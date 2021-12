Oasis-coverband drie dagen opgesloten in ondergesneeuwde Britse pub

Zoek de coronavariant: ‘O, micro niet uitgezet,’ zei Eddy

Ah, daar bent u. Ga zitten. Koffie of thee? TTT In het geval van Radiohead: het laatste uiteraard. Niet gewoon omdat ze Brits zijn, maar omdat ze tussen de vele bandshirts en andere prullen ter gelegenheid van ‘Kid A Mnesia’, hun gebundelde heruitgave van ‘Kid A’ en ‘Amnesiac’, op hun website ook een theepot te koop aanbieden in hetzelfde thema TTT De beschrijving heeft het over een pot in hoogwaardig porselein, twee kopjes en twee schoteltjes TTT Twee, ja. Voor als een Radiohead-fan er ooit in zou slagen om een vriend te maken TTT

En u, waar was ú eigenlijk in de zomer van 1987? TTT Mocht iemand de vraag voorleggen aan Neil Young: hij heeft werkelijk geen idee. Neil heeft namelijk de nakende release van ‘Summer Songs’ aangekondigd, een verzameling demo’s die hij die zomer opgenomen zou hebben, maar waar hij geen enkele herinnering aan heeft TTT De nummers op ‘Summer Songs’ werden geschreven in de studio − ‘voor zover ik kan opmaken,’ aldus Neil − en zouden in volwaardiger versies verschijnen op ’s mans latere platen. Wat betreft verdere details: Joost mag het weten TTT Liever zij dan wij: rechercheurs van Los Angeles zijn vorige week de woonst van Marilyn Manson binnengevallen op zoek naar bewijsmateriaal in het boeketje aan zedenfeiten die hem ten laste worden gelegd TTT Manson was op het moment van de huiszoeking niet thuis, maar de rechercheurs omschreven de ervaring achteraf als een kruising tussen een ritje in het spookhuis, een wandeling door de koelruimte van een abattoir en een bezoek aan de grotten van Han TTT Ook werd meegedeeld dat de agenten meerdere harde schijven hebben meegenomen: wellicht zijn ze nog strootje aan het trekken wie die moet inspecteren, want je weet nooit of je tijdens het uitlezen op − de horror! − demo’s voor Marilyns volgende plaat stuit

Het scheelde geen haar of in ‘Get Back’, de Beatles-documentaire over het moeizame maakproces van de zwanenzang ‘Let It Be’, had geen enkele krachtterm weerklonken. Dat beweert regisseur Peter Jackson, voor eeuwig de man achter de verfilming van ‘The Lord of the Rings’, en dus altijd onze eerste keuze om een huiszoeking bij Marilyn Manson te verfilmen TTT Jackson beweert dat Disney, op wiens streamingplatform ‘Get Back’ te zien valt, erop stond dat hoorbare vloeken uit de geluidsband geknipt zouden worden. De enige reden waarom Mickey deze keer z’n zin niet kreeg, is omdat Ringo en Paul er een stokje voor gestoken hebben TTT Ringo zelfs twéé

Tot slot het relaas van de Oasis-coverband Noasis, die laatst ondergesneeuwd raakte in een pub in het Britse Yorkshire TTT De pub, met 528 meter boven de zeespiegel de hoogstgelegen afspanning in het hele Verenigd Koninkrijk, raakte afgesneden van de buitenwereld door het geweldige pak sneeuw dat tijdens het optreden van de groep viel. De sneeuw bleef drie dagen liggen: een tijdspanne die binnen blijkbaar gezellig werd uitgezeten met een karaokeavond, een quiz en een filmavond TTT Beetje teleurstellend: na de driedaagse retraite vertrokken alle bandleden van Noasis naar huis, waardoor je hun toewijding in twijfel kunt trekken TTT Liam en Noel die drie dagen gedwongen met elkaar moeten doorbrengen in een afgesloten ruimte zonder vluchtroutes, en na afloop allebei levend weer buitenstappen? Je kunt het je niet voorstellen