dat wordt ook bijkomstig. Want wij zijn nu al klaar om te dancen in the dark.

Springsteen en kornuiten kondigden enkele weken geleden hun Europese tour al aan, maar hielden de datum voor België strikt geheim. Nu weten we eindelijk waarom.

The Boss heeft er duidelijk ook zin in: ‘After six years, I’m looking forward to seeing our great and loyal fans next year. And I’m looking forward to once again sharing the stage with the legendary E Street Band. See you out there, next year — and beyond.’

Ervan uitgaande dat het podium op dezelfde plaats staat, nemen wij geen risico’s en zetten we alvast onze tent op. Vind ons volgend jaar op de eerste rij.

Herbeleef TW Classic 2022 via onze Liveblog.