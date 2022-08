Het was de eerste doortocht van Dave op Belgische bodem en het was er meteen één die kon tellen. Opvallend meer mensen dan ik dacht en had kunnen denken, kenden Dave – de man stond ten slotte niet zonder voorbedachten rade bij valavond in de Marquee, het tweede grootste Pukkelpoppodium.

Een kwartier op voorhand al stond het volk tot ver voorbij het mengpaneel en klonk uit vele kelen ‘Ooh, Ti-a-go Sil-va!’, op de tonen van ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes. Ze refereerden aan ‘Thiago Silva’ (genoemd naar de gelijknamige Braziliaanse voetballer van heden Chelsea), de doorbraaksingle van Dave met AJ Tracey uit 2016. Wat duidelijk was: de match kon beginnen.

Dave trapte af met ‘Starlight’, bijgestaan door een backingtrack en van meet af aan indrukwekkende visuals, die er met medewerking van de lichtshow voor zorgden dat het podium van de Marquee een soort infinity stage werd. Het publiek liet tussen de songs geen kans onbenut om het weer op een ‘Thiago Silva’-chanten te zetten, waarop Dave zijn drummer en gitarist even vroegtijdig liet opdraven om een streepje ‘Seven Nation Army’ mee te spelen. Voor de song zelf, ‘Thiago Silva’ dus, mochten ze weer terug naar de coulissen – die backingtrack had Dave tenslotte ook niet voor niets meegebracht. Over die backingtrack: met de ogen dicht stoorde het niet, maar ik blijf het een raar gezicht vinden als iemand heelder coupletten lang met zijn eigen songs staat mee te lippen (veel van ’s mans grootste successen zijn duetten). Verder geen kwaad woord daarover, hij liet het publiek uit zijn hand eten en voor je het wist stond er een full band op het podium: gitaar, bas, drum en toetsen.

‘This is my first time ever in Belgium,’ zei Dave, ‘but it feels like home.’ Hij leek oprecht onder de indruk van de warme reactie van het publiek.

Hoogtepunten waren ‘No Words’, ‘Funky Friday’, en het Caraïbisch getinte ‘System’, waarvoor Dave zowaar een elektrische gitaar had omgehangen, om als outro een solo te spelen die met wat verbeelding aan David Gilmour deed denken. Daarvóór had hij ‘Twenty to One’ al van een lange inleiding voorzien aan de piano – Jerry Lee it wasn’t, maar hey, waar vind je nog een rapper die piano én gitaar speelt?

‘Belgium, you won’t have to wait this long again, I promise you,’ leek hij wederom te menen voor afsluiter ‘Clash’. En daarna was het weer aan het publiek: ‘Oh, Thi-a-go Sil-va!’. Tien minuten lang, tot bleek dat hij nu ook weer niet zó snel zou terugkomen.

