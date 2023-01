Olivia Benson, de poes van Taylor Swift, is meer waard dan u: 97 miljoen dollar om precies te zijn

Lichaamsdonatie in de lift: Universiteit Gent verkoopt overschot dönerlichamen aan Turkije

Brian May van Queen is in topconditie 2023 binnengetreden TTT Hij is tot ridder geslagen door de vers gesteven koning Charles, en dient voortaan door gepeupel als u en wij te worden aangesproken met Sìr Brian May TTT Denk eraan als u hem tegenkomt in de Delhaize

Laat zich vooralsnog gewoon aanspreken met ‘Robbie Williams’: Robbie Williams TTT Altijd bescheiden gebleven TTT Nu ja, Robbie heeft zich in een interview laten ontvallen dat hij veel van zichzelf ziet in Harry Styles TTT Mooi dat Robbie meegaat met zijn tijd: in de jaren 90 was er veel van Robbie terug te vinden in de Spice Girls

Fred White Beeld Instagram

Minder fluks aan het nieuwe jaar begonnen: Fred White, drummer van Earth, Wind & Fire, is overleden op zijn 67ste TTT Het onvolprezen magazine De Speld: ‘De familie zoekt nog uit of hij begraven, uitgestrooid of gecremeerd wilde worden’ TTT Duidelijk een kwade jaarwisseling voor drummers, want op oudjaar kwam ook Jeremiah Green te gaan, slagwerker bij Modest Mouse TTT Green is amper 45 geworden, en stierf daags nadat bekend was geraakt dat hij met uitgezaaide kanker kampte TTT Zelfde sterfdag, zelfde doodsoorzaak, ander paar mouwen: Anita Pointer, met haar overlijden op 74-jarige leeftijd al de derde Pointer Sister die het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Van de originele bezetting rest alleen zus Ruth nog TTT Niet dat we je willen opjagen, Ruth

Brian Johnson ziet nieuwe muziek met AC/DC wel zitten, zegt hij TTT Verrassend, want ook al zijn ze sindsdien platen blijven uitbrengen, níéuwe muziek van AC/DC, dat is toch van de jaren 80 geleden TTT Die van Iron Maiden krijgen hun eigen postzegel in thuisbasis Groot-Brittannië TTT Wie altijd al eens de achterkant van Bruce Dickinson wilde likken: dit wordt uw jaar

Vermist: een standbeeld van Rammstein-frontman Till Lindemann TTT Het monument in het Duitse Rostock was nog maar net ingehuldigd voor de 60ste verjaardag van de zanger, toen het de volgende ochtend al spoorloos verdwenen bleek TTT De Nacht und Nebel-techniek: dat was ook even geleden

Steven Tyler, de breedsmoelbejaarde die sinds jaar en dag Aerosmith aanvoert, wordt ervan beschuldigd een minderjarige fan seksueel misbruikt te hebben TTT Volgens de vrouw, die met haar verhaal naar de rechtbank is gestapt, zou Tyler haar op haar 16de in een relatie gedwongen hebben, en haar zelfs tot abortus aangezet hebben TTT Opvallend: de vrouw citeert in haar aanklacht uit Tylers autobiografie uit 1997, waarin die erg behulpzaam beschrijft hoe hij ooit een seksuele relatie heeft gehad met, jawel, een 16-jarig meisje TTT Detail: de feiten dateren al van de jaren 70. Verbazen mag dat evenwel niet, want het moet wel van toen geleden zijn dat Aerosmith nog minderjarige fans had

Steven Tyler van Aerosmith Beeld AFP

De poes van Taylor Swift is erg veel waard TTT In cijfers: 97 miljoen dollar TTT Olivia Benson, zoals de kat heet, of waar dacht u eigenlijk dat we het over hadden, heeft die geschatte nettowaarde volgens kenners te danken aan de figurantenrol die haar eigenaar haar geregeld toebedeelt in muziekclips en reclamefilmpjes TTT Proficiat, poes