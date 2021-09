Oasis-zanger Liam Gallagher valt uit helikopter en komt met opvallende reactie

O veel te vroeg opgeschoten dénnenboom!

Op basis van de titel zou men nog kunnen denken dat het om een break-upsong gaat, maar de nieuwe single van Kelly Clarkson, die vorige week verscheen, is wel degelijk het eerste kerstlied van het jaar TTT ‘Christmas Isn’t Cancelled (Just You)’ is de voorloper van een volledige kerstplaat, ‘When Christmas Comes Around…’, die zal verschijnen op 15 oktober. Zou het kunnen dat wij ergens een vergadering hebben gemist? TTT Voor wie het interesseert: ‘When Christmas Comes Around…’ bevat zowel kerstklassiekers als nieuwe songs, evenals samenwerkingen met Ariana Grande, Chris Stapleton en Brett Eldredge TTT Van R.E.M. hoeven we dit jaar weer geen kerstplaat te verwachten. Geruchten aangaande een reünie staken twee jaar geleden de kop op, nadat groepsleden in interviews over de reissue van ‘Monster’ hadden benadrukt hoe goed ze het tegenwoordig wel met elkaar konden vinden TTT Geruchten die door Michael Stipe in een nog recenter interview finaal de kop werden ingedrukt: ‘Toen we er in 2011 een punt achter zetten, hebben we elkaar beloofd nooit opnieuw samen te zullen komen. Wat al die andere groepen die het wél doen zichzelf ook mogen wijsmaken: ’t is altijd voor het geld’ TTT Gevraagd naar zijn relatie met de andere leden, antwoordde Stipe: ‘Met Mike Mills heb ik drie weken in Europa doorgebracht voor de promotie van de ‘Monster’-reissue, met Peter Buck heb ik gisteren nog de hele dag zitten whatsappen, en Bill Berry bezoek ik geregeld in Athens, waar de rest van mijn familie nog woont’

Teyana Taylor stopt ermee. De 30-jarige zangeres, die in 2008 debuteerde met de single ‘Google Me’ onderneemt nog één tournee door Amerika alvorens de microfoon aan de wilgen te hangen. Mocht u nog nooit van Teyana gehoord hebben: ze stopt ermee omdat ze het gevoel heeft dat ze als artieste ‘over het hoofd gezien’ is. Uw schuld dus TTT Voor rock-’n-rollavonturen op het randje van het ridicule blijft Liam Gallagher de te kloppen man. Liam tweette vorige week een foto van zijn geblutste en bepleisterde facie met als onderschrift: ‘So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know’ TTT Een Gallagher moet je letterlijk citeren, anders is de helft van de lol eraf. Maar bon, uit een helikopter gevallen dus. Tijdens het opstijgen na zijn optreden als headliner op het Isle of Wight Festival. Ach, zo kennen we allemaal wel iemand TTT Dachten van de lockdown handig gebruik te maken om nog eens de studio in te duiken, maar moesten de opnamen staken: Duran Duran TTT Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor en Roger Taylor hadden elkaar vaker bij de keel dan dat ze hun instrumenten vasthadden. ‘Er zat niets anders op dan naar huis te gaan,’ aldus zanger Le Bon TTT De plaat is intussen wel afgewerkt, en de groep heeft zelfs al twee uitverkochte concerten gespeeld in hometown Birmingham. Geen idee hoeveel mensen anno 2021 nog op een Duran Duran-plaat zitten te wachten, maar ik ben één van hen. Dat ze tot stand kwam met medewerking van onder meer Blur-gitarist Graham Coxon, Bowie-toetsenman Mike Garson, Mark Ronson en Giorgio Moroder zit er voor iets tussen TTT ‘Future Past’ verschijnt op 22 oktober. Iets te laat voor Kerstmis, dat wel. (jub)